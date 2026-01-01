ServerStatus je open-source sustav za nadzor više poslužitelja koji prikuplja CPU, memoriju, disk i mrežne metrike s bilo kojeg broja udaljenih strojeva i prikazuje ih na jednoj web nadzornoj ploči u stvarnom vremenu. Svaki nadzirani poslužitelj pokreće lagani klijentski agent koji izvještava natrag centralnom ServerStatus poslužitelju, što olakšava dobivanje jedinstvenog pregleda vaše cjelokupne infrastrukture bez implementacije teškog skupa alata za promatranje.

Samostalno hostiranje ServerStatusa na vašem vlastitom VPS-u čuva sve metrike infrastrukture privatnima i pod vašom kontrolom. Web nadzorna ploča ažurira se uživo i ne zahtijeva bazu podataka, složeni konfiguracijski proces niti vanjske ovisnosti — samo jedan kontejner i konfiguracijsku datoteku koja navodi vaše poslužitelje.