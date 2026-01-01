Postavite changedetection.io jednim klikom.
Samohostiran alat za praćenje promjena web stranica koji vas upozorava kada se ažuriraju sadržaj, cijene ili elementi stranice.
Odaberite VPS plan za changedetection.io
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz changedetection.io
changedetection.io je samostalno hostirana platforma za nadzor web stranica koja otkriva i obavještava vas o promjenama na bilo kojoj web stranici — od ažuriranja sadržaja i fluktuacija cijena do obnavljanja zaliha i regulatornih izmjena. Nadilazi jednostavne provjere dostupnosti omogućujući vam ciljanje specifičnih elemenata stranice pomoću CSS selektora, XPath-a, JSONPath-a ili vizualnog odabira, i koristi integrirani Playwright Chrome preglednik za nadzor stranica renderiranih JavaScriptom i stranica koje zahtijevaju prijavu.
Samostalno hostiranje čuva vaše ciljeve nadzora, konkurentsku inteligenciju i podatke o obavijestima potpuno privatnima, bez naknada po stranici ili po provjeri, bez obzira na to koliko web stranica ili koliko često ih nadzirete.
changedetection.io ključne značajke
JavaScript podrška za stranice
Integrirani Playwright preglednik renderira dinamične jednostranične aplikacije i rukuje tijekovima prijave koje osnovni alati za HTTP nadzor ne mogu dosegnuti.
Precizno ciljanje elemenata
CSS selektori, XPath, JSONPath i vizualni odabir omogućuju vam praćenje točno onog sadržaja koji je bitan umjesto cijele stranice.
Obavijesti o cijeni i ponovnoj dostupnosti
Postavite pragove cijena i okidače ključnih riječi tako da budete obaviješteni samo kada cijena proizvoda padne ispod vaše ciljane cijene ili se vrati na zalihe.
70+ kanala obavijesti
Šaljite obavijesti na Discord, Slack, Telegram, e-poštu, web-hookove i desetke drugih usluga putem Apprise biblioteke bez dodatne konfiguracije.
Povijest promjena s prikazom razlika
Svaka otkrivena promjena pohranjuje se i vizualno ističe, tako da možete pregledati što se točno promijenilo i kada bez ponovnog posjećivanja izvorne stranice.
Zašto pokrenuti changedetection.io na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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