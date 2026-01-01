Postavite DbGate jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Višeplatformski upravitelj baza podataka otvorenog koda koji podržava MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis i mnoge druge SQL i NoSQL pogone.
Odaberite VPS plan za DbGate
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz DbGate
DbGate je višeplatformski upravitelj bazama podataka otvorenog koda koji podržava MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra i Amazon Redshift putem jedinstvenog web-sučelja. Umjesto prebacivanja između alata specifičnih za dobavljače, povezujete se sa svakom bazom podataka iz jednog radnog prostora, pokrećete SQL ili NoSQL upite s više kartica, uređujete tablice izravno i uspoređujete sheme u različitim okruženjima.
Samostalno hostiranje DbGate-a na vlastitom VPS-u čuva nizove za povezivanje, spremljene upite i izvezene podatke u potpunosti na vašoj infrastrukturi bez telemetrije u oblaku ili licenciranja po korisniku. Sučelje preglednika dostupno je s bilo kojeg uređaja, što ga čini korisnim za ad-hoc inspekciju podataka, svakodnevnu administraciju i zajedničko otklanjanje pogrešaka bez instaliranja desktop klijenta na svako računalo razvojnog inženjera.
DbGate ključne značajke
SQL i NoSQL zajedno
Povežite se na MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra i više iz jednog radnog prostora bez potrebe za prebacivanjem između klijenata specifičnih za dobavljača.
Uređivač upita s više kartica
Pokrenite SQL ili MongoDB upite na više kartica s automatskim dovršavanjem, isticanjem sintakse i trajnom poviješću koja preživljava ponovna povezivanja i ponovna pokretanja.
Vizualni uređivač tablica
Pregledavajte, filtrirajte, sortirajte i uređujte retke izravno pomoću rešetke nalik proračunskoj tablici, zatim potvrdite promjene putem generiranog SQL diff-a prije nego što dospiju u bazu podataka.
Usporedba i izvoz sheme
Usporedite sheme između dviju baza podataka, generirajte migracijski SQL i izvezite tablice ili upite u CSV, JSON, SQL dumpove ili Excel izravno iz preglednika.
Dizajner ER dijagrama
Vizualizirajte odnose s interaktivnim ER dijagramom, zatim izvezite izgled kao SVG ili PNG za dokumentaciju i pregled arhitekture.
Zašto pokrenuti DbGate na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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