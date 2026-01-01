changedetection.io je samostalno hostirana platforma za nadzor web stranica koja otkriva i obavještava vas o promjenama na bilo kojoj web stranici — od ažuriranja sadržaja i fluktuacija cijena do obnavljanja zaliha i regulatornih izmjena. Nadilazi jednostavne provjere dostupnosti omogućujući vam ciljanje specifičnih elemenata stranice pomoću CSS selektora, XPath-a, JSONPath-a ili vizualnog odabira, i koristi integrirani Playwright Chrome preglednik za nadzor stranica renderiranih JavaScriptom i stranica koje zahtijevaju prijavu.

Samostalno hostiranje čuva vaše ciljeve nadzora, konkurentsku inteligenciju i podatke o obavijestima potpuno privatnima, bez naknada po stranici ili po provjeri, bez obzira na to koliko web stranica ili koliko često ih nadzirete.