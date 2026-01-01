Postavite eLabFTW instalaciju jednim klikom.
Elektronička laboratorijska bilježnica otvorenog koda za istraživačke timove za praćenje eksperimenata, uzoraka i protokola.
Odaberite VPS plan za eLabFTW
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz eLabFTW
eLabFTW je besplatna elektronička laboratorijska bilježnica otvorenog koda (ELN) izrađena posebno za istraživačke laboratorije. Zamjenjuje papirnate bilježnice i razbacane proračunske tablice strukturiranim radnim prostorom koji se može pretraživati, gdje znanstvenici bilježe eksperimente, upravljaju uzorcima i reagensima, pohranjuju protokole i surađuju na zajedničkim resursima unutar timova.
Samostalno hostiranje eLabFTW-a na vlastitom VPS-u čuva osjetljive istraživačke podatke, intelektualno vlasništvo i neobjavljene rezultate u potpunosti pod institucionalnom kontrolom — bez oblaka treće strane, bez cijena po korisniku i bez rizika od vezivanja za dobavljača. Potpuni PDF/ZIP izvoz, vremenska oznaka i S3-kompatibilna pohrana čine ga prikladnim za regulirana okruženja koja zahtijevaju revizijske tragove i dugoročno arhiviranje.
eLabFTW ključne značajke
Eksperimentalna bilježnica
Uređivač obogaćenog teksta i Markdowna s LaTeX-om, isticanjem koda, privicima datoteka i poviješću verzija za svaki unos eksperimenta.
Primjer baze podataka
Pratite reagense, opremu, antitijela i stanične linije s prilagođenim vrstama stavki, metapodacima i lokacijama inventara diljem laboratorija.
Tim suradnja
Dijelite eksperimente i resurse među timovima s detaljnom kontrolom pristupa po stavci i po korisniku te zajedničkom bibliotekom predložaka.
Ponovljivi protokoli
Izgradite biblioteku protokola s verzijama koju bilo koji član tima može klonirati u novi eksperiment, osiguravajući dosljednost i ponovljivost metoda.
Pouzdane vremenske oznake
Kriptografski vremenski žigosati unose eksperimenata putem ovlaštenih tijela RFC 3161 kako bi se dokazalo kada su podaci zabilježeni za potrebe IP-a i revizije.
PDF i ZIP izvozi
Generirajte potpisana PDF izvješća ili pune ZIP arhive eksperimenata i resursa za arhiviranje, regulatornu reviziju ili objavu.
Zašto pokrenuti eLabFTW na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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