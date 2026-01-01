Postavite Pterodactyl instalacijom jednim klikom.
Upravljačka ploča za poslužitelje igara otvorenog koda s Docker izolacijom, konzolom u stvarnom vremenu i podrškom za stotine igara.
Odaberite VPS plan za Pterodactyl
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Pterodactyl
Pterodactyl je vodeći open-source panel za upravljanje poslužiteljima igara, kojem vjeruju pružatelji hostinga i gaming zajednice diljem svijeta. Svaki poslužitelj igara radi u vlastitom Docker spremniku, sprječavajući sukobe resursa i sprječavajući da kompromitirani poslužitelj utječe na druge na istom stroju. Moderno sučelje temeljeno na Reactu vlasnicima poslužitelja omogućuje pristup konzoli u stvarnom vremenu, upravljanje datotekama, zakazivanje sigurnosnih kopija i nadzor resursa.
Samostalno hostiranje Pterodactyla eliminira naknade po poslužitelju koje naplaćuju upravljane hosting platforme i daje administratorima potpunu kontrolu nad brendiranjem, integracijama autentifikacije i prilagođenim 'jajima' za nepodržane igre. Ova implementacija pokriva Panel s MariaDB-om i Redisom — Wings se mora instalirati zasebno na čvorove gdje će se pokretati poslužitelji igara.
Pterodactyl ključne značajke
Docker izolacija
Svaki poslužitelj igre radi u vlastitom spremniku, sprječavajući sukobe resursa i održavajući host sustav sigurnim čak i ako je poslužitelj kompromitiran.
Konzola u stvarnom vremenu
Web konzola pokretana WebSocketom omogućuje igračima i administratorima pristup izlazu poslužitelja i naredbama uživo, izravno iz preglednika.
Automatizirane sigurnosne kopije
Ugrađeno zakazivanje sigurnosnih kopija pohranjuje snimke poslužitelja na pohranu kompatibilnu sa S3, štiteći podatke svijeta igre bez ručne intervencije.
Višečvorno skaliranje
Upravljajte poslužiteljima igara raspoređenim na više fizičkih strojeva s jedne upravljačke ploče, skalirajući kapacitet dodavanjem Wings čvorova kako potražnja raste.
Jaja zajednice
Stotine predložaka koje je doprinijela zajednica pokrivaju Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike i još mnogo toga — pokrenite bilo koju podržanu igru u sekundama.
Zašto pokrenuti Pterodactyl na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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