Prometheus prikuplja metrike vremenskih serija iz vaše infrastrukture i aplikacija putem HTTP modela temeljenog na povlačenju, pohranjuje ih u učinkovitu lokalnu TSDB bazu podataka i izlaže PromQL — moćan jezik za upite za rezanje, agregiranje i upozoravanje na bilo koju metriku. Razvijen je u sklopu CNCF-a uz Kubernetes, to je temelj za nadzor koji su odabrali DevOps timovi u tvrtkama kao što su GitLab, DigitalOcean i Uber.

Pokretanje Prometheusa na vlastitom VPS-u daje vam neograničen unos metrika po fiksnoj cijeni, potpunu kontrolu nad intervalima prikupljanja i razdobljima zadržavanja, te nativnu integraciju s Grafanom, Alertmanagerom i stotinama izvoznika zajednice — bez naplate po metrici u oblaku ili ograničenja uzorkovanja podataka.