Kiwix-serve je službeni HTTP poslužitelj iz Kiwix projekta koji ZIM arhive pretvara u brzu, pretraživu knjižnicu dostupnu putem preglednika. ZIM je otvoreni komprimirani format arhive koji bilježi cijele web stranice — Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED talks, MDN, Khan Academy i stotine drugih — za potpuno izvanmrežno čitanje.

Samostalno hostiranje Kiwix-servea na VPS-u daje vam trajnu, uvijek dostupnu referentnu knjižnicu koja ne ovisi o javnom internetu, dostupnosti izvornih stranica ili paywallovima. Ubacite ZIM datoteke u podatkovni volumen iz službene Kiwix knjižnice i poslužitelj će ih automatski ponovno učitati, prikazujući jedinstveno web sučelje s pretraživanjem cijelog teksta kroz svaku arhivu koju učitate.