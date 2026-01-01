Do 69% popusta za Prometheus

Postavite Prometheus instalacijom jednim klikom.

CNCF-diplomirani open-source alat za nadzor koji je postao industrijski standard za prikupljanje cloud-native metrika i upozoravanje.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Prometheus instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Prometheus

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Prometheus

Prometheus prikuplja metrike vremenskih serija iz vaše infrastrukture i aplikacija putem HTTP modela temeljenog na povlačenju, pohranjuje ih u učinkovitu lokalnu TSDB bazu podataka i izlaže PromQL — moćan jezik za upite za rezanje, agregiranje i upozoravanje na bilo koju metriku. Razvijen je u sklopu CNCF-a uz Kubernetes, to je temelj za nadzor koji su odabrali DevOps timovi u tvrtkama kao što su GitLab, DigitalOcean i Uber.

Pokretanje Prometheusa na vlastitom VPS-u daje vam neograničen unos metrika po fiksnoj cijeni, potpunu kontrolu nad intervalima prikupljanja i razdobljima zadržavanja, te nativnu integraciju s Grafanom, Alertmanagerom i stotinama izvoznika zajednice — bez naplate po metrici u oblaku ili ograničenja uzorkovanja podataka.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Prometheus ključne značajke

PromQL Jezik upita

Fleksibilan funkcionalni upitni jezik omogućuje vam agregiranje, transformiranje i upozoravanje na bilo koju kombinaciju metrika diljem vaše cjelokupne infrastrukture u stvarnom vremenu.

Povlačna kolekcija

Prometheus prikuplja metrike s HTTP krajnjih točaka prema konfigurabilnom rasporedu, što olakšava dodavanje novih ciljeva bez promjene nadzirane aplikacije.

Otkrivanje usluga

Nativne integracije s Kubernetesom, Consulom, EC2-om i drugim automatski otkrivaju i nadziru nove usluge dok se pokreću bez ručne konfiguracije.

Pravila upozoravanja

Definirajte pravila upozorenja temeljena na pragovima i trendovima koja prosljeđuju obavijesti putem Alertmanagera na Slack, PagerDuty, e-poštu ili bilo koju webhook krajnju točku.

Grafana integracija

Prometheus je zadani izvor podataka za Grafanu, omogućujući bogate nadzorne ploče, toplinske karte i vizualizaciju svih vaših metrika uz minimalno postavljanje.

Zašto pokrenuti Prometheus na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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