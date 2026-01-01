Postavite Dolibarr uz instalaciju jednim klikom.
Otvorenog koda ERP i CRM platforma za upravljanje prodajom, izdavanjem računa, zalihama i poslovnim operacijama.
Odaberite VPS plan za Dolibarr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Dolibarr
Dolibarr je modularna, open-source ERP i CRM platforma koja pokriva cijeli raspon poslovnih operacija — upravljanje klijentima, ponude, računi, inventar, projekti, ljudski resursi i računovodstvo — u jednom integriranom sustavu. Njegova arhitektura temeljena na modulima omogućuje vam da aktivirate samo značajke koje vaše poslovanje treba, čime sučelje ostaje pregledno kako vaše potrebe rastu.
Samostalno hostiranje Dolibarra na vašem VPS-u znači da su vaši financijski podaci, podaci o klijentima i poslovni dokumenti pohranjeni na infrastrukturi koju u potpunosti kontrolirate. Nema naknada za licenciranje po korisniku, nema ograničenja pohrane koje nameće dobavljač i nema pretplate potrebne za otključavanje naprednih modula — što ga čini isplativim dugoročnim izborom za rastuća poduzeća koja žele potpuno vlasništvo nad svojim operativnim podacima.
Dolibarr ključne značajke
Integrirani CRM
Pratite potencijalne klijente, upravljajte kontaktima i pratite prodajni lijevak od prvog kontakta do potpisane fakture na jednom mjestu.
Fakturiranje i ponude
Izradite profesionalne ponude, pretvorite ih u narudžbe i izdajte račune s automatiziranim praćenjem plaćanja i podsjetnicima.
Upravljanje inventarom
Pratite razine zaliha, upravljajte narudžbenicama i pratite kretanje proizvoda preko skladišta ili lokacija.
Praćenje projekata i vremena
Dodijelite zadatke, bilježite vrijeme provedeno na projektima i mjerite profitabilnost uz ugrađeno upravljanje resursima i proračunom.
Modularna arhitektura
Aktivirajte samo module koji su potrebni vašem poslovanju danas, a zatim omogućite dodatne značajke kako se vaše poslovanje širi.
Zašto pokrenuti Dolibarr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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