LibrePhotos je samostalno hostirana platforma otvorenog koda za upravljanje fotografijama koja donosi organizaciju pokretanu AI-jem u vašu osobnu fototeku. Za razliku od Google Photos ili iClouda, svaka slika ostaje na vašem vlastitom poslužitelju — bez ograničenja prijenosa, bez pretplate i bez pristupa trećih strana vašim uspomenama. Automatski obrađuje vaše fotografije prepoznavanjem lica, detekcijom scena i semantičkim pretraživanjem, tako da možete pronaći bilo koju sliku bez ručnog označavanja.

Samostalno hostiranje LibrePhotosa na VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašim najosobnijim podacima. Sva ML obrada radi lokalno — grupiranje lica, obrnuto geokodiranje i detekcija objekata odvijaju se na vašem poslužitelju bez poziva vanjskim AI uslugama. Bilo da migrirate s usluge fotografija u oblaku ili gradite privatnu obiteljsku arhivu, LibrePhotos pruža dotjeranu, potpuno opremljenu alternativu.