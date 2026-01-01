Postavite Langflow instalacijom jednim klikom.
Vizualni drag-and-drop alat za izradu AI tijeka rada za stvaranje LLM aplikacija s OpenAI-jem, Anthropic-om i lokalnim modelima.
Odaberite VPS plan za Langflow
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Langflow
Langflow je open-source low-code platforma koja developerima i timovima omogućuje izgradnju aplikacija pokretanih umjetnom inteligencijom (AI) putem vizualnog sučelja. Povežite LLM-ove, vektorske baze podataka, API-je i izvore podataka povlačenjem i ispuštanjem komponenti — nije potreban boilerplate kod. Podržava OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini i lokalno hostirane modele, što olakšava izgradnju chatbota, RAG pipelinea i multi-agent workflowa.
Hostiranje Langflowa na vlastitom VPS-u drži AI tijekove rada i podatke razgovora na infrastrukturi koju vi kontrolirate, eliminirajući ovisnost o dobavljaču i osiguravajući da osjetljivi dokumenti obrađeni putem RAG pipelinea nikada ne napuste vaše okruženje. Ovaj predložak uključuje PostgreSQL za pouzdanu postojanost tokova, korisnika i stanja aplikacije.
Langflow ključne značajke
Vizualni graditelj tijeka rada
Izradite LLM aplikacije povezivanjem komponenti na platnu bez pisanja boilerplate koda za cjevovod.
Podrška za LLM-ove s više pružatelja
Prebacujte se između OpenAI, Anthropic, Google Gemini i lokalnih Ollama modela unutar istog tijeka rada.
RAG pipelines
Povežite vektorske baze podataka s LLM-ovima za izgradnju radnih procesa generiranja potpomognutog dohvaćanjem koji odgovaraju na pitanja iz vaših vlastitih dokumenata.
API implementacija
Izložite bilo koji dovršeni tijek rada kao REST API krajnju točku za integraciju u produkcijske aplikacije.
Prilagođene komponente
Napišite Python komponente za proširenje Langflowa s vlasničkom logikom, internim API-jima ili specijaliziranim izvorima podataka.
Zašto pokrenuti Langflow na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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