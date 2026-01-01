Postavite Pastefy instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostani pastebin s isticanjem sintakse za više od 100 jezika, organizacijom mapa, zaštitom lozinkom i REST API-jem za programski pristup.
Odaberite VPS plan za Pastefy
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Pastefy
Pastefy je samostalno hostirana pastebin platforma koja programerima i timovima pruža privatnu, značajkama bogatu alternativu javnim uslugama za dijeljenje koda. Uz isticanje sintakse za preko 100 programskih jezika, organizaciju mapa za zbirke isječaka, pasteove zaštićene lozinkom i podesivo istjecanje, pokriva svaki scenarij dijeljenja koda bez slanja osjetljivog sadržaja na poslužitelje trećih strana. REST API omogućuje programsko stvaranje isječaka iz CI cjevovoda, uređivača i skripti za automatizaciju.
Samostalno hostiranje Pastefyja na vašem VPS-u čuva API ključeve, vjerodajnice baze podataka, interne konfiguracije i vlasničku logiku u potpunosti unutar vaše infrastrukture. Eliminirate ograničenja veličine i stope javnih pastebin usluga te stječete mogućnost provođenja prilagođenih pravila zadržavanja podataka koja zadovoljavaju sigurnosne i usklađenostne zahtjeve vaše organizacije.
Pastefy ključne značajke
Isticanje sintakse
Podržava preko 100 programskih i označnih jezika s preciznim isticanjem, čineći složeni kod čitljivim tijekom pregleda, sesija otklanjanja pogrešaka i zajedničkog programiranja.
Lozinkom zaštićene objave
Zaključajte osjetljive isječke lozinkom tako da samo ovlašteni primatelji mogu vidjeti vjerodajnice, konfiguracijske datoteke ili vlasnički kod podijeljen tijekom rješavanja problema.
Organizacija mapa
Grupirajte povezane isječke u mape i održavajte odabrane zbirke predložaka za višekratnu upotrebu, primjera konfiguracije i referentnih implementacija.
Istek unosa
Postavite rokove isteka kako bi se osjetljive informacije za otklanjanje pogrešaka, privremeni tokeni i zapisi incidenata automatski uklonili bez potrebe za ručnim čišćenjem.
Pristup REST API-ju
Stvarajte i dohvaćajte pasteove programski iz CI/CD cjevovoda, dodataka za uređivače i skripti za automatizaciju pomoću jednostavnog REST API-ja.
Zašto pokrenuti Pastefy na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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