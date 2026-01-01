Beszel Agent je komponenta za prikupljanje podataka platforme za nadzor Beszel. Instaliran na svakom poslužitelju koji želite nadzirati, kontinuirano prikuplja metrike CPU-a, memorije, diska i mreže uz statistiku Docker kontejnera, a zatim ih sigurno prosljeđuje centralnom Beszel čvorištu za agregaciju i upozoravanje.

Agent je namjerno minimalan — troši zanemarive resurse dok pruža sveobuhvatan uvid u zdravlje sustava. Komunikacija s čvorištem osigurana je autentifikacijom tokena, a pristup Docker socketu daje mu potpuni uvid na razini kontejnera bez potrebe za povišenim privilegijama hosta izvan tog montiranja socketa.