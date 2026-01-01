Postavite Kiwix-serve instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran izvanmrežni čitač za Wikipediju, Gutenberg, Stack Exchange i tisuće ZIM arhiva.
Odaberite VPS plan za Kiwix-serve
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Kiwix-serve
Kiwix-serve je službeni HTTP poslužitelj iz Kiwix projekta koji ZIM arhive pretvara u brzu, pretraživu knjižnicu dostupnu putem preglednika. ZIM je otvoreni komprimirani format arhive koji bilježi cijele web stranice — Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED talks, MDN, Khan Academy i stotine drugih — za potpuno izvanmrežno čitanje.
Samostalno hostiranje Kiwix-servea na VPS-u daje vam trajnu, uvijek dostupnu referentnu knjižnicu koja ne ovisi o javnom internetu, dostupnosti izvornih stranica ili paywallovima. Ubacite ZIM datoteke u podatkovni volumen iz službene Kiwix knjižnice i poslužitelj će ih automatski ponovno učitati, prikazujući jedinstveno web sučelje s pretraživanjem cijelog teksta kroz svaku arhivu koju učitate.
Kiwix-serve ključne značajke
Hot-reload ZIM biblioteke
Ubacite nove ZIM datoteke u podatkovni volumen i kiwix-serve ih automatski preuzima s ugrađenim monitorom biblioteke — nije potrebno ponovno pokretanje.
Pretraživanje cijelog teksta
Pretražujte kroz svaku učitanu arhivu s integriranim indeksom cijelog teksta, uključujući prijedloge tijekom tipkanja za brzo pretraživanje kroz Wikipediju ili bilo koji drugi ZIM.
Donesite vlastiti sadržaj
Odaberite bilo koji ZIM iz službenog Kiwix kataloga — cijelu Wikipediju, Project Gutenberg, Stack Exchange dumpove, MDN, Khan Academy, TED i mnoge druge referentne arhive.
Optimizirano za offline čitanje
ZIM kompresija održava nisku pohranu i brza pretraživanja, tako da jedan VPS može posluživati masivne referentne arhive bez vanjskih ovisnosti.
Ugrađeni OPDS katalog
Izlaže OPDS feed vaše knjižnice tako da Kiwix mobilni i desktop čitači mogu otkriti i preuzeti naslove izravno s vašeg poslužitelja.
Pokrenuto pri prvom pokretanju
Neobavezni URL za preuzimanje ZIM-a automatski dohvaća vašu prvu arhivu prilikom implementacije, tako da je poslužitelj dostupan za pregledavanje čim se pokrene.
Zašto pokrenuti Kiwix-serve na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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