Jitsu je platforma za korisničke podatke otvorenog koda, izgrađena za inženjere kao samostalno hostana alternativa Segmentu. Ona bilježi događaje proizvoda i web stranica putem nativnih SDK-ova, obrađuje ih pomoću serverless JavaScript funkcija i prosljeđuje rezultate u skladišta podataka, marketinške alate i prilagođene HTTP krajnje točke s latencijom manjom od sekunde.

Samostalno hostanje Jitsua na vašem VPS-u zadržava svaki teret događaja, identifikator korisnika i konfiguraciju cjevovoda na vašoj vlastitoj infrastrukturi — bez naplate po događaju, bez MTU ograničenja i bez vezivanja za dobavljača. Ovo postavljanje objedinjuje Jitsuov cjelokupni cjevovod događaja (konzola, unos, rotor i bulker) zajedno s PostgreSQL-om, ClickHouse-om, MongoDB-om i Redpandom, dajući vam CDP spreman za produkciju u jednom Compose stogu.