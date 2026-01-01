Grimoire je upravitelj oznaka otvorenog koda dizajniran da bude trajan dom s mogućnošću pretraživanja za sve što spremite s weba. Pohranjuje oznake s automatskim izdvajanjem metapodataka — naslov stranice, opis, favicon i snimka zaslona — tako da vaša zbirka ostaje korisna dugo nakon što ste zaboravili zašto ste nešto spremili.

Za razliku od mapa s oznakama preglednika koje se sinkroniziraju s oblacima dobavljača, samostalno hostiranje Grimoirea na vašem VPS-u čuva vašu povijest čitanja, istraživačke poveznice i spremljene resurse potpuno privatnima. Jedan kontejner s ugrađenom SQLite pohranom znači da nema ništa za održavati — samo spremite, označite i pretražite.