Mathesar je web aplikacija otvorenog koda koja postavlja sučelje nalik proračunskoj tablici na bilo koju PostgreSQL bazu podataka. Umjesto da zamjenjuje vašu bazu podataka, povezuje se izravno koristeći izvorne PostgreSQL uloge i dozvole, tako da svaki korisnik vidi točno podatke kojima je ovlašten pristupiti — bez potrebe za zasebnim slojem identiteta.

Samostalno hostiranje Mathesara drži vaše podatke pod vašom kontrolom dok netehničkim članovima tima pruža način za pretraživanje, filtriranje i uređivanje zapisa putem poznatog mrežnog sučelja. Programeri zadržavaju puni pristup temeljnoj Postgres shemi, što znači da Mathesar radi uz vaše postojeće alate, umjesto da ih zamjenjuje.