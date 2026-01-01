Pastefy je samostalno hostirana pastebin platforma koja programerima i timovima pruža privatnu, značajkama bogatu alternativu javnim uslugama za dijeljenje koda. Uz isticanje sintakse za preko 100 programskih jezika, organizaciju mapa za zbirke isječaka, pasteove zaštićene lozinkom i podesivo istjecanje, pokriva svaki scenarij dijeljenja koda bez slanja osjetljivog sadržaja na poslužitelje trećih strana. REST API omogućuje programsko stvaranje isječaka iz CI cjevovoda, uređivača i skripti za automatizaciju.

Samostalno hostiranje Pastefyja na vašem VPS-u čuva API ključeve, vjerodajnice baze podataka, interne konfiguracije i vlasničku logiku u potpunosti unutar vaše infrastrukture. Eliminirate ograničenja veličine i stope javnih pastebin usluga te stječete mogućnost provođenja prilagođenih pravila zadržavanja podataka koja zadovoljavaju sigurnosne i usklađenostne zahtjeve vaše organizacije.