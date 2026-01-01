Postavite Foxel jednim klikom.
Samostalno hostirana privatna pohrana u oblaku s AI-pokretanim semantičkim pretraživanjem za fotografije, videozapise i dokumente.
Odaberite VPS plan za Foxel
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Foxel
Foxel je platforma za privatnu pohranu u oblaku otvorenog koda koja objedinjuje datoteke s lokalnih diskova, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive-a, OneDrive-a, Dropbox-a i drugih pozadinskih sustava iza jedinstvenog web sučelja. Njegova istaknuta značajka je semantičko pretraživanje pokretano AI-jem, koje vam omogućuje pronalaženje fotografija, videozapisa i dokumenata pomoću opisa prirodnim jezikom, a ne nazivima datoteka.
Samostalno hostiranje Foxela čuva vašu osobnu medijsku biblioteku, radne arhive i zajedničke timske datoteke na infrastrukturi koju u potpunosti kontrolirate — bez naknada po korisniku, bez vlasničkog zaključavanja i bez treće strane koja skenira vaše podatke za izradu embeddinga. Kontrola pristupa temeljena na ulogama, potpisane veze za dijeljenje i mapiranja protokola putem S3 API-ja i WebDAV-a čine ga prikladnim i za pojedince i za male timove.
Foxel ključne značajke
Semantičko AI pretraživanje
Pronađite fotografije i dokumente opisujući ih jednostavnim jezikom koristeći konfigurabilne modele ugradnje i vektorske baze podataka Milvus ili Qdrant.
Jedinstveni sustavi za pohranu
Povežite lokalne diskove, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox i još mnogo toga iza jednog sučelja za pregledavanje s priključnim adapterima.
Kontrola pristupa temeljena na ulogama
Definirajte prilagođene uloge s dopuštenjima za čitanje, pisanje, brisanje i dijeljenje temeljena na putanji, koristeći zamjenske znakove, regularne izraze i pravila poredana po prioritetu.
Ugrađeni pregled datoteka
Strimajte slike, videozapise, PDF-ove, Office dokumente, tekst i izvorni kod izravno u pregledniku bez preuzimanja izvorne datoteke.
Preslikavanja protokola
Izložite svoju pohranu putem S3-kompatibilnih krajnjih točaka, WebDAV montiranja i potpisanih izravnih veza za skripte, aplikacije i upravitelje datoteka OS-a.
Dodatak i AI agent
Proširite platformu s dodacima temeljenim na manifestu i integriranim AI agentom koji obavlja datotečne operacije i zadatke automatizacije.
Zašto pokrenuti Foxel na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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