Postavite EMQX instalacijom jednim klikom.
Visokoučinkovit MQTT broker otvorenog koda za IoT i razmjenu poruka u stvarnom vremenu s ugrađenom web nadzornom pločom.
Odaberite VPS plan za EMQX
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz EMQX
EMQX je visoko skalabilan, open-source MQTT broker poruka dizajniran za IoT, industrijsku automatizaciju i streaming podataka u stvarnom vremenu. Obrađuje milijune istodobnih MQTT veza s latencijom manjom od milisekunde i podržava MQTT 3.1, 3.1.1 i 5.0, zajedno s MQTT-om preko WebSocketa. Ugrađeni mehanizam pravila omogućuje vam obradu, usmjeravanje i transformaciju poruka uređaja bez pisanja pozadinskog koda, povezujući se izravno s bazama podataka, uslugama u oblaku i HTTP krajnjim točkama.
Uključena web nadzorna ploča pruža sveobuhvatno sučelje za upravljanje za praćenje stanja klastera, statistike veza, stabala pretplata i tokova mehanizma pravila u stvarnom vremenu. Samostalno hostiranje EMQX-a na vašem VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašom IoT infrastrukturom poruka — bez naknada za oblak po poruci, bez vezanosti za dobavljača i s potpunim uvidom u sloj komunikacije vašeg uređaja.
EMQX ključne značajke
MQTT 5.0 podrška
Potpuna implementacija MQTT 5.0 uključujući istek sesije, istek poruke, kodove razloga, dijeljene pretplate i uzorke zahtjeva/odgovora za moderne IoT aplikacije.
Ugrađeni mehanizam pravila
Obrađujte, filtrirajte i usmjeravajte poruke uređaja koristeći SQL-nalik pravila koja prosljeđuju podatke bazama podataka, Kafki, HTTP webhookovima ili drugim MQTT brokerima bez prilagođenog koda.
MQTT preko WebSockets
Povežite web preglednike i JavaScript klijente izravno na EMQX putem sigurnih WebSocket veza, omogućujući IoT nadzorne ploče u stvarnom vremenu bez zasebnog mosta.
Nadzorna ploča za web upravljanje
Pratite broj veza, stabla pretplata, stope poruka i performanse mehanizma pravila u stvarnom vremenu putem ugrađenog administrativnog web sučelja.
Visoka istodobnost
EMQX obrađuje milijune istodobnih veza uređaja na jednom čvoru, čineći ga prikladnim za sve, od malih postavki kućne automatizacije do velikih industrijskih implementacija.
Zašto pokrenuti EMQX na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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