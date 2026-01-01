Postavite DOMjudge instalacijom jednim klikom.
Automatizirani sudac otvorenog koda za programerska natjecanja, koji se koristi za natjecanja u ICPC stilu, s prijavama, tablicama rezultata i upravljanjem timovima.
Odaberite VPS plan za DOMjudge
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz DOMjudge
DOMjudge je zreo sustav za automatsko ocjenjivanje otvorenog koda za provođenje programerskih natjecanja u ICPC stilu. Pokreće regionalne i svjetske ICPC događaje, sveučilišne programerske tečajeve i online natjecanja, pružajući web sučelje natjecateljima za predaju rješenja te sucima i administratorima za upravljanje problemima, jezicima, timovima i rezultatima uživo.
Samostalno hostiranje DOMjudgea na vlastitom VPS-u čuva svaku predaju, testni slučaj i rezultat ocjenjivanja na infrastrukturi koju vi kontrolirate, bez naknada po natjecatelju i bez ograničenja prijenosa nametnutih od strane hostirane usluge. Server je potpuno funkcionalan sam po sebi za konfiguriranje natjecanja, problema i timova, dok ocjenjivanje kompiliranih jezika obavljaju zasebni sandboxed judgehost radnici koje možete kasnije priključiti.
DOMjudge ključne značajke
Ocjenjivanje u ICPC stilu
Implementira pravila koja se koriste na ICPC Međunarodnom natjecanju u programiranju, uključujući kazneno vrijeme, zamrzavanje tablice rezultata i kategorije presuda kao što su Pogrešan odgovor, Vremensko ograničenje i Pogreška pri izvođenju.
Rezultati uživo
Javne i žirijske tablice rezultata ažuriraju se u stvarnom vremenu kako pristižu prijave, s podesivim zamrzavanjem pred kraj natjecanja za dramatične završetke.
Upravljanje timom i natjecanjem
Administratorsko web sučelje za upravljanje natjecanjima, timovima, korisnicima, pripadnostima, problemima, jezicima i pojašnjenjima na više paralelnih događaja.
Izolirani judgehostovi
Zasebno rasporedivi judgehost radnici kompajliraju i izvršavaju predaje u izoliranim sandboxovima temeljenim na cgroup-u sa strogim ograničenjima CPU-a, memorije i diska.
REST API i CLP
Dokumentirani REST API plus integracija sa specifikacijom Contest API-ja omogućuje vam povezivanje vanjskih tablica rezultata, alata za rješavanje i ekosustava ICPC alata.
Višejezična podrška
Dolazi s podrškom za ocjenjivanje za C, C++, Javu, Python, Kotlin, Rust, Go i mnoge druge jezike, s potpunom konfiguracijom kompilacije i izvođenja po jeziku.
Zašto pokrenuti DOMjudge na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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