Do 69% popusta za Jitsu

Postavite Jitsu instalacijom jednim klikom.

Platforma za korisničke podatke otvorenog koda koja bilježi događaje proizvoda i prenosi ih u vaše skladište podataka, marketinške alate i API-je u stvarnom vremenu.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Jitsu instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Jitsu

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Jitsu

Jitsu je platforma za korisničke podatke otvorenog koda, izgrađena za inženjere kao samostalno hostana alternativa Segmentu. Ona bilježi događaje proizvoda i web stranica putem nativnih SDK-ova, obrađuje ih pomoću serverless JavaScript funkcija i prosljeđuje rezultate u skladišta podataka, marketinške alate i prilagođene HTTP krajnje točke s latencijom manjom od sekunde.

Samostalno hostanje Jitsua na vašem VPS-u zadržava svaki teret događaja, identifikator korisnika i konfiguraciju cjevovoda na vašoj vlastitoj infrastrukturi — bez naplate po događaju, bez MTU ograničenja i bez vezivanja za dobavljača. Ovo postavljanje objedinjuje Jitsuov cjelokupni cjevovod događaja (konzola, unos, rotor i bulker) zajedno s PostgreSQL-om, ClickHouse-om, MongoDB-om i Redpandom, dajući vam CDP spreman za produkciju u jednom Compose stogu.

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Što možete izgraditi uz {name}

Jitsu ključne značajke

Strujanje događaja u stvarnom vremenu

Prosljeđuje prikupljene događaje u skladišta podataka i SaaS odredišta u roku od nekoliko sekundi, pokrećući nadzorne ploče uživo, publike i analitiku proizvoda.

Izvorna skladišna odredišta

Učitava događaje izravno u Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres i S3 s ugrađenim upravljanjem shemom — nije potreban zaseban ETL alat.

JavaScript funkcije

Filtrirajte, obogatite i preoblikujte događaje koristeći prilagođene JavaScript funkcije koje se izvode na strani poslužitelja prije nego što događaji stignu na odredišta.

Izvorni konektori

Dohvatite podatke iz baza podataka, SaaS API-ja i datoteka koristeći Singer i Airbyte konektore za skupni unos uz streamove u stvarnom vremenu.

Pohrana korisničkog profila

Održavajte objedinjene profile posjetitelja i korisnika u MongoDB-u za rješavanje identiteta na više uređaja, segmentaciju i slučajeve upotrebe personalizacije.

Samostalno postavljena privatnost

Čuvajte podatke o korisničkim događajima, identifikatore i PII unutar vlastitog VPS-a — Jitsu nikada ne šalje podatke kući i ne dodaje dobavljače trećih strana u vaš podatkovni cjevovod.

Zašto pokrenuti Jitsu na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

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Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀

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