Dolibarr je modularna, open-source ERP i CRM platforma koja pokriva cijeli raspon poslovnih operacija — upravljanje klijentima, ponude, računi, inventar, projekti, ljudski resursi i računovodstvo — u jednom integriranom sustavu. Njegova arhitektura temeljena na modulima omogućuje vam da aktivirate samo značajke koje vaše poslovanje treba, čime sučelje ostaje pregledno kako vaše potrebe rastu.

Samostalno hostiranje Dolibarra na vašem VPS-u znači da su vaši financijski podaci, podaci o klijentima i poslovni dokumenti pohranjeni na infrastrukturi koju u potpunosti kontrolirate. Nema naknada za licenciranje po korisniku, nema ograničenja pohrane koje nameće dobavljač i nema pretplate potrebne za otključavanje naprednih modula — što ga čini isplativim dugoročnim izborom za rastuća poduzeća koja žele potpuno vlasništvo nad svojim operativnim podacima.