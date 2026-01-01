DocuSeal je besplatna platforma otvorenog koda za e-potpisivanje dokumenata koja pruža osnovne mogućnosti komercijalnih usluga poput DocuSigna i PandaDoca — postavljanje polja povlačenjem i ispuštanjem, više vrsta potpisa, automatizirane podsjetnike i potpune revizijske tragove — bez troškova pretplate ili naknada po dokumentu.

Samostalno hostiranje DocuSeala na vašem VPS-u znači da su vaši ugovori, sporazumi i potpisani dokumenti pohranjeni u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Osjetljivi poslovni dokumenti nikada ne prolaze kroz platformu treće strane, što pojednostavljuje usklađenost s GDPR-om i drugim zahtjevima za zaštitu podataka dok vam daje neograničenu pohranu dokumenata i kapacitet obrade.