Postavite SENAITE LIMS jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Sustav za upravljanje laboratorijskim informacijama otvorenog koda koji obuhvaća cjelokupni analitički tijek rada od unosa uzoraka do objave izvješća.
Odaberite VPS plan za SENAITE LIMS
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz SENAITE LIMS
SENAITE je besplatan i otvorenog koda Sustav za upravljanje laboratorijskim informacijama izgrađen na aplikacijskom poslužitelju Plone, a koriste ga dijagnostički laboratoriji, biobanke, istraživački centri i javnozdravstveni programi diljem svijeta. Upravlja cijelim analitičkim životnim ciklusom, uključujući registraciju uzoraka, planiranje radnih listova, unos rezultata, provjeru, objavu i generiranje certifikata.
Samostalno hostiranje SENAITE-a na VPS-u čuva osjetljive laboratorijske podatke, integracije instrumenata i zapise pacijenata pod izravnom organizacijskom kontrolom. Nema naknada za licencu po korisniku, nema ovisnosti o dobavljaču i potpun je pristup izvornom kodu za reviziju, prilagodbu i rad na usklađenosti s propisima, kao što je akreditacija ISO/IEC 17025.
SENAITE LIMS ključne značajke
Analitički tijek rada
Upravljajte uzorcima, radnim listovima, analizama, provjerom i objavom putem konfigurabilnog stroja stanja dizajniranog za laboratorijske operacije.
Integracija instrumenata
Uvezite rezultate izravno iz laboratorijskih instrumenata putem ugrađenih sučelja, čime se eliminiraju pogreške ručnog prepisivanja.
Sljedivost revizije
Svaka promjena elektroničkog zapisa stvara nepromjenjivu snimku s automatski zabilježenim korisnikom, IP adresom i vremenskom oznakom.
Spreman za ISO 17025
Kontrole procesa, dozvole temeljene na ulogama i elektronički potpisi podržavaju laboratorije koji teže akreditaciji ISO/IEC 17025.
REST JSON API
Povežite vanjske nadzorne ploče, BI alate i portale za pacijente sa SENAITE-om putem njegovog ugrađenog REST JSON API-ja.
Proširivi dodaci
Proširite funkcionalnost službenim dodacima za pohranu, upravljanje pacijentima, referentne laboratorije i izvještavanje o otiscima.
Zašto pokrenuti SENAITE LIMS na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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