TaskTrove je lagana, samostalno hostirana aplikacija za upravljanje zadacima koja sve podatke pohranjuje kao obične JSON datoteke — nije potrebna baza podataka. Parsira unos prirodnog jezika za datume i vremena, podržava neograničen broj podzadataka i ponavljajuće obrasce zadataka te organizira rad u projekte s oznakama kodiranim bojama. Višestruki prikazi — popis, Kanban ploča i kalendar — omogućuju vam rad sa zadacima u rasporedu koji vam odgovara u tom trenutku.

Za razliku od cloud aplikacija za zadatke koje sinkroniziraju podatke putem poslužitelja trećih strana, TaskTrove radi u potpunosti na vašem vlastitom VPS-u bez praćenja, analitike korištenja i vanjskih API ovisnosti. Podaci o zadacima pohranjuju se kao čitljive JSON datoteke koje se mogu sigurnosno kopirati, prenijeti ili pregledati bilo kojim uređivačem teksta.