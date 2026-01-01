Wingfit je minimalistička samostalno hostirana aplikacija za praćenje fitnessa fokusirana na jednostavnost i privatnost. Pruža čisto sučelje za bilježenje treninga, praćenje serija i ponavljanja vježbi te praćenje osobnog fitness napretka tijekom vremena bez oglasa, pretplata ili dijeljenja podataka s uslugama trećih strana.

Samostalno hostiranje Wingfita na VPS-u čuva sve vaše fitness podatke potpuno privatnima na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Lagana implementacija s jednom uslugom ne zahtijeva vanjsku bazu podataka, čineći postavljanje brzim, a održavanje minimalnim dok vam pruža trajni fitness dnevnik dostupan iz bilo kojeg preglednika.