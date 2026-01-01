DbGate je višeplatformski upravitelj bazama podataka otvorenog koda koji podržava MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra i Amazon Redshift putem jedinstvenog web-sučelja. Umjesto prebacivanja između alata specifičnih za dobavljače, povezujete se sa svakom bazom podataka iz jednog radnog prostora, pokrećete SQL ili NoSQL upite s više kartica, uređujete tablice izravno i uspoređujete sheme u različitim okruženjima.

Samostalno hostiranje DbGate-a na vlastitom VPS-u čuva nizove za povezivanje, spremljene upite i izvezene podatke u potpunosti na vašoj infrastrukturi bez telemetrije u oblaku ili licenciranja po korisniku. Sučelje preglednika dostupno je s bilo kojeg uređaja, što ga čini korisnim za ad-hoc inspekciju podataka, svakodnevnu administraciju i zajedničko otklanjanje pogrešaka bez instaliranja desktop klijenta na svako računalo razvojnog inženjera.