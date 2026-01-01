Postavite TensorZero instalacijom jednim klikom.
LLMOps pristupnik otvorenog koda koji objedinjuje zaključivanje, vidljivost, evaluacije i optimizaciju u jednoj platformi pokretanoj Rust-om.
Odaberite VPS plan za TensorZero
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz TensorZero
TensorZero je open-source LLMOps platforma koja kombinira Rust gateway visokih performansi s ugrađenom vidljivošću (observability), evaluacijama i radnim procesima optimizacije. Za razliku od višestrukih skupova alata koji spajaju proxy, tracer i pipeline za fino podešavanje, TensorZero tretira svako zaključivanje (inference), povratni signal i pokretanje optimizacije kao dio jedne povratne petlje — pretvarajući produkcijski promet u skup podataka koji poboljšava vaše upite (prompts), modele i odluke o usmjeravanju.
Samostalno hostiranje TensorZeroa na vašem vlastitom VPS-u čuva upite (prompts), tragove (traces) i podatke o povratnim informacijama u infrastrukturi koju kontrolirate, bez dodatnih naknada po pozivu ili kvota tokena za vidljivost (observability). Uključeni ClickHouse repozitorij skalira se na milijune zaključivanja (inferences) dok gateway proxyja OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock i desetke drugih pružatelja usluga iza jednog API-ja kompatibilnog s OpenAI-jem.
TensorZero ključne značajke
Jedinstveni LLM pristupnik
Posredujte OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM i desetke drugih pružatelja putem jednog API-ja kompatibilnog s OpenAI-jem, napisanog u Rustu visokih performansi.
Ugrađena uočljivost
Svaka inferencija automatski se bilježi u ClickHouse s potpunim ulazima, izlazima, latencijom i troškom — nije potrebna zasebna usluga praćenja.
Proizvodna povratna sprega
Priložite povratne informacije korisnika, evaluacije i metrike bilo kojem zaključivanju kako biste izgradili označeni skup podataka koji pokreće optimizaciju upita i modela.
Automatizirana optimizacija
Pokrenite ugrađene radne procese za fino podešavanje modela, destiliranje iz većih i usporedbu varijanti upita izravno iz vašeg produkcijskog prometa.
Strukturirano zaključivanje
Definirajte sheme, predloške i varijante u kodu tako da su promjene upita verzirane, tipski sigurne i usmjerive bez ponovnog postavljanja vaše aplikacije.
Otvorenog koda, samostalno hostiran
Licenciran pod Apache 2.0 i u potpunosti se izvodi na vašoj vlastitoj infrastrukturi — vaši upiti, tragovi i podaci o povratnim informacijama nikada ne napuštaju vaš VPS.
Zašto pokrenuti TensorZero na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i ne mogu biti više zadivljen. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.