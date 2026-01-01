Postavite PiGallery2 instalacijom jednim klikom.
Brza, samostalno hostana fotogalerija koja se temelji na strukturi direktorija i mapu slika na disku pretvara u dotjerani web album.
Odaberite VPS plan za PiGallery2
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz PiGallery2
PiGallery2 je samostalno hostana fotogalerija otvorenog koda koja uzima direktorij slika s diska i poslužuje ga kao brzu, modernu web galeriju — bez procesa prijenosa, bez vlasničke baze podataka, bez ovisnosti o SaaS-u. Izgled direktorija koji već koristite postaje struktura albuma koju posjetitelji pregledavaju, tako da jednako dobro funkcionira za osobne foto arhive, galerije događaja, obiteljske albume s odmora i lagane portfelje.
Samostalno hostanje PiGallery2 na vlastitom VPS-u čuva fotografije i metapodatke unutar infrastrukture koju kontrolirate, umjesto javne foto usluge koja rudari sadržaj slika za prepoznavanje lica ili podatke za obuku. Node.js pozadina namjerno je lagana — dizajnirana je da dobro radi na Raspberry Pi-u — tako da mali VPS plan udobno hosta desetke tisuća slika, a istovremeno poslužuje brze sličice i bogato korisničko sučelje.
PiGallery2 ključne značajke
Direktorij-prvi model
Vaša postojeća struktura mapa postaje hijerarhija albuma — ubacite nove fotografije putem SCP-a, rsync-a ili alata za sinkronizaciju i one se automatski pojavljuju u galeriji.
Brze minijature
Pozadinski indeksator generira sličice u više veličina, keširane na disku, kako bi posjetitelji imali glatko pomicanje čak i pri hladnom učitavanju.
EXIF i prikaz karte
Čita EXIF metapodatke za pokretanje stranica s informacijama po fotografiji, prikaza karte s geografskim oznakama te pretraživanje po kameri, datumu ili oznaci.
Pretraga i filtriranje
Pretražujte po rasponu datuma, lokaciji, licima, oznakama, ocjenama ili nazivu datoteke bez vanjskih indeksera — svi metapodaci ostaju u lokalnoj SQLite bazi podataka.
Dijeljenje i privatnost
Generirajte veze za dijeljenje po albumu s opcionalnim lozinkama i datumima isteka, ili ograničite albume samo na autentificirane korisnike.
Biblioteka samo za čitanje
Direktorij slika je montiran samo za čitanje tako da poslužitelj ne može slučajno izmijeniti ili izbrisati originalne fotografije tijekom skeniranja ili generiranja sličica.
Zašto pokrenuti PiGallery2 na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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