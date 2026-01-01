Postavite FileGator jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Samohostiran višekorisnički upravitelj datoteka s dozvolama temeljenim na ulogama, podrškom za arhive i pregledom medija — nije potrebna baza podataka.
Odaberite VPS plan za FileGator
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz FileGator
FileGator je upravitelj datoteka otvorenog koda, samostalno hostiran, koji pruža čisto web sučelje za prijenos, preuzimanje, organiziranje i dijeljenje datoteka na vašem poslužitelju. Izgrađen na arhitekturi ravnih datoteka bez ovisnosti o bazi podataka, radi kao jedna lagana usluga s korisničkim računima i dozvolama pohranjenim u jednostavnoj JSON datoteci. Pristup temeljen na ulogama omogućuje vam stvaranje administratorskih, korisničkih i gostujućih računa — svaki s podesivim dozvolama za čitanje, pisanje, prijenos, preuzimanje, preimenovanje, brisanje i arhiviranje datoteka.
Samostalno hostiranje FileGatora na vašem VPS-u čuva sve datoteke na infrastrukturi koju kontrolirate, bez kvota za pohranu, bez pretplatničkih naknada i bez pristupa trećih strana vašim podacima. Radi na minimalnim resursima, što ga čini jednostavnim za implementaciju uz druge usluge bez posvećivanja cijelog poslužitelja upravljanju datotekama.
FileGator ključne značajke
Višekorisničke dozvole
Kreirajte administratorske, korisničke i gostujuće račune s neovisnim dozvolama za svaku operaciju — kontrolirajući tko može čitati, prenositi, preuzimati, preimenovati, brisati i arhivirati datoteke zasebno.
Nije potrebna baza podataka
Svi korisnički računi i konfiguracija pohranjeni su u ravnim JSON datotekama, čime se uklanja potreba za bazom podataka i održava implementacija jednostavnom i prenosivom.
Upravljanje arhivom
Stvarajte i ekstrahirajte ZIP arhive putem preglednika bez SSH-a ili alata naredbenog retka, čineći masovne prijenose datoteka i sigurnosne kopije jednostavnima.
Javne veze za dijeljenje
Generirajte javne poveznice za preuzimanje datoteka ili mapa tako da vanjski primatelji mogu pristupiti određenom sadržaju bez potrebe za računom na poslužitelju.
Medijski pregled
Pregledajte slike, videozapise, audio i tekstualne datoteke izravno u pregledniku — nije potrebno preuzimanje za potvrdu ispravne datoteke prije dijeljenja.
Zašto pokrenuti FileGator na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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