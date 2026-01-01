Postavite pgBackWeb instalacijom jednim klikom.
Web sučelje otvorenog koda za zakazivanje i nadzor PostgreSQL sigurnosnih kopija preko više baza podataka i odredišta za pohranu.
Odaberite VPS plan za pgBackWeb
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz pgBackWeb
pgBackWeb je open-source PostgreSQL upravitelj sigurnosnih kopija s web sučeljem za zakazivanje, pokretanje i nadzor poslova sigurnosnog kopiranja preko više baza podataka i odredišta za pohranu. Za razliku od alata naredbenog retka koji zahtijevaju poznavanje shell skriptiranja, pgBackWeb vam omogućuje konfiguriranje rasporeda, pravila zadržavanja i odredišta za pohranu u potpunosti putem preglednika.
Samostalno hostiranje pgBackWeba na vlastitom VPS-u drži vašu konfiguraciju sigurnosne kopije i vjerodajnice baze podataka pod vašom potpunom kontrolom. Sve pohranjene vjerodajnice šifrirane su pomoću ključa koji vi osiguravate, a sigurnosne kopije slijeću u pohranu koju posjedujete — bilo da se radi o lokalnom disku ili S3-kompatibilnoj objektnoj pohrani koju konfigurirate.
pgBackWeb ključne značajke
Višebazna podrška
Povežite i zakažite sigurnosne kopije za više PostgreSQL baza podataka s jedne nadzorne ploče bez zasebnih konfiguracijskih datoteka po bazi podataka.
S3-kompatibilna pohrana
Pošaljite sigurnosne kopije na AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO ili bilo koju S3-kompatibilnu krajnju točku uz lokalnu pohranu.
Zakazani backup poslovi
Definirajte ponavljajuće rasporede sigurnosnih kopija s konfigurabilnim pravilima zadržavanja za automatsko uklanjanje starih arhiva i kontrolu troškova pohrane.
Šifrirane vjerodajnice
Sve lozinke baze podataka i pristupni ključevi za pohranu šifrirani su u mirovanju pomoću privatnog ključa koji vi kontrolirate — nikada se ne pohranjuju u običnom tekstu.
Praćenje povijesti backupa
Svako sigurnosno kopiranje bilježi se sa statusom, trajanjem i veličinom datoteke tako da odmah znate kada posao ne uspije.
Zašto pokrenuti pgBackWeb na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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