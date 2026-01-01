Postavite Trino instalacijom jednim klikom.
Brzi distribuirani SQL upitni mehanizam za pokretanje federirane analitike preko podatkovnih jezera, skladišta podataka i operativnih baza podataka.
Odaberite VPS plan za Trino
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Trino
Trino je distribuirani SQL upitni mehanizam visokih performansi izvorno razvijen na Facebooku kao Presto, a sada ga održava Trino Software Foundation. Omogućuje analitičarima i inženjerima pokretanje interaktivnih ANSI SQL upita preko heterogenih izvora podataka — pohrane objekata, relacijskih baza podataka, posrednika poruka i indeksa pretraživanja — spajajući ih i agregirajući kao da se nalaze u jednom skladištu podataka, bez ETL-a ili premještanja podataka.
Samostalno hostiranje Trina na vašem VPS-u timovima za podatke daje federirani sloj upita koji u potpunosti kontroliraju, bez naknada po upitu i bez ovisnosti o dobavljaču. Ugrađeno web sučelje prikazuje pokrenute upite, iskorištenost radnika i planove izvršavanja tako da operateri mogu otklanjati pogreške u performansama i podešavati resurse klastera izravno iz preglednika.
Trino ključne značajke
Federirani SQL upiti
Povežite desetke izvora podataka putem priključnih konektora i pridružite ih u jednoj ANSI SQL naredbi bez privremenog pohranjivanja ili ETL-a.
Masivno paralelni stroj
Vektorizirano izvršavanje u memoriji i prilagodljivo planiranje upita omogućuju interaktivnu latenciju na jezerima i skladištima podataka veličine terabajta.
Bogat katalog konektora
Službeni konektori za Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra i više.
Ugrađena web konzola
Korisničko sučelje temeljeno na pregledniku prikazuje pokrenute i završene upite, stanje radnika, metrike na razini faze i planove izvršenja za brzo otklanjanje pogrešaka u performansama.
ANSI SQL s proširenjima
Potpuni standardni SQL s funkcijama prozora, lateralnim spajanjima, nizovima, mapama, JSON-om, geoprostornim tipovima i korisnički definiranim funkcijama.
JDBC, ODBC i Python
Ugrađeni upravljački programi i klijenti povezuju BI alate poput Tableaua, Superseta i Metabasea, kao i bilježnice za znanost o podacima i ETL cjevovode.
Zašto pokrenuti Trino na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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