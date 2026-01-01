Trino je distribuirani SQL upitni mehanizam visokih performansi izvorno razvijen na Facebooku kao Presto, a sada ga održava Trino Software Foundation. Omogućuje analitičarima i inženjerima pokretanje interaktivnih ANSI SQL upita preko heterogenih izvora podataka — pohrane objekata, relacijskih baza podataka, posrednika poruka i indeksa pretraživanja — spajajući ih i agregirajući kao da se nalaze u jednom skladištu podataka, bez ETL-a ili premještanja podataka.

Samostalno hostiranje Trina na vašem VPS-u timovima za podatke daje federirani sloj upita koji u potpunosti kontroliraju, bez naknada po upitu i bez ovisnosti o dobavljaču. Ugrađeno web sučelje prikazuje pokrenute upite, iskorištenost radnika i planove izvršavanja tako da operateri mogu otklanjati pogreške u performansama i podešavati resurse klastera izravno iz preglednika.