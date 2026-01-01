Postavite Jitsu instalacijom jednim klikom.
Platforma za korisničke podatke otvorenog koda koja bilježi događaje proizvoda i prenosi ih u vaše skladište podataka, marketinške alate i API-je u stvarnom vremenu.
Odaberite VPS plan za Jitsu
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Jitsu
Jitsu je platforma za korisničke podatke otvorenog koda, izgrađena za inženjere kao samostalno hostana alternativa Segmentu. Ona bilježi događaje proizvoda i web stranica putem nativnih SDK-ova, obrađuje ih pomoću serverless JavaScript funkcija i prosljeđuje rezultate u skladišta podataka, marketinške alate i prilagođene HTTP krajnje točke s latencijom manjom od sekunde.
Samostalno hostanje Jitsua na vašem VPS-u zadržava svaki teret događaja, identifikator korisnika i konfiguraciju cjevovoda na vašoj vlastitoj infrastrukturi — bez naplate po događaju, bez MTU ograničenja i bez vezivanja za dobavljača. Ovo postavljanje objedinjuje Jitsuov cjelokupni cjevovod događaja (konzola, unos, rotor i bulker) zajedno s PostgreSQL-om, ClickHouse-om, MongoDB-om i Redpandom, dajući vam CDP spreman za produkciju u jednom Compose stogu.
Jitsu ključne značajke
Strujanje događaja u stvarnom vremenu
Prosljeđuje prikupljene događaje u skladišta podataka i SaaS odredišta u roku od nekoliko sekundi, pokrećući nadzorne ploče uživo, publike i analitiku proizvoda.
Izvorna skladišna odredišta
Učitava događaje izravno u Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres i S3 s ugrađenim upravljanjem shemom — nije potreban zaseban ETL alat.
JavaScript funkcije
Filtrirajte, obogatite i preoblikujte događaje koristeći prilagođene JavaScript funkcije koje se izvode na strani poslužitelja prije nego što događaji stignu na odredišta.
Izvorni konektori
Dohvatite podatke iz baza podataka, SaaS API-ja i datoteka koristeći Singer i Airbyte konektore za skupni unos uz streamove u stvarnom vremenu.
Pohrana korisničkog profila
Održavajte objedinjene profile posjetitelja i korisnika u MongoDB-u za rješavanje identiteta na više uređaja, segmentaciju i slučajeve upotrebe personalizacije.
Samostalno postavljena privatnost
Čuvajte podatke o korisničkim događajima, identifikatore i PII unutar vlastitog VPS-a — Jitsu nikada ne šalje podatke kući i ne dodaje dobavljače trećih strana u vaš podatkovni cjevovod.
Zašto pokrenuti Jitsu na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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