Drupal je zreo sustav za upravljanje sadržajem poslovne klase kojem vjeruju vlade, sveučilišta, medijske tvrtke i organizacije s liste Fortune 500 diljem svijeta. Njegova modularna arhitektura i opsežan ekosustav od preko 50.000 doprinijetih modula omogućuju timovima da izgrade bilo što, od jednostavne uredničke stranice do složene digitalne platforme s više stranica, bez pisanja ijednog retka prilagođenog koda.

Drupalove headless CMS mogućnosti, robustan API sloj i granularni sustav dopuštenja čine ga snažnim rješenjem za organizacije koje trebaju upravljati sadržajem preko više kanala — weba, mobilnih uređaja i šire — uz održavanje strogih uredničkih radnih tokova i zahtjeva usklađenosti. Ova implementacija uparuje Drupal s PostgreSQL pozadinom za pouzdanost i performanse na razini produkcije.