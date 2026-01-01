PsiTransfer je lagana usluga za prijenos datoteka otvorenog koda za dijeljenje datoteka putem veza za preuzimanje s istekom roka valjanosti — nisu potrebni računi za pošiljatelje ni primatelje. Datoteke su organizirane u spremnike za prijenos s podesivim razdobljima zadržavanja u rasponu od jednokratnog preuzimanja do isteka nakon 8 tjedana. Svaki spremnik može biti opcionalno zaštićen lozinkom uz AES enkripciju, a primatelji mogu preuzeti sve kao jednu zip ili tar.gz arhivu bez instaliranja ičega.

Samostalno hostanje PsiTransfera na vašem VPS-u čuva privatnost prijenosa datoteka: nema ograničenja veličine nametnutih od strane cloud usluge, nema metapodataka datoteka poslanih trećim stranama i potpunu kontrolu nad politikama zadržavanja i pohranom. Opcionalni admin panel omogućuje vam praćenje aktivnih prijenosa i upravljanje pohranom s jedne zaštićene stranice.