Postavite Wingfit instalacijom jednim klikom.
Minimalistička fitness aplikacija otvorenog koda za bilježenje treninga, praćenje vježbi i privatno praćenje osobnog napretka.
Odaberite VPS plan za Wingfit
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Wingfit
Wingfit je minimalistička samostalno hostirana aplikacija za praćenje fitnessa fokusirana na jednostavnost i privatnost. Pruža čisto sučelje za bilježenje treninga, praćenje serija i ponavljanja vježbi te praćenje osobnog fitness napretka tijekom vremena bez oglasa, pretplata ili dijeljenja podataka s uslugama trećih strana.
Samostalno hostiranje Wingfita na VPS-u čuva sve vaše fitness podatke potpuno privatnima na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Lagana implementacija s jednom uslugom ne zahtijeva vanjsku bazu podataka, čineći postavljanje brzim, a održavanje minimalnim dok vam pruža trajni fitness dnevnik dostupan iz bilo kojeg preglednika.
Wingfit ključne značajke
Bilježenje treninga
Zabilježite pojedinačne vježbe s serijama, ponavljanjima i utezima kako biste izgradili potpunu evidenciju svakog treninga.
Praćenje napretka
Pratite trendove snage i volumena tijekom vremena kako biste izmjerili napredak u kondiciji i identificirali područja za poboljšanje.
Dizajn koji stavlja privatnost na prvo mjesto
Svi podaci o kondiciji ostaju na vašem VPS-u bez sinkronizacije u oblaku treće strane, analitike ili oglašavanja.
Lagano postavljanje
Kontejner s jednom uslugom s minimalnim zahtjevima za resursima omogućuje jednostavno pokretanje Wingfita uz druge aplikacije.
Zašto pokrenuti Wingfit na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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