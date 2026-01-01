Foxel je platforma za privatnu pohranu u oblaku otvorenog koda koja objedinjuje datoteke s lokalnih diskova, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive-a, OneDrive-a, Dropbox-a i drugih pozadinskih sustava iza jedinstvenog web sučelja. Njegova istaknuta značajka je semantičko pretraživanje pokretano AI-jem, koje vam omogućuje pronalaženje fotografija, videozapisa i dokumenata pomoću opisa prirodnim jezikom, a ne nazivima datoteka.

Samostalno hostiranje Foxela čuva vašu osobnu medijsku biblioteku, radne arhive i zajedničke timske datoteke na infrastrukturi koju u potpunosti kontrolirate — bez naknada po korisniku, bez vlasničkog zaključavanja i bez treće strane koja skenira vaše podatke za izradu embeddinga. Kontrola pristupa temeljena na ulogama, potpisane veze za dijeljenje i mapiranja protokola putem S3 API-ja i WebDAV-a čine ga prikladnim i za pojedince i za male timove.