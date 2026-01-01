Mopidy je proširivi glazbeni poslužitelj napisan u Pythonu koji povezuje desetke audio izvora iza jednog reda za reprodukciju. S instaliranim odgovarajućim proširenjima, može streamati lokalne datoteke uz Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcaste i internetski radio, dok ih izlaže putem MPD, HTTP i JSON-RPC API-ja tako da bilo koji MPD klijent ili web sučelje može upravljati istom bibliotekom.

Ovaj predložak objedinjuje Mopidy zajedno s popularnim Iris web sučeljem, dajući vam sučelje temeljeno na pregledniku za pregledavanje biblioteka, stvaranje redova čekanja i upravljanje popisima za reprodukciju s bilo kojeg uređaja. Samostalno hostiranje Mopidyja na VPS-u drži vaše agregirane glazbene izvore iza jedne privatne krajnje točke bez naknada za pretplatu po izvoru izvan uzvodnih pružatelja usluga koje već koristite.