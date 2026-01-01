Postavite Mopidy instalacijom jednim klikom.
Proširivi Python glazbeni poslužitelj koji struji s lokalnih datoteka, Spotifyja, SoundClouda, TuneIna i više putem jednog sučelja preglednika.
Odaberite VPS plan za Mopidy
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Mopidy
Mopidy je proširivi glazbeni poslužitelj napisan u Pythonu koji povezuje desetke audio izvora iza jednog reda za reprodukciju. S instaliranim odgovarajućim proširenjima, može streamati lokalne datoteke uz Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcaste i internetski radio, dok ih izlaže putem MPD, HTTP i JSON-RPC API-ja tako da bilo koji MPD klijent ili web sučelje može upravljati istom bibliotekom.
Ovaj predložak objedinjuje Mopidy zajedno s popularnim Iris web sučeljem, dajući vam sučelje temeljeno na pregledniku za pregledavanje biblioteka, stvaranje redova čekanja i upravljanje popisima za reprodukciju s bilo kojeg uređaja. Samostalno hostiranje Mopidyja na VPS-u drži vaše agregirane glazbene izvore iza jedne privatne krajnje točke bez naknada za pretplatu po izvoru izvan uzvodnih pružatelja usluga koje već koristite.
Mopidy ključne značajke
Iris web sučelje
Uključeno Iris proširenje pruža dotjerano korisničko sučelje preglednika za pregledavanje izvora, stavljanje pjesama u red čekanja i upravljanje popisima za reprodukciju s stolnog računala ili mobilnog uređaja.
Višeizvorna reprodukcija
Instalirajte proširenja za spajanje Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasta i lokalnih datoteka u jedan objedinjeni red čekanja.
Podrška za MPD protokol
Podržava protokol Music Player Daemon na portu 6600 tako da bilo koji MPD klijent poput ncmpcpp-a, M.A.L.P.-a ili Cantate može kontrolirati reprodukciju.
Proširenja koja se mogu instalirati putem Pip-a
Dodajte nove izvore prilikom implementacije putem varijable PIP_PACKAGES bez ponovne izgradnje slike ili uređivanja konfiguracijskih datoteka.
JSON-RPC HTTP API
Potpuni HTTP i WebSocket API omogućuje vam izradu prilagođenih kontrolera, glasovnih asistenata ili okidača za kućnu automatizaciju oko istog mehanizma.
Snapcast spremno
Zadani audio cjevovod piše u Snapcast FIFO tako da možete nadograditi sinkroniziranu reprodukciju u više prostorija kad god vam zatreba.
Zašto pokrenuti Mopidy na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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