Mobilizon je besplatna, federirana platforma za organizaciju događaja koju je izgradio Framasoft, a sada je vodi neprofitna organizacija Kaihuri. Zamjenjuje Facebook Događaje i Meetup mrežom neovisnih instanci koje se međusobno povezuju putem ActivityPub protokola, dajući organizatorima, aktivistima i zajednicama mjesto za objavljivanje događaja i grupa bez izlaganja sudionika praćenju oglasa, prikupljanju podataka ili algoritamskim feedovima.

Samostalno hostiranje Mobilizona na vlastitom VPS-u znači da kontrolirate tko se pridružuje vašoj instanci, koja se pravila moderiranja primjenjuju i koliko dugo se podaci o događajima zadržavaju. Vaša zajednica zadržava svoj kalendar i popis članova čak i ako jedna instanca — ili cijela komercijalna platforma — nestane, jer federacija čini mrežu otpornom po dizajnu.