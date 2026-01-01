Postavite Mathesar u jednom kliku.
Sučelje otvorenog koda u stilu proračunske tablice za istraživanje i uređivanje PostgreSQL baza podataka bez pisanja SQL-a.
Odaberite VPS plan za Mathesar
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Mathesar
Mathesar je web aplikacija otvorenog koda koja postavlja sučelje nalik proračunskoj tablici na bilo koju PostgreSQL bazu podataka. Umjesto da zamjenjuje vašu bazu podataka, povezuje se izravno koristeći izvorne PostgreSQL uloge i dozvole, tako da svaki korisnik vidi točno podatke kojima je ovlašten pristupiti — bez potrebe za zasebnim slojem identiteta.
Samostalno hostiranje Mathesara drži vaše podatke pod vašom kontrolom dok netehničkim članovima tima pruža način za pretraživanje, filtriranje i uređivanje zapisa putem poznatog mrežnog sučelja. Programeri zadržavaju puni pristup temeljnoj Postgres shemi, što znači da Mathesar radi uz vaše postojeće alate, umjesto da ih zamjenjuje.
Mathesar ključne značajke
Uređivanje u stilu proračunske tablice
Pregledavajte, filtrirajte, sortirajte i uređujte retke u bilo kojoj tablici putem poznate mreže — nije potreban SQL ni klijent baze podataka.
Vizualni graditelj upita
Izgradite upite s spajanjima, agregacijama i filtrima putem sučelja za pokazivanje i klikanje koje ostaje sinkronizirano s vašom Postgres shemom.
Nativna kontrola pristupa
Mathesar koristi stvarne PostgreSQL uloge i dopuštenja, tako da je ono što korisnici mogu vidjeti i uređivati uvijek regulirano sigurnosnim pravilima vaše baze podataka.
Uvoz i izvoz CSV-a
Učitajte CSV ili TSV datoteke izravno u tablice, ili izvezite bilo koji prikaz u proračunsku tablicu za izvanmrežnu analizu.
Obrasci podataka za dijeljenje
Stvorite jednostavne obrasce za unos koji omogućuju suradnicima dodavanje redaka u tablicu bez izlaganja potpunog sučelja baze podataka.
Zašto pokrenuti Mathesar na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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