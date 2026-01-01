pgBackWeb je open-source PostgreSQL upravitelj sigurnosnih kopija s web sučeljem za zakazivanje, pokretanje i nadzor poslova sigurnosnog kopiranja preko više baza podataka i odredišta za pohranu. Za razliku od alata naredbenog retka koji zahtijevaju poznavanje shell skriptiranja, pgBackWeb vam omogućuje konfiguriranje rasporeda, pravila zadržavanja i odredišta za pohranu u potpunosti putem preglednika.

Samostalno hostiranje pgBackWeba na vlastitom VPS-u drži vašu konfiguraciju sigurnosne kopije i vjerodajnice baze podataka pod vašom potpunom kontrolom. Sve pohranjene vjerodajnice šifrirane su pomoću ključa koji vi osiguravate, a sigurnosne kopije slijeću u pohranu koju posjedujete — bilo da se radi o lokalnom disku ili S3-kompatibilnoj objektnoj pohrani koju konfigurirate.