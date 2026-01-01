FeatBit je platforma za upravljanje značajkama poslovne razine koja inženjerskim timovima omogućuje isporuku koda putem značajnih zastavica, postupno uvođenje po postotku, ciljanje specifičnih korisničkih segmenata i trenutno vraćanje bez ponovnog postavljanja. Nativni SDK-ovi za deset popularnih jezika i poslužitelj za evaluaciju u stvarnom vremenu održavaju promjene zastavica sinkroniziranima među klijentima u manje od sekunde.

Samostalno hostiranje FeatBita na vašem VPS-u zadržava konfiguracije zastavica, pravila ciljanja korisnika i revizijske zapise unutar infrastrukture koju kontrolirate, bez naknada po korisniku i bez mjesečnih kvota za evaluaciju. Implementacija dolazi s upravljačkim sučeljem, API-jem, poslužiteljem za evaluaciju, analitičkom uslugom i PostgreSQL-om, unaprijed konfiguriranim iza HTTPS-a.