Apache Tika je okvir za detekciju i analizu sadržaja koji izlaže jedinstveni REST API za izdvajanje teksta, metapodataka i strukture iz više od tisuću formata datoteka, uključujući PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, slike, audio, video i arhivske datoteke. Umjesto integracije desetaka biblioteka parsera po formatu, aplikacije šalju sirove bajtove Tika Serveru i primaju normalizirani izlaz.

Samostalno hostiranje Tika Servera na vlastitom VPS-u zadržava sadržaj dokumenata na infrastrukturi koju kontrolirate — važno za povjerljive ugovore, interne zapise i regulirane podatke — dok uklanja naknade po dokumentu i ograničenja stope koje naplaćuju hostirani API-ji za ekstrakciju. Puna slika dolazi s Tesseract OCR-om i GDAL-om tako da su skenirani PDF-ovi i slikovne datoteke pretraživi odmah po instalaciji.