Do 69% popusta za FileGator

Postavite FileGator jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Samohostiran višekorisnički upravitelj datoteka s dozvolama temeljenim na ulogama, podrškom za arhive i pregledom medija — nije potrebna baza podataka.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite FileGator jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za FileGator

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz FileGator

FileGator je upravitelj datoteka otvorenog koda, samostalno hostiran, koji pruža čisto web sučelje za prijenos, preuzimanje, organiziranje i dijeljenje datoteka na vašem poslužitelju. Izgrađen na arhitekturi ravnih datoteka bez ovisnosti o bazi podataka, radi kao jedna lagana usluga s korisničkim računima i dozvolama pohranjenim u jednostavnoj JSON datoteci. Pristup temeljen na ulogama omogućuje vam stvaranje administratorskih, korisničkih i gostujućih računa — svaki s podesivim dozvolama za čitanje, pisanje, prijenos, preuzimanje, preimenovanje, brisanje i arhiviranje datoteka.

Samostalno hostiranje FileGatora na vašem VPS-u čuva sve datoteke na infrastrukturi koju kontrolirate, bez kvota za pohranu, bez pretplatničkih naknada i bez pristupa trećih strana vašim podacima. Radi na minimalnim resursima, što ga čini jednostavnim za implementaciju uz druge usluge bez posvećivanja cijelog poslužitelja upravljanju datotekama.

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Što možete izgraditi uz {name}

FileGator ključne značajke

Višekorisničke dozvole

Kreirajte administratorske, korisničke i gostujuće račune s neovisnim dozvolama za svaku operaciju — kontrolirajući tko može čitati, prenositi, preuzimati, preimenovati, brisati i arhivirati datoteke zasebno.

Nije potrebna baza podataka

Svi korisnički računi i konfiguracija pohranjeni su u ravnim JSON datotekama, čime se uklanja potreba za bazom podataka i održava implementacija jednostavnom i prenosivom.

Upravljanje arhivom

Stvarajte i ekstrahirajte ZIP arhive putem preglednika bez SSH-a ili alata naredbenog retka, čineći masovne prijenose datoteka i sigurnosne kopije jednostavnima.

Javne veze za dijeljenje

Generirajte javne poveznice za preuzimanje datoteka ili mapa tako da vanjski primatelji mogu pristupiti određenom sadržaju bez potrebe za računom na poslužitelju.

Medijski pregled

Pregledajte slike, videozapise, audio i tekstualne datoteke izravno u pregledniku — nije potrebno preuzimanje za potvrdu ispravne datoteke prije dijeljenja.

Zašto pokrenuti FileGator na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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