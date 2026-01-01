Postavite Coder uz instalaciju jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za osiguravanje samostalno hostiranih razvojnih okruženja u oblaku iz Terraform predložaka na vašoj vlastitoj infrastrukturi.
Odaberite VPS plan za Coder
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Coder
Coder je vodeća platforma otvorenog koda za samostalno hostana razvojna okruženja u oblaku, koju inženjerske organizacije koriste za standardizaciju, osiguranje i skaliranje svoje razvojne infrastrukture. Timovi platforme definiraju radne prostore kao Terraform predloške — specificirajući IDE, ovisnosti, dodjelu resursa i mrežni pristup — a programeri pokreću dosljedna, spremna za kodiranje okruženja u minutama umjesto da provode dane na lokalnom postavljanju.
Samostalno hostanje Codera na vašem VPS-u znači da izvorni kod i vjerodajnice nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu, ispunjavajući stroge sigurnosne i usklađenostne zahtjeve. Integracija Docker socketa omogućuje Coderu da osigura radne prostore temeljene na kontejnerima izravno na hostu, dajući svakom programeru izolirana okruženja podržana vašim VPS računalstvom dok vi zadržavate centraliziranu kontrolu nad resursima, revizijskim zapisnicima i politikama pristupa.
Coder ključne značajke
Terraform workspace predlošci
Definirajte ponovljiva razvojna okruženja kao kod i osigurajte dosljedne radne prostore za svakog developera jednim klikom.
Bilo koji IDE podržan
Programeri se povezuju koristeći VS Code, JetBrains ili uređivače temeljene na pregledniku putem SSH-a bez promjene željenog tijeka rada.
Automatsko pokretanje i automatsko zaustavljanje
Radni prostori pokreću se automatski prilikom pristupa i zaustavljaju se prema rasporedu, smanjujući potrošnju neaktivnih resursa i troškove infrastrukture.
SSO i zapisivanje revizije
Integrirajte se s OIDC-om, GitHub-om ili pružateljima identiteta za poduzeća i održavajte potpune revizijske tragove za sigurnost i usklađenost.
Kvota resursa
Postavite ograničenja CPU-a i memorije po korisniku kako biste spriječili da nekontrolirani radni prostori potroše sve dostupne VPS resurse.
Zašto pokrenuti Coder na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.