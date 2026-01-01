Postavite Mealie jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran upravitelj recepata koji uvozi recepte s bilo kojeg URL-a i pretvara ih u tjedne planove obroka s popisima za kupovinu.
Odaberite VPS plan za Mealie
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Mealie
Mealie je samostalno hostiran upravitelj recepata koji uvozi recepte s bilo koje web stranice jednim klikom, uklanjajući oglase i nered za trajno pohranjivanje čistih recepata koji se mogu pretraživati na vašem poslužitelju. Organizira recepte po oznakama i kuhinjama, automatski prilagođava porcije i prikazuje nutritivne informacije — sve u načinu kuhanja prilagođenom mobilnim uređajima.
Samostalno hostiranje Mealieja znači da vaša zbirka recepata preživljava gašenja web stranica i promjene platformi, članovi kućanstva mogu svi pristupiti istoj knjižnici, a tjedno planiranje obroka generira objedinjene popise za kupovinu bez ikakvih pretplata.
Mealie ključne značajke
Uvoz jednim klikom
Zalijepite bilo koji URL recepta i Mealie automatski izdvaja sastojke i upute, štedeći sate ručnog kopiranja.
Kalendar planiranja obroka
Povucite recepte na tjedni kalendar i generirajte kombinirani popis za kupovinu za sve planirane obroke jednim klikom.
Prilagodba recepta
Prilagodite veličine porcija i sve količine sastojaka trenutačno se preračunavaju — nije potrebno ručno računanje.
Dijeljenje kućanstva
Višekorisnička podrška omogućuje svakom članu obitelji pregledavanje iste knjižnice recepata i doprinos planu obroka.
Trajna pohrana
Recepti pohranjeni na vašem VPS-u ostaju dostupni čak i kada se originalne web stranice promijene, uklone sadržaj ili postanu nedostupne.
Zašto pokrenuti Mealie na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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