Postavite ServerStatus instalacijom jednim klikom.
Laganu nadzornu ploču za praćenje više poslužitelja koja objedinjuje metrike u stvarnom vremenu sa svih vaših poslužitelja u jednom prikazu.
Odaberite VPS plan za ServerStatus
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ServerStatus
ServerStatus je open-source sustav za nadzor više poslužitelja koji prikuplja CPU, memoriju, disk i mrežne metrike s bilo kojeg broja udaljenih strojeva i prikazuje ih na jednoj web nadzornoj ploči u stvarnom vremenu. Svaki nadzirani poslužitelj pokreće lagani klijentski agent koji izvještava natrag centralnom ServerStatus poslužitelju, što olakšava dobivanje jedinstvenog pregleda vaše cjelokupne infrastrukture bez implementacije teškog skupa alata za promatranje.
Samostalno hostiranje ServerStatusa na vašem vlastitom VPS-u čuva sve metrike infrastrukture privatnima i pod vašom kontrolom. Web nadzorna ploča ažurira se uživo i ne zahtijeva bazu podataka, složeni konfiguracijski proces niti vanjske ovisnosti — samo jedan kontejner i konfiguracijsku datoteku koja navodi vaše poslužitelje.
ServerStatus ključne značajke
Višeserverska agregacija
Prikupljajte i prikazujte metrike s neograničenog broja udaljenih poslužitelja na jednoj centraliziranoj nadzornoj ploči bez zasebnih instalacija po poslužitelju.
Nadzorna ploča u stvarnom vremenu
Web sučelje koje se ažurira uživo prikazuje opterećenje procesora, iskorištenost memorije, prostor na disku i propusnost mreže za svakog nadziranog hosta na prvi pogled.
Lagani klijentski agenti
Udaljeni poslužitelji pokreću minimalni Python ili shell klijent koji izvještava o metrikama preko jednostavne TCP veze, s gotovo nultim opterećenjem resursa.
Upozoravanje nadzornika
Definirajte pravila upozorenja temeljena na izrazima za uvjete CPU-a, memorije i mreže te šaljite obavijesti putem konfigurabilnih webhook povratnih poziva.
Praćenje web stranice i SSL-a
Nadzirite HTTP/HTTPS krajnje točke i istek SSL certifikata uz metrike poslužitelja na istoj nadzornoj ploči.
Zašto pokrenuti ServerStatus na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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