Postavite Drupal jednim klikom.
CMS otvorenog koda poslovne razine koji pokreće milijune web stranica diljem svijeta, od osobnih blogova do velikih vladinih portala.
Odaberite VPS plan za Drupal
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Drupal
Drupal je zreo sustav za upravljanje sadržajem poslovne klase kojem vjeruju vlade, sveučilišta, medijske tvrtke i organizacije s liste Fortune 500 diljem svijeta. Njegova modularna arhitektura i opsežan ekosustav od preko 50.000 doprinijetih modula omogućuju timovima da izgrade bilo što, od jednostavne uredničke stranice do složene digitalne platforme s više stranica, bez pisanja ijednog retka prilagođenog koda.
Drupalove headless CMS mogućnosti, robustan API sloj i granularni sustav dopuštenja čine ga snažnim rješenjem za organizacije koje trebaju upravljati sadržajem preko više kanala — weba, mobilnih uređaja i šire — uz održavanje strogih uredničkih radnih tokova i zahtjeva usklađenosti. Ova implementacija uparuje Drupal s PostgreSQL pozadinom za pouzdanost i performanse na razini produkcije.
Drupal ključne značajke
Fleksibilno modeliranje sadržaja
Definirajte prilagođene vrste sadržaja i polja kako bi točno odgovarali vašem uredničkom tijeku rada, bez ograničenja fiksnom strukturom podataka.
Headless CMS i REST API
Izložite sadržaj putem RESTful ili JSON:API sučelja kako bi front-end timovi mogli izgraditi prilagođena iskustva u bilo kojem frameworku.
Granularne uloge i dozvole
Precizno kontrolirajte što svaka korisnička uloga može stvarati, uređivati, objavljivati ili brisati unutar cijele hijerarhije stranice.
Višejezična podrška
Ugrađeni prijevod i upravljanje jezicima omogućuje vam objavljivanje sadržaja na desecima jezika iz jedne instalacije.
Ogroman ekosustav modula
Preko 50.000 doprinosnih modula proširuje Drupal s e-trgovinom, SEO-om, upravljanjem medijima i integracijama usluga trećih strana.
Zašto pokrenuti Drupal na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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