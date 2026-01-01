Instalirajte LibrePhotos jednim klikom.
Samostalno hostano upravljanje fotografijama s automatskim prepoznavanjem lica, detekcijom objekata i pretraživanjem pomoću umjetne inteligencije za cijelu vašu kolekciju.
Odaberite VPS plan za LibrePhotos
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz LibrePhotos
LibrePhotos je samostalno hostirana platforma otvorenog koda za upravljanje fotografijama koja donosi organizaciju pokretanu AI-jem u vašu osobnu fototeku. Za razliku od Google Photos ili iClouda, svaka slika ostaje na vašem vlastitom poslužitelju — bez ograničenja prijenosa, bez pretplate i bez pristupa trećih strana vašim uspomenama. Automatski obrađuje vaše fotografije prepoznavanjem lica, detekcijom scena i semantičkim pretraživanjem, tako da možete pronaći bilo koju sliku bez ručnog označavanja.
Samostalno hostiranje LibrePhotosa na VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašim najosobnijim podacima. Sva ML obrada radi lokalno — grupiranje lica, obrnuto geokodiranje i detekcija objekata odvijaju se na vašem poslužitelju bez poziva vanjskim AI uslugama. Bilo da migrirate s usluge fotografija u oblaku ili gradite privatnu obiteljsku arhivu, LibrePhotos pruža dotjeranu, potpuno opremljenu alternativu.
LibrePhotos ključne značajke
Prepoznavanje lica
Automatski grupira lica u cijeloj vašoj biblioteci tako da možete jednom označiti osobe i odmah pronaći svaku fotografiju na kojoj se pojavljuju.
AI pretraživanje fotografija
Pretražujte svoje fotografije prema objektima, scenama i opisima koristeći strojno učenje na uređaju — nije potreban API u oblaku.
Automatska organizacija fotografija
Prikazi vremenske trake i albuma s grupiranjem temeljenim na događajima, reverznim geokodiranjem i ekstrakcijom EXIF metapodataka organiziraju vašu biblioteku bez ručnog napora.
Višekorisnička podrška
Podijelite svoj foto poslužitelj s članovima obitelji, svaki sa svojom bibliotekom, opsegom prepoznavanja lica i kontrolama pristupa.
RAW i video podrška
Podržava RAW datoteke, HEIC/HEIF formate i videozapise uz standardne JPEG-ove, čuvajući punu kvalitetu slike i metapodatke.
Zašto pokrenuti LibrePhotos na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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