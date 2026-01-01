FileGator je upravitelj datoteka otvorenog koda, samostalno hostiran, koji pruža čisto web sučelje za prijenos, preuzimanje, organiziranje i dijeljenje datoteka na vašem poslužitelju. Izgrađen na arhitekturi ravnih datoteka bez ovisnosti o bazi podataka, radi kao jedna lagana usluga s korisničkim računima i dozvolama pohranjenim u jednostavnoj JSON datoteci. Pristup temeljen na ulogama omogućuje vam stvaranje administratorskih, korisničkih i gostujućih računa — svaki s podesivim dozvolama za čitanje, pisanje, prijenos, preuzimanje, preimenovanje, brisanje i arhiviranje datoteka.

Samostalno hostiranje FileGatora na vašem VPS-u čuva sve datoteke na infrastrukturi koju kontrolirate, bez kvota za pohranu, bez pretplatničkih naknada i bez pristupa trećih strana vašim podacima. Radi na minimalnim resursima, što ga čini jednostavnim za implementaciju uz druge usluge bez posvećivanja cijelog poslužitelja upravljanju datotekama.