Pterodactyl je vodeći open-source panel za upravljanje poslužiteljima igara, kojem vjeruju pružatelji hostinga i gaming zajednice diljem svijeta. Svaki poslužitelj igara radi u vlastitom Docker spremniku, sprječavajući sukobe resursa i sprječavajući da kompromitirani poslužitelj utječe na druge na istom stroju. Moderno sučelje temeljeno na Reactu vlasnicima poslužitelja omogućuje pristup konzoli u stvarnom vremenu, upravljanje datotekama, zakazivanje sigurnosnih kopija i nadzor resursa.

Samostalno hostiranje Pterodactyla eliminira naknade po poslužitelju koje naplaćuju upravljane hosting platforme i daje administratorima potpunu kontrolu nad brendiranjem, integracijama autentifikacije i prilagođenim 'jajima' za nepodržane igre. Ova implementacija pokriva Panel s MariaDB-om i Redisom — Wings se mora instalirati zasebno na čvorove gdje će se pokretati poslužitelji igara.