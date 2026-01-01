SENAITE je besplatan i otvorenog koda Sustav za upravljanje laboratorijskim informacijama izgrađen na aplikacijskom poslužitelju Plone, a koriste ga dijagnostički laboratoriji, biobanke, istraživački centri i javnozdravstveni programi diljem svijeta. Upravlja cijelim analitičkim životnim ciklusom, uključujući registraciju uzoraka, planiranje radnih listova, unos rezultata, provjeru, objavu i generiranje certifikata.

Samostalno hostiranje SENAITE-a na VPS-u čuva osjetljive laboratorijske podatke, integracije instrumenata i zapise pacijenata pod izravnom organizacijskom kontrolom. Nema naknada za licencu po korisniku, nema ovisnosti o dobavljaču i potpun je pristup izvornom kodu za reviziju, prilagodbu i rad na usklađenosti s propisima, kao što je akreditacija ISO/IEC 17025.