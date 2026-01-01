Postavite PsiTransfer uz instalaciju jednim klikom.
Jednostavno samostalno hostano dijeljenje datoteka s vezama koje istječu, zaštitom lozinkom i nastavljivim prijenosima — nije potreban račun.
Odaberite VPS plan za PsiTransfer
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz PsiTransfer
PsiTransfer je lagana usluga za prijenos datoteka otvorenog koda za dijeljenje datoteka putem veza za preuzimanje s istekom roka valjanosti — nisu potrebni računi za pošiljatelje ni primatelje. Datoteke su organizirane u spremnike za prijenos s podesivim razdobljima zadržavanja u rasponu od jednokratnog preuzimanja do isteka nakon 8 tjedana. Svaki spremnik može biti opcionalno zaštićen lozinkom uz AES enkripciju, a primatelji mogu preuzeti sve kao jednu zip ili tar.gz arhivu bez instaliranja ičega.
Samostalno hostanje PsiTransfera na vašem VPS-u čuva privatnost prijenosa datoteka: nema ograničenja veličine nametnutih od strane cloud usluge, nema metapodataka datoteka poslanih trećim stranama i potpunu kontrolu nad politikama zadržavanja i pohranom. Opcionalni admin panel omogućuje vam praćenje aktivnih prijenosa i upravljanje pohranom s jedne zaštićene stranice.
PsiTransfer ključne značajke
Istječuće poveznice za preuzimanje
Postavite zadržavanje od jednokratnog preuzimanja do 8 tjedana — datoteke i njihove poveznice automatski se čiste kada isteknu.
Nisu potrebni računi
Primatelji preuzimaju datoteke izravno s veze za dijeljenje bez registracije ili prijave na bilo koju uslugu.
Lozinkom zaštićeni spremnici
Osigurajte svako učitavanje lozinkama za spremnike šifriranim AES-om kako bi samo namijenjeni primatelji mogli pristupiti dijeljenim datotekama.
Nastavljivi prijenosi
Prijenosi velikih datoteka automatski se nastavljaju nakon prekida mreže koristeći tus.io protokol, sprječavajući neuspjele prijenose na sporim vezama.
Skupno preuzimanje arhive
Primatelji mogu preuzeti sve datoteke u paketu kao jednu zip ili tar.gz arhivu jednim klikom, bez pojedinačnog preuzimanja datoteka.
Administratorska nadzorna ploča
Pratite sve aktivne spremnike, pregledajte korištenje pohrane i izbrišite prijenose s administratorske ploče zaštićene lozinkom na /admin.
Zašto pokrenuti PsiTransfer na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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