Postavite Mobilizon instalacijom jednim klikom.
Federirani organizator događaja otvorenog koda za zajednice i pokrete koji trebaju okupljanja bez nadzora.
Odaberite VPS plan za Mobilizon
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Mobilizon
Mobilizon je besplatna, federirana platforma za organizaciju događaja koju je izgradio Framasoft, a sada je vodi neprofitna organizacija Kaihuri. Zamjenjuje Facebook Događaje i Meetup mrežom neovisnih instanci koje se međusobno povezuju putem ActivityPub protokola, dajući organizatorima, aktivistima i zajednicama mjesto za objavljivanje događaja i grupa bez izlaganja sudionika praćenju oglasa, prikupljanju podataka ili algoritamskim feedovima.
Samostalno hostiranje Mobilizona na vlastitom VPS-u znači da kontrolirate tko se pridružuje vašoj instanci, koja se pravila moderiranja primjenjuju i koliko dugo se podaci o događajima zadržavaju. Vaša zajednica zadržava svoj kalendar i popis članova čak i ako jedna instanca — ili cijela komercijalna platforma — nestane, jer federacija čini mrežu otpornom po dizajnu.
Mobilizon ključne značajke
ActivityPub federacija
Povežite se s Mastodonom, PeerTubeom i svakom drugom instancom Mobilizona tako da sudionici prate događaje i grupe diljem fediversea s jednog računa.
Grupe i rasprave
Pokrenite trajne grupe s dijeljenim objavama, resursima i temama za raspravu kako bi se organizacija nastavila između događaja, a ne samo na dan događaja.
Privatnost prema zadanim postavkama
Nema praćenja trećih strana, nema oglašavanja i nije potrebna e-pošta za javne događaje — sudionici mogu anonimno potvrditi dolazak ili s federiranim identitetom.
Višeidentitetni profili
Održavajte odvojene identitete za aktivizam, posao i hobije pod jednim računom kako bi osobni život ostao odvojen od javnog organiziranja.
Karte i geolokacija
Pretraživanje lokacija i karte događaja koje pokreće OpenStreetMap pomažu lokalnim zajednicama pronaći obližnja okupljanja bez slanja podataka komercijalnim pružateljima karata.
Samostalno postavljena moderacija
Postavite pravila na razini instance, odobravajte nove račune i blokirajte neprijateljske servere — svaka odluka o moderiranju ostaje na vašem VPS-u umjesto na centralnoj platformi.
Zašto pokrenuti Mobilizon na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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