Mealie je samostalno hostiran upravitelj recepata koji uvozi recepte s bilo koje web stranice jednim klikom, uklanjajući oglase i nered za trajno pohranjivanje čistih recepata koji se mogu pretraživati na vašem poslužitelju. Organizira recepte po oznakama i kuhinjama, automatski prilagođava porcije i prikazuje nutritivne informacije — sve u načinu kuhanja prilagođenom mobilnim uređajima.

Samostalno hostiranje Mealieja znači da vaša zbirka recepata preživljava gašenja web stranica i promjene platformi, članovi kućanstva mogu svi pristupiti istoj knjižnici, a tjedno planiranje obroka generira objedinjene popise za kupovinu bez ikakvih pretplata.