Postavite TaskTrove instalacijom jednim klikom.
Samohostiran osobni upravitelj zadataka s raščlanjivanjem prirodnog jezika, ponavljajućim zadacima te Kanban i kalendarskim prikazima.
Odaberite VPS plan za TaskTrove
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz TaskTrove
TaskTrove je lagana, samostalno hostirana aplikacija za upravljanje zadacima koja sve podatke pohranjuje kao obične JSON datoteke — nije potrebna baza podataka. Parsira unos prirodnog jezika za datume i vremena, podržava neograničen broj podzadataka i ponavljajuće obrasce zadataka te organizira rad u projekte s oznakama kodiranim bojama. Višestruki prikazi — popis, Kanban ploča i kalendar — omogućuju vam rad sa zadacima u rasporedu koji vam odgovara u tom trenutku.
Za razliku od cloud aplikacija za zadatke koje sinkroniziraju podatke putem poslužitelja trećih strana, TaskTrove radi u potpunosti na vašem vlastitom VPS-u bez praćenja, analitike korištenja i vanjskih API ovisnosti. Podaci o zadacima pohranjuju se kao čitljive JSON datoteke koje se mogu sigurnosno kopirati, prenijeti ili pregledati bilo kojim uređivačem teksta.
TaskTrove ključne značajke
Raščlanjivanje prirodnog jezika
Upišite "sutra u 14:00" ili "svaki petak" kako biste postavili rokove i ponavljajuće rasporede bez dodirivanja birača datuma.
Kanban i kalendarski prikazi
Prebacujte se između izgleda popisa, Kanban ploče i kalendara kako biste radili sa svojim zadacima u prikazu koji najbolje odgovara vašem trenutnom fokusu.
Ponavljajući obrasci zadataka
Postavite dnevna, tjedna, mjesečna ili potpuno prilagođena pravila ponavljanja tako da se rutinski zadaci automatski prebacuju bez ručnog unosa.
Organizacija projekta
Grupirajte zadatke u projekte sa sekcijama, oznakama kodiranim bojama i neograničenim podzadatcima kako bi složeni rad ostao strukturiran i jednostavan za navigaciju.
Datotečna pohrana
Svi zadaci pohranjuju se kao obične JSON datoteke — jednostavne za sigurnosno kopiranje, prijenos na drugu instancu ili izravno čitanje bez alata za bazu podataka.
Zašto pokrenuti TaskTrove na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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