Postavite Apache Tika instalacijom jednim klikom.
Alat za analizu sadržaja otvorenog koda koji otkriva i izdvaja metapodatke i tekst iz više od tisuću vrsta datoteka.
Odaberite VPS plan za Apache Tika
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Apache Tika
Apache Tika je okvir za detekciju i analizu sadržaja koji izlaže jedinstveni REST API za izdvajanje teksta, metapodataka i strukture iz više od tisuću formata datoteka, uključujući PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, slike, audio, video i arhivske datoteke. Umjesto integracije desetaka biblioteka parsera po formatu, aplikacije šalju sirove bajtove Tika Serveru i primaju normalizirani izlaz.
Samostalno hostiranje Tika Servera na vlastitom VPS-u zadržava sadržaj dokumenata na infrastrukturi koju kontrolirate — važno za povjerljive ugovore, interne zapise i regulirane podatke — dok uklanja naknade po dokumentu i ograničenja stope koje naplaćuju hostirani API-ji za ekstrakciju. Puna slika dolazi s Tesseract OCR-om i GDAL-om tako da su skenirani PDF-ovi i slikovne datoteke pretraživi odmah po instalaciji.
Apache Tika ključne značajke
Više od tisuću formata
Parsirajte PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, slike, audio, video i desetke arhivskih formata putem jednog dosljednog REST sučelja.
Ugrađeni OCR
Cijela slika uključuje Tesseract s jezičnim paketima za engleski, francuski, njemački, talijanski i španjolski, tako da skenirani PDF-ovi i slikovne datoteke daju tekst koji se može pretraživati bez dodatnih usluga.
REST API poslužitelj
Krajnje točke za ekstrakciju teksta, metapodatke, detekciju jezika i identifikaciju MIME-tipa omogućuju bilo kojem pozadinskom sustavu integraciju obrade dokumenata jednostavnim HTTP POST zahtjevom.
Detekcija jezika
Automatski identificirajte jezik bilo kojeg izdvojenog teksta, omogućujući nizvodno indeksiranje pretraživanja, prevođenje i usmjeravanje cjevovoda bez uključivanja dodatnih biblioteka.
Cjevovod spreman
Služi kao faza ekstrakcije za platforme za pretraživanje, RAG ingestion, radne tokove e-otkrivanja i sustave za digitalno očuvanje koji trebaju normalizirani tekst iz heterogenih dokumenata.
Zašto pokrenuti Apache Tika na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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