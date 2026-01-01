Postavite Grimoire instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran upravitelj oznaka s označavanjem, pretraživanjem cijelog teksta i ekstrakcijom metapodataka potpomognutom umjetnom inteligencijom.
Odaberite VPS plan za Grimoire
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Grimoire
Grimoire je upravitelj oznaka otvorenog koda dizajniran da bude trajan dom s mogućnošću pretraživanja za sve što spremite s weba. Pohranjuje oznake s automatskim izdvajanjem metapodataka — naslov stranice, opis, favicon i snimka zaslona — tako da vaša zbirka ostaje korisna dugo nakon što ste zaboravili zašto ste nešto spremili.
Za razliku od mapa s oznakama preglednika koje se sinkroniziraju s oblacima dobavljača, samostalno hostiranje Grimoirea na vašem VPS-u čuva vašu povijest čitanja, istraživačke poveznice i spremljene resurse potpuno privatnima. Jedan kontejner s ugrađenom SQLite pohranom znači da nema ništa za održavati — samo spremite, označite i pretražite.
Grimoire ključne značajke
Automatsko izvlačenje metapodataka
Grimoire automatski dohvaća naslov, opis, favicon i snimku zaslona za svaku oznaku, održavajući vašu biblioteku organiziranom bez ručnog napora.
Pretraživanje cijelog teksta
Pretražujte po naslovima oznaka, opisima, oznakama i bilješkama kako biste odmah pronašli bilo što u svojoj kolekciji.
Oznake & kategorije
Organizirajte oznake s fleksibilnim oznakama i kategorijama, zatim filtrirajte svoju biblioteku kako biste pronašli točno ono što vam je potrebno.
Označavanje potpomognuto AI-jem
Po želji povežite AI pružatelja za automatsko predlaganje oznaka i sažetaka na temelju sadržaja stranice.
Proširenje preglednika
Spremite oznake izravno iz Chromea ili Firefoxa pomoću proširenja jednim klikom bez napuštanja stranice koju čitate.
Zašto pokrenuti Grimoire na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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