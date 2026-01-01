PiGallery2 je samostalno hostana fotogalerija otvorenog koda koja uzima direktorij slika s diska i poslužuje ga kao brzu, modernu web galeriju — bez procesa prijenosa, bez vlasničke baze podataka, bez ovisnosti o SaaS-u. Izgled direktorija koji već koristite postaje struktura albuma koju posjetitelji pregledavaju, tako da jednako dobro funkcionira za osobne foto arhive, galerije događaja, obiteljske albume s odmora i lagane portfelje.

Samostalno hostanje PiGallery2 na vlastitom VPS-u čuva fotografije i metapodatke unutar infrastrukture koju kontrolirate, umjesto javne foto usluge koja rudari sadržaj slika za prepoznavanje lica ili podatke za obuku. Node.js pozadina namjerno je lagana — dizajnirana je da dobro radi na Raspberry Pi-u — tako da mali VPS plan udobno hosta desetke tisuća slika, a istovremeno poslužuje brze sličice i bogato korisničko sučelje.