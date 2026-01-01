Langflow je open-source low-code platforma koja developerima i timovima omogućuje izgradnju aplikacija pokretanih umjetnom inteligencijom (AI) putem vizualnog sučelja. Povežite LLM-ove, vektorske baze podataka, API-je i izvore podataka povlačenjem i ispuštanjem komponenti — nije potreban boilerplate kod. Podržava OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini i lokalno hostirane modele, što olakšava izgradnju chatbota, RAG pipelinea i multi-agent workflowa.

Hostiranje Langflowa na vlastitom VPS-u drži AI tijekove rada i podatke razgovora na infrastrukturi koju vi kontrolirate, eliminirajući ovisnost o dobavljaču i osiguravajući da osjetljivi dokumenti obrađeni putem RAG pipelinea nikada ne napuste vaše okruženje. Ovaj predložak uključuje PostgreSQL za pouzdanu postojanost tokova, korisnika i stanja aplikacije.