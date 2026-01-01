Postavite Prometheus instalacijom jednim klikom.
CNCF-diplomirani open-source alat za nadzor koji je postao industrijski standard za prikupljanje cloud-native metrika i upozoravanje.
Odaberite VPS plan za Prometheus
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Prometheus
Prometheus prikuplja metrike vremenskih serija iz vaše infrastrukture i aplikacija putem HTTP modela temeljenog na povlačenju, pohranjuje ih u učinkovitu lokalnu TSDB bazu podataka i izlaže PromQL — moćan jezik za upite za rezanje, agregiranje i upozoravanje na bilo koju metriku. Razvijen je u sklopu CNCF-a uz Kubernetes, to je temelj za nadzor koji su odabrali DevOps timovi u tvrtkama kao što su GitLab, DigitalOcean i Uber.
Pokretanje Prometheusa na vlastitom VPS-u daje vam neograničen unos metrika po fiksnoj cijeni, potpunu kontrolu nad intervalima prikupljanja i razdobljima zadržavanja, te nativnu integraciju s Grafanom, Alertmanagerom i stotinama izvoznika zajednice — bez naplate po metrici u oblaku ili ograničenja uzorkovanja podataka.
Prometheus ključne značajke
PromQL Jezik upita
Fleksibilan funkcionalni upitni jezik omogućuje vam agregiranje, transformiranje i upozoravanje na bilo koju kombinaciju metrika diljem vaše cjelokupne infrastrukture u stvarnom vremenu.
Povlačna kolekcija
Prometheus prikuplja metrike s HTTP krajnjih točaka prema konfigurabilnom rasporedu, što olakšava dodavanje novih ciljeva bez promjene nadzirane aplikacije.
Otkrivanje usluga
Nativne integracije s Kubernetesom, Consulom, EC2-om i drugim automatski otkrivaju i nadziru nove usluge dok se pokreću bez ručne konfiguracije.
Pravila upozoravanja
Definirajte pravila upozorenja temeljena na pragovima i trendovima koja prosljeđuju obavijesti putem Alertmanagera na Slack, PagerDuty, e-poštu ili bilo koju webhook krajnju točku.
Grafana integracija
Prometheus je zadani izvor podataka za Grafanu, omogućujući bogate nadzorne ploče, toplinske karte i vizualizaciju svih vaših metrika uz minimalno postavljanje.
Zašto pokrenuti Prometheus na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.