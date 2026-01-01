EMQX je visoko skalabilan, open-source MQTT broker poruka dizajniran za IoT, industrijsku automatizaciju i streaming podataka u stvarnom vremenu. Obrađuje milijune istodobnih MQTT veza s latencijom manjom od milisekunde i podržava MQTT 3.1, 3.1.1 i 5.0, zajedno s MQTT-om preko WebSocketa. Ugrađeni mehanizam pravila omogućuje vam obradu, usmjeravanje i transformaciju poruka uređaja bez pisanja pozadinskog koda, povezujući se izravno s bazama podataka, uslugama u oblaku i HTTP krajnjim točkama.

Uključena web nadzorna ploča pruža sveobuhvatno sučelje za upravljanje za praćenje stanja klastera, statistike veza, stabala pretplata i tokova mehanizma pravila u stvarnom vremenu. Samostalno hostiranje EMQX-a na vašem VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašom IoT infrastrukturom poruka — bez naknada za oblak po poruci, bez vezanosti za dobavljača i s potpunim uvidom u sloj komunikacije vašeg uređaja.