Postavite Beszel Agent instalacijom jednim klikom.
Lagani agent za nadzor koji prikuplja metrike poslužitelja i spremnika za vaše Beszel čvorište.
Odaberite VPS plan za Beszel Agent
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Beszel Agent
Beszel Agent je komponenta za prikupljanje podataka platforme za nadzor Beszel. Instaliran na svakom poslužitelju koji želite nadzirati, kontinuirano prikuplja metrike CPU-a, memorije, diska i mreže uz statistiku Docker kontejnera, a zatim ih sigurno prosljeđuje centralnom Beszel čvorištu za agregaciju i upozoravanje.
Agent je namjerno minimalan — troši zanemarive resurse dok pruža sveobuhvatan uvid u zdravlje sustava. Komunikacija s čvorištem osigurana je autentifikacijom tokena, a pristup Docker socketu daje mu potpuni uvid na razini kontejnera bez potrebe za povišenim privilegijama hosta izvan tog montiranja socketa.
Beszel Agent ključne značajke
Metrike sustava u stvarnom vremenu
Kontinuirano prati iskorištenost CPU-a, memorije, diska i mreže tako da vaš Beszel hub uvijek ima ažurnu sliku zdravlja poslužitelja.
Kontejnerski nadzor
Čita iz Docker socketa kako bi prijavio potrošnju resursa po kontejneru, pomažući vam da precizno odredite koja opterećenja uzrokuju opterećenje.
Minimalni otisak resursa
Dizajniran da radi tiho u pozadini bez mjerljivog utjecaja na performanse aplikacije ili dostupne sistemske resurse.
Sigurna Hub komunikacija
Povezivanje s Beszel čvorištem putem tokena sprječava neovlašteni unos metrika i osigurava privatnost vaših podataka o nadzoru.
Zašto pokrenuti Beszel Agent na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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