Postavite Matrix Conduit instalacijom jednim klikom.
Lagan, na Rustu temeljen Matrix poslužitelj za siguran, federirani chat s minimalnom potrošnjom resursa.
Odaberite VPS plan za Matrix Conduit
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Matrix Conduit
Matrix Conduit je jednostavan, brz i pouzdan Matrix homeserver napisan u Rustu. Dizajniran kao lagana alternativa Synapseu, isporučuje se kao jedna binarna datoteka s ugrađenom RocksDB bazom podataka, eliminirajući potrebu za PostgreSQL-om ili drugim vanjskim uslugama i dramatično smanjujući potrebne resurse za pokretanje vlastitog chat poslužitelja.
Samostalno hostiranje Conduita na VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad poviješću poruka, medijima i ključevima za šifriranje dok se i dalje povezuje s globalnom Matrix mrežom. End-to-end enkripcija je omogućena prema zadanim postavkama, a bilo koji standardni Matrix klijent poput Elementa, FluffyChata ili Cinnyja radi odmah po instalaciji, tako da vaša zajednica nastavlja koristiti alate koje već poznaje.
Matrix Conduit ključne značajke
Mali otisak
Jedna Rust binarna datoteka s ugrađenom RocksDB pohranom radi glatko na malim VPS planovima gdje bi se Synapse mučio.
End-to-end enkripcija
Privatne sobe i izravne poruke su šifrirane prema zadanim postavkama tako da sadržaj poruka ostaje nečitljiv svima osim primateljima.
Matrix federacija
Povežite se s korisnicima na bilo kojem drugom Matrix homeserveru diljem svijeta putem otvorenog Matrix protokola i federacijske mreže.
Nema vanjske baze podataka
Pohranjuje sve podatke u ugrađenoj RocksDB instanci, eliminirajući složenost postavljanja, podešavanja i sigurnosnog kopiranja PostgreSQL-a.
Standardni klijenti podržani
Radi s Element, FluffyChat, Cinny, Nheko i svakim drugim klijentom koji koristi Matrix client-server API.
Kontrola registracijskog tokena
Ograničite stvaranje novih računa iza dijeljenog tajnog tokena tako da se samo osobe koje pozovete mogu registrirati na vašem poslužitelju.
Zašto pokrenuti Matrix Conduit na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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