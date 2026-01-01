Coder je vodeća platforma otvorenog koda za samostalno hostana razvojna okruženja u oblaku, koju inženjerske organizacije koriste za standardizaciju, osiguranje i skaliranje svoje razvojne infrastrukture. Timovi platforme definiraju radne prostore kao Terraform predloške — specificirajući IDE, ovisnosti, dodjelu resursa i mrežni pristup — a programeri pokreću dosljedna, spremna za kodiranje okruženja u minutama umjesto da provode dane na lokalnom postavljanju.

Samostalno hostanje Codera na vašem VPS-u znači da izvorni kod i vjerodajnice nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu, ispunjavajući stroge sigurnosne i usklađenostne zahtjeve. Integracija Docker socketa omogućuje Coderu da osigura radne prostore temeljene na kontejnerima izravno na hostu, dajući svakom programeru izolirana okruženja podržana vašim VPS računalstvom dok vi zadržavate centraliziranu kontrolu nad resursima, revizijskim zapisnicima i politikama pristupa.