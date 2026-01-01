Postavite FeatBit uz instalaciju jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za zastavice značajki i eksperimentiranje, izgrađena kao samostalno ugošćena alternativa za LaunchDarkly.
Odaberite VPS plan za FeatBit
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz FeatBit
FeatBit je platforma za upravljanje značajkama poslovne razine koja inženjerskim timovima omogućuje isporuku koda putem značajnih zastavica, postupno uvođenje po postotku, ciljanje specifičnih korisničkih segmenata i trenutno vraćanje bez ponovnog postavljanja. Nativni SDK-ovi za deset popularnih jezika i poslužitelj za evaluaciju u stvarnom vremenu održavaju promjene zastavica sinkroniziranima među klijentima u manje od sekunde.
Samostalno hostiranje FeatBita na vašem VPS-u zadržava konfiguracije zastavica, pravila ciljanja korisnika i revizijske zapise unutar infrastrukture koju kontrolirate, bez naknada po korisniku i bez mjesečnih kvota za evaluaciju. Implementacija dolazi s upravljačkim sučeljem, API-jem, poslužiteljem za evaluaciju, analitičkom uslugom i PostgreSQL-om, unaprijed konfiguriranim iza HTTPS-a.
FeatBit ključne značajke
Strujanje zastavica u stvarnom vremenu
Namjenski poslužitelj za evaluaciju šalje ažuriranja flagova SDK-ovima preko WebSocketa tako da promjene stupaju na snagu u klijentima unutar milisekundi od prebacivanja.
Ciljano uvođenje za korisnike
Uvedite značajke po postotku, atributu korisnika ili imenovanom segmentu, i kombinirajte pravila za ograničavanje objavljivanja za određene skupine prije globalnog lansiranja.
Izvorni A/B eksperimenti
Povežite varijacije zastavica s metrikama proizvoda i provodite eksperimente od početka do kraja s ugrađenom analitikom, eliminirajući potrebu za zasebnim alatom za eksperimentiranje.
Deset službenih SDK-ova
Poslužiteljski i klijentski SDK-ovi za JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android i iOS integriraju zastavice u bilo koji produkcijski stack.
Revizijski trag i povijest
Svaka zastavica, segment i promjena pravila bilježi se s akterom, vremenskom oznakom i razlikom, što povrate i preglede usklađenosti čini jednostavnima.
Definiranje opsega projekta i okruženja
Organizirajte značajke u projekte s izoliranim razvojnim, testnim i produkcijskim okruženjima, svako sa svojim SDK ključevima i pravilima ciljanja.
Zašto pokrenuti FeatBit na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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