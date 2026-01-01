TensorZero je open-source LLMOps platforma koja kombinira Rust gateway visokih performansi s ugrađenom vidljivošću (observability), evaluacijama i radnim procesima optimizacije. Za razliku od višestrukih skupova alata koji spajaju proxy, tracer i pipeline za fino podešavanje, TensorZero tretira svako zaključivanje (inference), povratni signal i pokretanje optimizacije kao dio jedne povratne petlje — pretvarajući produkcijski promet u skup podataka koji poboljšava vaše upite (prompts), modele i odluke o usmjeravanju.

Samostalno hostiranje TensorZeroa na vašem vlastitom VPS-u čuva upite (prompts), tragove (traces) i podatke o povratnim informacijama u infrastrukturi koju kontrolirate, bez dodatnih naknada po pozivu ili kvota tokena za vidljivost (observability). Uključeni ClickHouse repozitorij skalira se na milijune zaključivanja (inferences) dok gateway proxyja OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock i desetke drugih pružatelja usluga iza jednog API-ja kompatibilnog s OpenAI-jem.