Postavite DocuSeal jednim klikom.
Besplatna platforma za e-potpise otvorenog koda za stvaranje, slanje i upravljanje tijekovima rada potpisivanja dokumenata.
Odaberite VPS plan za DocuSeal
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz DocuSeal
DocuSeal je besplatna platforma otvorenog koda za e-potpisivanje dokumenata koja pruža osnovne mogućnosti komercijalnih usluga poput DocuSigna i PandaDoca — postavljanje polja povlačenjem i ispuštanjem, više vrsta potpisa, automatizirane podsjetnike i potpune revizijske tragove — bez troškova pretplate ili naknada po dokumentu.
Samostalno hostiranje DocuSeala na vašem VPS-u znači da su vaši ugovori, sporazumi i potpisani dokumenti pohranjeni u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Osjetljivi poslovni dokumenti nikada ne prolaze kroz platformu treće strane, što pojednostavljuje usklađenost s GDPR-om i drugim zahtjevima za zaštitu podataka dok vam daje neograničenu pohranu dokumenata i kapacitet obrade.
DocuSeal ključne značajke
Drag-and-drop alat za izradu obrazaca
Postavite polja za potpis, inicijale, datume i prilagođene unose obrasca bilo gdje na PDF-u pomoću vizualnog uređivača — nije potrebno kodiranje.
Više vrsta potpisa
Potpisnici mogu nacrtati, upisati ili učitati svoj potpis, prilagođavajući se osobnim preferencijama na bilo kojem uređaju.
Masovno slanje
Pošaljite isti dokument stotinama potpisnika odjednom, čime masovna distribucija ugovora postaje brza i jednostavna za upravljanje.
Automatski podsjetnici
Obavijesti o potpisivanju u tijeku šalju se automatski, smanjujući ručno praćenje potrebno za pravovremeno zatvaranje dokumenata.
Predlošci dokumenata
Spremite predloške dokumenata za višekratnu upotrebu kako bi se ponavljajući tijekovi rada, poput NDA-a ili obrazaca za uvođenje novih zaposlenika, mogli pokrenuti u nekoliko sekundi.
Zašto pokrenuti DocuSeal na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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