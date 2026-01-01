Do 69% popusta za Mopidy

Postavite Mopidy instalacijom jednim klikom.

Proširivi Python glazbeni poslužitelj koji struji s lokalnih datoteka, Spotifyja, SoundClouda, TuneIna i više putem jednog sučelja preglednika.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Mopidy instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Mopidy

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Mopidy

Mopidy je proširivi glazbeni poslužitelj napisan u Pythonu koji povezuje desetke audio izvora iza jednog reda za reprodukciju. S instaliranim odgovarajućim proširenjima, može streamati lokalne datoteke uz Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcaste i internetski radio, dok ih izlaže putem MPD, HTTP i JSON-RPC API-ja tako da bilo koji MPD klijent ili web sučelje može upravljati istom bibliotekom.

Ovaj predložak objedinjuje Mopidy zajedno s popularnim Iris web sučeljem, dajući vam sučelje temeljeno na pregledniku za pregledavanje biblioteka, stvaranje redova čekanja i upravljanje popisima za reprodukciju s bilo kojeg uređaja. Samostalno hostiranje Mopidyja na VPS-u drži vaše agregirane glazbene izvore iza jedne privatne krajnje točke bez naknada za pretplatu po izvoru izvan uzvodnih pružatelja usluga koje već koristite.

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Što možete izgraditi uz {name}

Mopidy ključne značajke

Iris web sučelje

Uključeno Iris proširenje pruža dotjerano korisničko sučelje preglednika za pregledavanje izvora, stavljanje pjesama u red čekanja i upravljanje popisima za reprodukciju s stolnog računala ili mobilnog uređaja.

Višeizvorna reprodukcija

Instalirajte proširenja za spajanje Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasta i lokalnih datoteka u jedan objedinjeni red čekanja.

Podrška za MPD protokol

Podržava protokol Music Player Daemon na portu 6600 tako da bilo koji MPD klijent poput ncmpcpp-a, M.A.L.P.-a ili Cantate može kontrolirati reprodukciju.

Proširenja koja se mogu instalirati putem Pip-a

Dodajte nove izvore prilikom implementacije putem varijable PIP_PACKAGES bez ponovne izgradnje slike ili uređivanja konfiguracijskih datoteka.

JSON-RPC HTTP API

Potpuni HTTP i WebSocket API omogućuje vam izradu prilagođenih kontrolera, glasovnih asistenata ili okidača za kućnu automatizaciju oko istog mehanizma.

Snapcast spremno

Zadani audio cjevovod piše u Snapcast FIFO tako da možete nadograditi sinkroniziranu reprodukciju u više prostorija kad god vam zatreba.

Zašto pokrenuti Mopidy na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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