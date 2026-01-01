eLabFTW je besplatna elektronička laboratorijska bilježnica otvorenog koda (ELN) izrađena posebno za istraživačke laboratorije. Zamjenjuje papirnate bilježnice i razbacane proračunske tablice strukturiranim radnim prostorom koji se može pretraživati, gdje znanstvenici bilježe eksperimente, upravljaju uzorcima i reagensima, pohranjuju protokole i surađuju na zajedničkim resursima unutar timova.

Samostalno hostiranje eLabFTW-a na vlastitom VPS-u čuva osjetljive istraživačke podatke, intelektualno vlasništvo i neobjavljene rezultate u potpunosti pod institucionalnom kontrolom — bez oblaka treće strane, bez cijena po korisniku i bez rizika od vezivanja za dobavljača. Potpuni PDF/ZIP izvoz, vremenska oznaka i S3-kompatibilna pohrana čine ga prikladnim za regulirana okruženja koja zahtijevaju revizijske tragove i dugoročno arhiviranje.