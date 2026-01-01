Do 69% popusta za Mathesar

Postavite Mathesar u jednom kliku.

Sučelje otvorenog koda u stilu proračunske tablice za istraživanje i uređivanje PostgreSQL baza podataka bez pisanja SQL-a.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Mathesar u jednom kliku.

Odaberite VPS plan za Mathesar

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Mathesar

Mathesar je web aplikacija otvorenog koda koja postavlja sučelje nalik proračunskoj tablici na bilo koju PostgreSQL bazu podataka. Umjesto da zamjenjuje vašu bazu podataka, povezuje se izravno koristeći izvorne PostgreSQL uloge i dozvole, tako da svaki korisnik vidi točno podatke kojima je ovlašten pristupiti — bez potrebe za zasebnim slojem identiteta.

Samostalno hostiranje Mathesara drži vaše podatke pod vašom kontrolom dok netehničkim članovima tima pruža način za pretraživanje, filtriranje i uređivanje zapisa putem poznatog mrežnog sučelja. Programeri zadržavaju puni pristup temeljnoj Postgres shemi, što znači da Mathesar radi uz vaše postojeće alate, umjesto da ih zamjenjuje.

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Što možete izgraditi uz {name}

Mathesar ključne značajke

Uređivanje u stilu proračunske tablice

Pregledavajte, filtrirajte, sortirajte i uređujte retke u bilo kojoj tablici putem poznate mreže — nije potreban SQL ni klijent baze podataka.

Vizualni graditelj upita

Izgradite upite s spajanjima, agregacijama i filtrima putem sučelja za pokazivanje i klikanje koje ostaje sinkronizirano s vašom Postgres shemom.

Nativna kontrola pristupa

Mathesar koristi stvarne PostgreSQL uloge i dopuštenja, tako da je ono što korisnici mogu vidjeti i uređivati uvijek regulirano sigurnosnim pravilima vaše baze podataka.

Uvoz i izvoz CSV-a

Učitajte CSV ili TSV datoteke izravno u tablice, ili izvezite bilo koji prikaz u proračunsku tablicu za izvanmrežnu analizu.

Obrasci podataka za dijeljenje

Stvorite jednostavne obrasce za unos koji omogućuju suradnicima dodavanje redaka u tablicu bez izlaganja potpunog sučelja baze podataka.

Zašto pokrenuti Mathesar na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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