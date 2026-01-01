DOMjudge je zreo sustav za automatsko ocjenjivanje otvorenog koda za provođenje programerskih natjecanja u ICPC stilu. Pokreće regionalne i svjetske ICPC događaje, sveučilišne programerske tečajeve i online natjecanja, pružajući web sučelje natjecateljima za predaju rješenja te sucima i administratorima za upravljanje problemima, jezicima, timovima i rezultatima uživo.

Samostalno hostiranje DOMjudgea na vlastitom VPS-u čuva svaku predaju, testni slučaj i rezultat ocjenjivanja na infrastrukturi koju vi kontrolirate, bez naknada po natjecatelju i bez ograničenja prijenosa nametnutih od strane hostirane usluge. Server je potpuno funkcionalan sam po sebi za konfiguriranje natjecanja, problema i timova, dok ocjenjivanje kompiliranih jezika obavljaju zasebni sandboxed judgehost radnici koje možete kasnije priključiti.