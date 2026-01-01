Matrix Conduit je jednostavan, brz i pouzdan Matrix homeserver napisan u Rustu. Dizajniran kao lagana alternativa Synapseu, isporučuje se kao jedna binarna datoteka s ugrađenom RocksDB bazom podataka, eliminirajući potrebu za PostgreSQL-om ili drugim vanjskim uslugama i dramatično smanjujući potrebne resurse za pokretanje vlastitog chat poslužitelja.

Samostalno hostiranje Conduita na VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad poviješću poruka, medijima i ključevima za šifriranje dok se i dalje povezuje s globalnom Matrix mrežom. End-to-end enkripcija je omogućena prema zadanim postavkama, a bilo koji standardni Matrix klijent poput Elementa, FluffyChata ili Cinnyja radi odmah po instalaciji, tako da vaša zajednica nastavlja koristiti alate koje već poznaje.