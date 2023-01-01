Trình quản lý mã xác thực hai yếu tố tự lưu trữ cho web và thiết bị di độngChọn
Proxy định tuyến API AI với tối ưu hóa token cho hơn 40 nhà cung cấp LLMChọn
Ackee là một công cụ phân tích Node.js tự host để theo dõi trang web đề cao quyền riêng tưChọn
Tự động hóa quy trình làm việc mã nguồn mở không cần lập trình với hơn 200 tích hợp ứng dụngChọn
Ứng dụng tài chính cá nhân chú trọng quyền riêng tư với ngân sách phong bìChọn
Giao diện quản lý cơ sở dữ liệu đầy đủ tính năng hỗ trợ hơn 11 hệ thống cơ sở dữ liệuChọn
Trình theo dõi du lịch và lập kế hoạch chuyến đi tự lưu trữ với bản đồ tương tácChọn
Không gian làm việc tất cả trong một kết hợp tài liệu, bảng trắng và cơ sở dữ liệu với AIChọn
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryChọn
Nền tảng LLMOps mã nguồn mở cho các prompt, đánh giá và khả năng quan sát LLMChọn
Bộ nhớ bền vững cho các tác nhân lập trình AI với tìm kiếm lai BM25 vector và đồ thịChọn
Phát trực tuyến thư viện nhạc cá nhân thông qua máy chủ API tương thích SubsonicChọn
Nhật ký chuyến bay cá nhân với bản đồ tương tác, thống kê và hỗ trợ đa người dùngChọn
Tác nhân AI tiếp thị nội dung mã nguồn mở để xuất bản đa nền tảng và kiếm tiềnChọn
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersChọn
Nền tảng quản lý cảnh báo mã nguồn mở để hợp nhất các cảnh báo giám sátChọn
Cơ sở tri thức tự lưu trữ với Markdown mở rộng và quyền truy cập theo từng tài liệuChọn
Máy chủ WebDAV và danh sách tệp tự lưu trữ với hỗ trợ cho hơn 30 backend lưu trữChọn
Giao diện web để tải video từ YouTube và các trang web khácChọn
Ampache là một ứng dụng quản lý phương tiện và phát trực tuyến âm thanh/video trên nền webChọn
Wiki tự lưu trữ nhẹ với các trang được hỗ trợ bởi Git và chỉnh sửa MarkdownChọn
AnonUpload là một ứng dụng chia sẻ tệp ẩn danh an toàn mà không yêu cầu cơ sở dữ liệuChọn
Ứng dụng AI đa năng cho RAG, các agent và chatbot với bất kỳ nhà cung cấp LLM nàoChọn
Nền tảng hỏi đáp mã nguồn mở để chia sẻ kiến thức nhóm và xây dựng cộng đồngChọn
Nền tảng mã nguồn mở phân tích DORA metrics và đội ngũ kỹ thuậtChọn
Cổng truy cập máy tính từ xa nền web không cần client cho RDP, VNC, SSH và TelnetChọn
Nền tảng tìm kiếm mã nguồn mở dành cho doanh nghiệp được xây dựng trên Apache LuceneChọn
Apache Superset là một nền tảng khám phá và trực quan hóa dữ liệu hiện đại dành cho BIChọn
AppFlowy là không gian làm việc mã nguồn mở được hỗ trợ bởi AI và là giải pháp thay thế NotionChọn
REST API gọn nhẹ để gửi push notifications đến hơn 120 dịch vụChọn
Nền tảng mã nguồn mở low-code để xây dựng công cụ nội bộ và ứng dụngChọn
Phân tích SDK ưu tiên quyền riêng tư cho ứng dụng di động, máy tính để bàn và ứng dụng webChọn
Cơ sở dữ liệu đa mô hình gốc cho dữ liệu đồ thị, tài liệu và khóa-giá trịChọn
Cơ sở dữ liệu đa mô hình cho dữ liệu đồ thị, tài liệu, khóa-giá trị và chuỗi thời gianChọn
Giải pháp lưu trữ web tự lưu trữ để bảo quản các trang web và phương tiệnChọn
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsChọn
Hệ thống bình luận tự host nhẹ với backend Go và widget JS có thể nhúngChọn
AstrBot là một khung chatbot AI đa nền tảng mã nguồn mở.Chọn
Máy chủ sách nói và podcast tự lưu trữ với hỗ trợ đa người dùngChọn
Nhà cung cấp dịch vụ nhận dạng mã nguồn mở tập trung vào tính linh hoạt và đa năngChọn
Máy chủ xác thực tự lưu trữ mã nguồn mở với social login, MFA và RBACChọn
Nền tảng Database-as-a-Service mã nguồn mở, tự lưu trữ để tự động hóa PostgreSQLChọn
Công cụ tự động tải xuống hiện đại cho torrent và usenet với tính năng giám sát IRC theo thời gian thựcChọn
Giải pháp thay thế Zapier mã nguồn mở để kết nối các ứng dụng và tự động hóa quy trình làm việcChọn
Ứng dụng theo dõi em bé giúp cha mẹ theo dõi các hoạt động hàng ngày và sức khỏeChọn
Web UI cho sao lưu restic với tính năng lên lịch, mã hóa và khôi phục cấp tệpChọn
Máy chủ CalDAV và CardDAV tự host cho lịch và danh bạChọn
Trình quản lý công thức pha chế cocktail tự lưu trữ và theo dõi kho đồ dùng quầy bar tại nhàChọn
Mã nguồn mở no-code database và giải pháp thay thế Airtable cho nhómChọn
Quản lý phụ đề tự động và công cụ hỗ trợ tải xuống cho Sonarr và RadarrChọn
Ứng dụng theo dõi thói quen tự host tối giản, tập trung vào việc ghi nhận hàng ngày và chuỗi liên tiếpChọn
Bộ công cụ PDF trên trình duyệt ưu tiên quyền riêng tư để hợp nhất, chia tách, chuyển đổi và chỉnh sửa PDFChọn
Nền tảng giám sát máy chủ nhẹ với số liệu thống kê và cảnh báo DockerChọn
Tác nhân giám sát gọn nhẹ cho hệ thống giám sát máy chủ BeszelChọn
Lưu trữ đám mây tự host nhẹ với đồng bộ hóa tệp và hỗ trợ CalDAV/CardDAVChọn
Nền tảng kế toán tài chính tự lưu trữ với báo cáo thông minh và hỗ trợ đa tiền tệChọn
Máy chủ phát nhạc trực tuyến tự host với trình phát web và ứng dụng di độngChọn
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteChọn
Nền tảng ghi chú và microblogging hỗ trợ bởi AI với hỗ trợ Markdown và quản lý tác vụChọn
Máy chủ dữ liệu cá nhân cho mạng xã hội phi tập trung BlueskyChọn
Trợ lý lập trình AI tự lưu trữ để tạo ứng dụng full-stack trong trình duyệtChọn
Trình quản lý bộ sưu tập sách điện tử và sách nói, một sự hồi sinh cộng đồng của ReadarrChọn
Wiki tự lưu trữ có cấu trúc dành cho các nhóm với sách, chương, trang và tìm kiếmChọn
Biến bất kỳ kênh Telegram công khai nào thành một microblog thân thiện với SEO với RSSChọn
Trình duyệt Headless Chrome dưới dạng dịch vụ để web scraping và tự động hóaChọn
Ứng dụng lập ngân sách tài chính cá nhân để theo dõi chi tiêu và lập kế hoạch tài chínhChọn
Nền tảng ít mã (low-code) để xây dựng các ứng dụng và quy trình làm việc doanh nghiệp trong vài phútChọn
Nền tảng theo dõi lỗi tự lưu trữ để giám sát ứng dụngChọn
Khung CI/CD tự host cho các bản dựng và triển khai tự độngChọn
Nền tảng quản lý thay đổi lược đồ cơ sở dữ liệu và DevOps mã nguồn mởChọn
Nền tảng mã nguồn mở low-code tích hợp API và tự động hóa quy trình làm việcChọn
Trình quản lý đoạn mã tự lưu trữ với tính năng tô sáng cú pháp và tìm kiếmChọn
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsChọn
Calibre-Web là một ứng dụng web để duyệt, đọc và quản lý thư viện sách điện tử của bạnChọn
Giải pháp thay thế CAPTCHA proof-of-work ưu tiên quyền riêng tư, không theo dõiChọn
Nền tảng quản lý danh tính và truy cập mã nguồn mở với hỗ trợ SSO, OAuth 2.0, OIDC và SAMLChọn
Nền tảng hosting podcast mã nguồn mở với tính năng phân tích và các tính năng xã hộiChọn
Centrifugo là một máy chủ nhắn tin thời gian thực có khả năng mở rộng để xây dựng các ứng dụng trực tiếpChọn
Công cụ phát hiện và giám sát thay đổi trang web với tính năng lựa chọn trực quan và thông báoChọn
Trình chỉnh sửa sơ đồ cơ sở dữ liệu mã nguồn mở với tính năng xuất DDL AI và trực quan hóa lược đồChọn
Giao diện web ChatGPT tập trung vào quyền riêng tư với lưu trữ dữ liệu cục bộ và quản lý hội thoạiChọn
Giám sát uptime full-stack và cơ sở hạ tầng với các trang trạng thái công khaiChọn
Ứng dụng mã nguồn mở để theo dõi máy chủ và thời gian hoạt độngChọn
Giám sát cơ sở hạ tầng và ứng dụng với tính năng tự động phát hiện và cảnh báoChọn
Kho tệp tự host để tải lên và chia sẻ tệp với các liên kết có thể chia sẻChọn
Nền tảng Open-source giới thiệu nhân viên với Slack bot và tự động hóa quy trình làm việcChọn
Cơ sở dữ liệu nhúng mã nguồn mở cho các ứng dụng AI và tìm kiếm ngữ nghĩaChọn
WordPress biến thể không có trình chỉnh sửa khối Gutenberg, tập trung vào tính ổn địnhChọn
Cơ sở dữ liệu OLAP dạng cột cho phân tích thời gian thực với độ trễ truy vấn mili giâyChọn
Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu dựa trên web để quản trị dữ liệu toàn diệnChọn
Cloudflare Tunnel daemon để truy cập từ xa bảo mật mà không cần mở cổngChọn
Nền tảng lưu trữ đám mây tự quản lý với khả năng quản lý và chia sẻ tệpChọn
Nền tảng CMS headless gọn nhẹ để quản lý nội dung và APIChọn
VS Code chạy trong trình duyệt để phát triển từ xa từ bất kỳ thiết bị nàoChọn
Nền tảng mã nguồn mở để cung cấp môi trường phát triển đám mây tự lưu trữChọn
Trình soạn thảo Markdown cộng tác theo thời gian thực để viết tài liệu và ghi chúChọn
Bộ ứng dụng văn phòng tự lưu trữ, chạy trên trình duyệt để chỉnh sửa tài liệu cộng tácChọn
Trình đọc RSS tự host lấy cảm hứng từ Google Reader với các phím tắt và ứng dụng di độngChọn
Công cụ chuyển đổi tệp trực tuyến tự host hỗ trợ hơn 1000 định dạngChọn
Nền tảng cơ sở dữ liệu phản ứng mã nguồn mở để phát triển ứng dụng hiện đạiChọn
Máy chủ PHP OPDS và HTML nhẹ hiển thị thư viện ebook Calibre cho người đọc di động và trình duyệtChọn
Bảng điều khiển tự quản lý để quản lý máy chủ, thời gian hoạt động và hạ tầng mạngChọn
Phân tích sản phẩm ưu tiên quyền riêng tư cho các ứng dụng di động, web và máy tính để bànChọn
Trình thu thập dữ liệu web mã nguồn mở cho các ứng dụng AI với đầu ra sẵn sàng cho LLMChọn
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceChọn
Nền tảng OSINT tổng hợp 27 nguồn dữ liệu toàn cầu theo thời gian thực vào một bảng điều khiển hợp nhấtChọn
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteChọn
Bộ ứng dụng văn phòng cộng tác được mã hóa đầu cuối với lưu trữ không tiết lộ thông tinChọn
Công cụ dựa trên web cho các thao tác mã hóa, chuyển đổi mã, nén và phân tích dữ liệuChọn
Bộ lập lịch quy trình làm việc dựa trên DAG với giao diện web để quản lý các cron job và pipeline tác vụChọn
Trình quản lý ảnh tự lưu trữ với nhận diện khuôn mặt và phát hiện đối tượngChọn
Bảng điều khiển máy chủ tối giản với các số liệu thống kê CPU, RAM, dung lượng lưu trữ và mạng theo thời gian thựcChọn
Một bảng điều khiển cá nhân có thể tự lưu trữ với các tiện ích, chủ đề và kiểm tra trạng tháiChọn
Trình nhắn tin liên kết tự lưu trữ với mã hóa đầu cuối và các luồng theo chủ đềChọn
Databasus là một công cụ sao lưu cơ sở dữ liệu cho PostgreSQL, MySQL và MongoDBChọn
Giao diện trò chuyện SQL được hỗ trợ bởi AI để khám phá và trực quan hóa bất kỳ cơ sở dữ liệu nàoChọn
Trình theo dõi lịch sử vị trí tự lưu trữ với bản đồ nhiệt và thống kê du lịchChọn
DB Browser for SQLite là một công cụ trực quan để tạo, thiết kế và chỉnh sửa các tệp cơ sở dữ liệu SQLiteChọn
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportChọn
Cơ sở dữ liệu khóa-giá trị của Denoland dành cho Deno DeployChọn
Nền tảng mã nguồn mở để xây dựng ứng dụng LLM với RAG, tác nhân và quy trình làm việcChọn
Headless CMS tích hợp cơ sở dữ liệu với API động và ứng dụng adminChọn
Nền tảng gắn kết khách hàng mã nguồn mở để nhắn tin đa kênh tự độngChọn
Docker Image Update Notifier để nhận thông báo khi các image được cập nhậtChọn
Hệ thống chuyên gia mã nguồn mở cho các cuộc phỏng vấn có hướng dẫn và tạo tài liệu tự độngChọn
Kho lưu trữ Docker riêng tư để lưu trữ và phân phối ảnh containerChọn
Dockge là một trình quản lý stack Docker Compose tự host đẹp mắt, dễ sử dụng và phản ứng nhanhChọn
Nền tảng wiki và tài liệu cộng tác với tính năng chỉnh sửa theo thời gian thựcChọn
Trình tổ chức tài liệu Self-hosted với OCR, trích xuất NLP và tìm kiếm toàn văn bảnChọn
Nền tảng ký văn bản mã nguồn mở dành cho chữ ký sốChọn
Nền tảng ký tài liệu mã nguồn mở với khả năng chữ ký điện tửChọn
Nền tảng mã nguồn mở không mã để xây dựng trợ lý giọng nói AI trong vài phútChọn
Nền tảng wiki gọn nhẹ, dựa trên tệp dành cho tài liệu và cơ sở kiến thứcChọn
Nền tảng ERP/CRM mã nguồn mở để quản lý vận hành doanh nghiệpChọn
Nền tảng hợp nhất để quản lý và giám sát danh mục tên miềnChọn
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesChọn
Tải nhạc Spotify từ YouTube với ảnh album, lời bài hát và siêu dữ liệuChọn
Giao diện web nhẹ để xem nhật ký container Docker theo thời gian thựcChọn
Kho dữ liệu trong bộ nhớ hiệu suất cao tương thích Redis cho phần cứng hiện đạiChọn
Công cụ vẽ sơ đồ mã nguồn mở miễn phí cho sơ đồ khối, UML và sơ đồ mạngChọn
Trình chỉnh sửa sơ đồ cơ sở dữ liệu trên trình duyệt web có tính năng xuất và nhập SQLChọn
Drizzle Studio tự lưu trữ miễn phí được tăng cường để quản lý cơ sở dữ liệuChọn
Hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở để xây dựng và quản lý các trang web độngChọn
Dịch vụ DNS động miễn phí để ánh xạ địa chỉ IP tới tên miềnChọn
DumbDo là một danh sách việc cần làm tự lưu trữ cực kỳ đơn giản và hoạt động trơn tru.Chọn
Giải pháp sao lưu được mã hóa hỗ trợ lưu trữ đám mây và máy chủ từ xaChọn
Hệ thống đặt lịch hẹn miễn phí dành cho doanh nghiệp và chuyên giaChọn
Công cụ môi giới MQTT gọn nhẹ cho IoT và các ứng dụng nhắn tinChọn
Cơ sở dữ liệu đồ thị quan hệ thế hệ tiếp theo được xây dựng trên PostgreSQL.Chọn
Công cụ tìm kiếm và phân tích phân tán được xây dựng trên Apache LuceneChọn
Ứng dụng Matrix an toàn với mã hóa đầu cuối và nhắn tin đa nền tảngChọn
Proxy API email tự host kết nối IMAP và SMTP với các điểm cuối RESTChọn
Personal media server with automatic streaming and device conversionChọn
Công cụ thống kê và phân tích cho các máy chủ đa phương tiện Emby và JellyfinChọn
Ứng dụng web tối giản để gửi các ghi chú được mã hóa riêng tư và an toànChọn
IPTV server tự host tạo các kênh trực tiếp từ thư viện media của bạnChọn
Nền tảng chia sẻ tệp tự lưu trữ với tính năng bảo vệ bằng mật khẩu và kiểm soát thời gian hết hạnChọn
Hệ thống điều khiển vi điều khiển ESP8266/ESP32 bằng YAMLChọn
CRM mã nguồn mở miễn phí để quản lý liên hệ, giao dịch và quan hệ khách hàngChọn
Trình soạn thảo tài liệu cộng tác thời gian thực với chỉnh sửa trực tiếp và lịch sử phiên bảnChọn
Nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở hiện đại trên Node.js, React, GraphQL và PostgreSQLChọn
WhatsApp API mã nguồn mở cho chatbot, tự động hóa và tích hợp tin nhắnChọn
Cổng API WhatsApp hiệu suất cao được viết bằng Go để tự động hóa tin nhắnChọn
Bảng trắng ảo để phác thảo sơ đồ vẽ tay và lên ý tưởng cộng tácChọn
Ứng dụng theo dõi chi tiêu cá nhân và gia đìnhChọn
Trình theo dõi chi tiêu cá nhân tự host nhẹ với bảng điều khiển và nhập CSVChọn
Chuyển các đề xuất của ListenBrainz thành danh sách phát trong thư viện nhạc của bạnChọn
Công cụ theo dõi tài chính cá nhân gọn nhẹ với PWA di động và quét hóa đơnChọn
Nền tảng quản lý lỗ hổng bảo mật mã nguồn mở dành cho đội ngũ bảo mậtChọn
Trình quản lý hồ sơ y tế điện tử cá nhân và gia đình tự lưu trữChọn
Nền tảng phản hồi mã nguồn mở để thu thập và quản lý phản hồi của người dùngChọn
Trình quản lý tệp dựa trên web để duyệt, tải lên và quản lý các tệp trên máy chủ của bạnChọn
Chia sẻ tệp ngang hàng phi tập trung sử dụng công nghệ IPFSChọn
Trình xử lý tệp phương tiện tự động giúp giảm kích thước tệp lên đến 90%Chọn
Trình quản lý tệp đa người dùng tự lưu trữ với quyền dựa trên vai trò và không cần cơ sở dữ liệuChọn
Trình quản lý tệp tự host cho FTP, SFTP, S3, WebDAV và hơn 20 backend lưu trữChọn
Máy chủ VPN WireGuard đơn giản với giao diện quản lý webChọn
Phần mềm quản lý tài chính cá nhân và ngân sách chuyên nghiệp tự lưu trữChọn
Trình duyệt Firefox tự lưu trữ có thể truy cập thông qua giao diện webChọn
Dịch vụ mã nguồn mở gắn cờ tính năng và cấu hình từ xa với thử nghiệm A/BChọn
Trang chủ và bảng điều khiển ứng dụng tự lưu trữ cho homelab của bạnChọn
Máy chủ proxy để vượt qua lớp bảo vệ của Cloudflare khi thu thập dữ liệu webChọn
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesChọn
Ứng dụng ghi chú Markdown không cần cơ sở dữ liệu với wikilinks và tìm kiếm toàn văn bảnChọn
Nền tảng quản lý thiết bị và bảo mật điểm cuối mã nguồn mở được hỗ trợ bởi osqueryChọn
Công cụ tự động hóa dựa trên YAML để tải xuống nội dung đa phương tiện từ RSS, torrents và UsenetChọn
Nền tảng quản lý feature flag tự lưu trữ có tích hợp GitChọn
Công cụ mã nguồn mở ít mã để xây dựng luồng điều phối LLM và trợ lý AIChọn
Công cụ quản lý dự án mã nguồn mở với bảng Kanban, bảng và chế độ xem lịchChọn
Dịch vụ Git nhẹ tự host với giao diện web và các tính năng cộng tácChọn
Trình tạo biểu mẫu mã nguồn mở và nền tảng quản lý dữ liệu với REST APIChọn
Nền tảng khảo sát mã nguồn mở để thu thập phản hồi từ ứng dụng, liên kết, trang web và emailChọn
Công cụ vẽ sơ đồ đẳng áp trên trình duyệt để trực quan hóa cơ sở hạ tầngChọn
Bàn chơi ảo tự host cho các chiến dịch RPG trực tuyến với bản đồ và xúc xắcChọn
Công cụ tạo mô hình CAD 3D tham số truy cập được bằng trình duyệt dành cho kỹ thuật và thiết kếChọn
Hệ thống help desk và hộp thư dùng chung mã nguồn mở gọn nhẹChọn
Trình tổng hợp nguồn cấp dữ liệu RSS tự lưu trữ để quản lý và đọc các nguồn cấp dữ liệu của bạnChọn
Trang trạng thái hướng đến nhà phát triển với tính năng giám sát và cảnh báo thời gian hoạt động đa giao thứcChọn
Hệ thống đánh giá mã nền tảng web cấp doanh nghiệp được xây dựng trên GitChọn
Ghost là một nền tảng mạnh mẽ dành cho xuất bản chuyên nghiệpChọn
Phần mềm quản lý tài sản mã nguồn mở để theo dõi danh mục đầu tưChọn
Công cụ chỉnh sửa ảnh và thiết kế đồ họa chuyên nghiệp có thể truy cập qua trình duyệtChọn
Gitea là một nền tảng hosting Git mã nguồn mở, nhẹChọn
Bộ chuyển đổi văn bản từ Git sang định dạng thân thiện với LLM dành cho phân tích mã được hỗ trợ bởi AI.Chọn
GitLab là một nền tảng DevOps hoàn chỉnh để quản lý kho lưu trữ Git và CI/CDChọn
Bảng điều khiển tự lưu trữ giúp tập hợp tất cả các nguồn cấp dữ liệu của bạn vào một nơiChọn
Glances là một công cụ giám sát hệ thống đa nền tảng với giao diện webChọn
Nền tảng theo dõi lỗi và giám sát hiệu suất tương thích SentryChọn
Phần mềm mã nguồn mở quản lý tài sản CNTT và phần mềm help desk dành cho vận hành CNTTChọn
Web analytics ưu tiên quyền riêng tư, không sử dụng cookies hoặc theo dõi dữ liệu cá nhânChọn
Máy chủ triển khai liên tục với ánh xạ dòng giá trị và mô hình hóa pipelineChọn
Gogs là một dịch vụ Git tự lưu trữ để quản lý dự án dễ dàng.Chọn
Máy chủ chia sẻ tệp tự lưu trữ với các liên kết có thời hạn và hỗ trợ S3Chọn
Máy chủ phát nhạc trực tuyến Subsonic tự lưu trữ nhẹ được viết bằng GoChọn
API không trạng thái chạy bằng Docker để chuyển đổi và tạo PDF liền mạchChọn
Máy chủ thông báo đẩy tự lưu trữ với một REST API đơn giảnChọn
WhatsApp REST API và giao diện web để tự động hóa nhắn tin đa thiết bịChọn
Nền tảng quan sát mã nguồn mở để trực quan hóa số liệu và giám sátChọn
Nền tảng gia phả tự lưu trữ để xây dựng và chia sẻ cây gia phảChọn
CMS dạng tệp phẳng hiện đại không yêu cầu cơ sở dữ liệu, chỉ cần các tệp và thư mụcChọn
Trình quản lý bộ sưu tập sách tự lưu trữ với trình đọc tích hợp và đồng bộ thiết bịChọn
Trình quản lý dấu trang tự lưu trữ với tự động trích xuất siêu dữ liệu và tìm kiếm toàn văn bảnChọn
Hệ thống lai bảng tính-cơ sở dữ liệu mã nguồn mở để xây dựng ứng dụng dữ liệuChọn
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryChọn
Nền tảng mã nguồn mở gắn cờ tính năng và thử nghiệm A/BChọn
Trình quản lý tác vụ được trò chơi hóa, biến năng suất làm việc thành cuộc phiêu lưu nhập vaiChọn
CMS mã nguồn mở hiện đại với thị trường plugin và trình chỉnh sửa dạng khốiChọn
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsChọn
GraphQL engine mã nguồn mở với API tức thì trên bất kỳ cơ sở dữ liệu nàoChọn
Máy chủ điều khiển tự host tương thích với Tailscale cho mạng mesh WireGuardChọn
Giám sát cron job và tác vụ nền mã nguồn mở với cảnh báo tức thìChọn
Trình soạn thảo markdown cộng tác theo thời gian thực dành cho tài liệu nhómChọn
Bảng điều khiển ứng dụng để sắp xếp và truy cập các dịch vụ web của bạnChọn
Trợ lý AI tự cải thiện với vòng lặp học tập tích hợp và nhắn tin đa nền tảngChọn
Tác nhân AI Hermes tự lưu trữ và giao diện người dùng web chat được đóng gói trong một triển khai DockerChọn
Trung tâm điều khiển web UI mã nguồn mở cho tác nhân AI HermesChọn
Trình tạo biểu mẫu trò chuyện mã nguồn mở với logic điều kiện và phân tíchChọn
Nền tảng quản lý sự kiện và bán vé mã nguồn mở, tự hostChọn
Dashboard tự host hiện đại để sắp xếp và theo dõi tất cả các dịch vụ của bạnChọn
Nền tảng tự động hóa nhà thông minh mã nguồn mở để điều khiển thiết bị thông minhChọn
Hệ thống quản lý và sắp xếp đồ dùng gia đìnhChọn
Cầu nối HomeKit cho thiết bị nhà thông minh không phải Apple sử dụng pluginChọn
Bảng điều khiển ứng dụng hiện đại, có thể tùy chỉnh với tích hợp DockerChọn
Bảng điều khiển tĩnh tự host đơn giản để sắp xếp tất cả các dịch vụ máy chủ của bạnChọn
Cổng truy cập cơ sở hạ tầng với tính năng tự động che dữ liệu và nhật ký kiểm traChọn
Open-source API development and testing platform for developers and teamsChọn
Hệ thống quản lý thực vật tự lưu trữ để theo dõi các thói quen chăm sóc và tổ chức vườnChọn
Nền tảng tự động hóa tự lưu trữ để xây dựng các tác nhân giám sátChọn
Trình tạo trang web tĩnh cực nhanh được xây dựng bằng GoChọn
Nền tảng mạng xã hội doanh nghiệp và mạng nội bộ mã nguồn mở dành cho đội ngũChọn
Máy chủ xử lý hình ảnh nhanh chóng, tức thì để thay đổi kích thước, cắt và chuyển đổi định dạngChọn
Immich là một giải pháp quản lý ảnh và video tự lưu trữ hiệu suất cao.Chọn
Trình quản lý bí mật mã nguồn mở để đồng bộ hóa biến môi trường và khóa API giữa các nhóm và cơ sở hạ tầng.Chọn
Nền tảng chuỗi thời gian hợp nhất với truy vấn Flux và giao diện người dùng web tích hợpChọn
Trình chỉnh sửa đồ họa vector có thể truy cập qua trình duyệt dành cho minh họa và thiết kế SVGChọn
Nền tảng backend mã nguồn mở với xác thực, cơ sở dữ liệu và lưu trữ dành cho các tác nhân AIChọn
Nền tảng quản lý kho linh kiện và BOM mã nguồn mở dành cho đội ngũ kỹ thuậtChọn
Front-end thay thế tôn trọng quyền riêng tư cho YouTube, không có quảng cáo hoặc theo dõiChọn
Hệ thống lập hóa đơn tự lưu trữ tối giản dành cho người làm tự do và đội nhóm nhỏChọn
Nền tảng lập hóa đơn và thanh toán mã nguồn mở dành cho người làm việc tự do và doanh nghiệp nhỏChọn
Nền tảng lập hóa đơn mã nguồn mở với báo giá, chi phí và cổng thanh toánChọn
Giải pháp thay thế Disqus nhẹ, tự lưu trữ cho blog và các trang web tĩnhChọn
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsChọn
Nền tảng PSA mã nguồn mở dành cho các MSP với tài liệu IT, quản lý ticket và thanh toánChọn
Nền tảng ITSM và CMDB mã nguồn mở dành cho quản lý dịch vụ CNTT và cơ sở hạ tầngChọn
Proxy theo dõi torrent dịch các truy vấn cho Sonarr, Radarr và các công cụ tự động hóa khácChọn
Jaeger là một hệ thống theo dõi phân tán mã nguồn mở để giám sát microservicesChọn
Máy chủ đa phương tiện miễn phí và mã nguồn mở để sắp xếp và phát trực tuyến thư viện phương tiện của bạnChọn
Công cụ quản lý yêu cầu đa phương tiện cho Jellyfin, Emby và Plex với quy trình phê duyệtChọn
Jenkins là một máy chủ tự động hóa mã nguồn mở cho các quy trình CI/CDChọn
Nền tảng hội nghị truyền hình tự host với tính năng chia sẻ màn hình và ghi hìnhChọn
Nền tảng dữ liệu khách hàng mã nguồn mở và đường ống truyền phát sự kiện dành cho các kỹ sưChọn
Hệ thống tìm việc làm tự lưu trữ tìm kiếm trên các trang tuyển dụng và tùy chỉnh CVChọn
Hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở để xây dựng các trang web động và ứng dụng webChọn
Máy chủ đồng bộ hóa tự lưu trữ cho ứng dụng ghi chú JoplinChọn
Ứng dụng ghi chú và danh sách kiểm tra nhỏ gọn, với Markdown và bảng KanbanChọn
Máy chủ báo cáo tự host cho PDF, Excel và DOCX từ các mẫu HTMLChọn
Cổng truy cập đặc quyền tập trung cho các phiên SSH, RDP và cơ sở dữ liệuChọn
Môi trường web tương tác cho mã trực tiếp, phân tích dữ liệu và trực quan hóaChọn
JupyterLab là một môi trường phát triển tích hợp tương tác dựa trên web dành cho sổ tay và mãChọn
Bộ định tuyến thông báo tự lưu trữ kết nối webhook với các nền tảng nhắn tinChọn
Bảng Kanban và công cụ quản lý dự án mã nguồn mở, giải pháp thay thế TrelloChọn
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareChọn
Quản lý dự án mã nguồn mở với bảng Kanban và tích hợp GitHubChọn
Trình quản lý truyện tranh tự lưu trữ để tự động tải xuống và sắp xếpChọn
Karakeep là trình quản lý dấu trang tự lưu trữ với tính năng gắn thẻ và tìm kiếm bằng AIChọn
Thư viện số tự lưu trữ cho truyện tranh, manga và sách điện tửChọn
Nền tảng bản tin tự lưu trữ với trình chỉnh sửa kéo và thả và phân phối SMTPChọn
Nền tảng mã nguồn mở cho trang trạng thái và giám sát thời gian hoạt động, kèm quản lý sự cốChọn
Nền tảng điều phối quy trình làm việc mã nguồn mở cho các đường ống dữ liệu và tự động hóaChọn
Giải pháp quản lý danh tính và truy cập mã nguồn mở với hỗ trợ SSO, OAuth và SAMLChọn
Trợ lý AI mã nguồn mở để trò chuyện với tài liệu của bạn và webChọn
Giao diện trực quan hóa mã nguồn mở cho Elasticsearch với bảng điều khiển và tìm kiếmChọn
Nền tảng quản lý thanh toán và lập hóa đơn đăng ký mã nguồn mở dành cho SaaS và các sàn giao dịchChọn
Theo dõi thời gian tự lưu trữ dành cho người làm tự do, các công ty và đội nhómChọn
Danh sách mua sắm, quản lý công thức và lên kế hoạch bữa ăn tự host, chia sẻChọn
Trình quản lý bộ sưu tập tự host để lập danh mục sách, trò chơi, đĩa than và nhiều hơn nữaChọn
Bảng điều khiển giám sát máy chủ tự lưu trữ nhẹ với các số liệu theo thời gian thựcChọn
Máy chủ đa phương tiện tự lưu trữ cho truyện tranh, manga, tạp chí và sách điện tử với OPDS và hỗ trợ đồng bộ hóaChọn
Cổng API gốc đám mây được xây dựng cho môi trường lai và đa đám mâyChọn
Chatbot Hỏi & Đáp tài liệu mã nguồn mở với hỗ trợ đa LLM và OCRChọn
API diagram-as-code thống nhất hiển thị hơn 30 loại biểu đồ qua HTTPChọn
Công cụ rút gọn URL tự lưu trữ hiện đại với tên miền tùy chỉnh, phân tích và REST APIChọn
Nền tảng ghi nhãn và chú thích dữ liệu mã nguồn mở cho các dự án học máyChọn
Nền tảng mã nguồn mở đo lường và tính phí theo mức sử dụngChọn
Langflow là một trình xây dựng quy trình AI trực quan để tạo ứng dụng LLMChọn
Nền tảng kỹ thuật LLM mã nguồn mở để giám sát và đánh giáChọn
Công cụ kiểm tra ngữ pháp, phong cách và chính tả mã nguồn mở cho hơn 25 ngôn ngữChọn
Tự động hóa tự lưu trữ dành cho việc tải xuống sách điện tử và sách nói, kèm theo dõi tác giảChọn
Hệ thống quản lý dự án mã nguồn mở được thiết kế cho người không chuyên về quản lý dự ánChọn
Nền tảng tổng hợp liên kết và thảo luận phân tán dành cho các diễn đàn tự lưu trữChọn
LibreChat là giao diện chat AI với hỗ trợ RAG cho việc sử dụng LLM đa nhà cung cấpChọn
Helpdesk mã nguồn mở với omnichannel ticketing, live chat và quản lý SLAChọn
Quản lý ảnh tự lưu trữ với nhận diện khuôn mặt và tìm kiếm bằng AIChọn
Máy chủ kiểm tra tốc độ internet HTML5 tự host với cơ sở dữ liệu kết quả tích hợp sẵnChọn
API dịch máy mã nguồn mở và miễn phí, hoàn toàn tự lưu trữChọn
Công cụ quản lý và sắp xếp bộ sưu tập nhạc tự động cho Usenet và torrentsChọn
Nền tảng BI mã nguồn mở được xây dựng xoay quanh dbt để khám phá dữ liệu và bảng điều khiểnChọn
Nền tảng khảo sát trực tuyến chuyên nghiệp để tạo và quản lý bảng câu hỏiChọn
Linkding là một trình quản lý dấu trang tối giản, nhanh và tự lưu trữChọn
Giải pháp thay thế Linktree tự host cho các trang link-in-bio mang thương hiệu riêngChọn
Linkwarden là trình quản lý dấu trang tự lưu trữ với tính năng lưu trữ toàn trangChọn
Trình quản lý bản tin và danh sách gửi thư tự lưu trữ hiệu suất caoChọn
LiteLLM là một cổng AI để gọi hơn 100 LLM sử dụng định dạng OpenAI.Chọn
Notebooks Elixir mã nguồn mở cho khoa học dữ liệu, ML và cộng tác thời gian thựcChọn
Máy chủ xác thực nhẹ cung cấp backend LDAP được đơn giản hóa cho các ứng dụng tự hostChọn
Máy chủ phát nhạc trực tuyến tự lưu trữ nhẹ với API SubsonicChọn
Khung trò chuyện AI mã nguồn mở hiện đại hỗ trợ nhiều nhà cung cấp LLMChọn
Trợ lý nghiên cứu AI chuyên sâu tự lưu trữ, hỗ trợ bởi các nhà cung cấp LLM đám mâyChọn
Máy chủ API tương thích OpenAI tự host để suy luận mô hình AI cục bộChọn
Công cụ kiểm thử tải phân tán dựa trên Python với giao diện web thời gian thựcChọn
Cơ sở tri thức tự lưu trữ ưu tiên quyền riêng tư và công cụ phác thảo dựa trên khốiChọn
Logto là một nền tảng định danh và xác thực toàn diện hỗ trợ OAuth và OIDCChọn
Hệ thống bảo trì và quản lý nhiên liệu phương tiện toàn diệnChọn
Nền tảng quản lý ảnh tự lưu trữ với khả năng tổ chức album, duyệt EXIF và kiểm soát chia sẻ chi tiếtChọn
Mage AI là một công cụ đường ống dữ liệu để xây dựng và quản lý các quy trình làm việc ETLChọn
Lưu trữ email tự host với đồng bộ IMAP, tìm kiếm toàn văn bản và xuấtChọn
Công cụ kiểm thử email SMTP mã nguồn mở với hộp thư đến dựa trên trình duyệt dành cho nhà phát triển.Chọn
Cơ sở dữ liệu scrobble nhạc tự host với biểu đồ nghe cá nhânChọn
Công cụ tìm kiếm mã nguồn mở với tính năng tìm kiếm toàn văn và tìm kiếm vector qua giao thức MySQLChọn
Máy chủ cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở và thay thế trực tiếp cho MySQLChọn
Notebook Python mã nguồn mở có tính phản ứng với hỗ trợ SQL và khả năng thực thi có thể tái tạo.Chọn
Proxy bài viết tự host để đọc gọn gàng, không quảng cáo với bộ nhớ đệm thông minhChọn
Máy chủ tiểu blog tự host, liên kết dựa trên tiêu chuẩn ActivityPubChọn
Giao diện web kiểu bảng tính để khám phá và chỉnh sửa cơ sở dữ liệu PostgreSQLChọn
Nền tảng phân tích web mã nguồn mở hàng đầu với toàn quyền sở hữu dữ liệu và quyền riêng tưChọn
Matrix homeserver mã nguồn mở cho liên lạc phi tập trung, được mã hóaChọn
Nền tảng cộng tác nhóm mã nguồn mở cung cấp tính năng nhắn tin, chia sẻ tệp và tích hợpChọn
Tự động hóa tiếp thị mã nguồn mở cho các chiến dịch email, chấm điểm khách hàng tiềm năng và hành trình khách hàngChọn
MaxKB là một nền tảng mã nguồn mở để xây dựng các tác nhân cơ sở tri thức AI cấp doanh nghiệpChọn
Giải pháp quản lý tài liệu mã nguồn mở với hỗ trợ OCR, tìm kiếm toàn văn bản và quy trình làm việcChọn
Ứng dụng quản lý tài chính cá nhân và tài sản mã nguồn mởChọn
Trình tối ưu hóa hình ảnh chạy trên trình duyệt với tính năng chuyển đổi định dạng và loại bỏ EXIFChọn
Mealie là trình quản lý công thức tự lưu trữ với tính năng lên kế hoạch bữa ăn và danh sách mua sắmChọn
Trình quản lý thư viện video tự động cho các chương trình TV với hỗ trợ Plex và JellyfinChọn
Công cụ tìm kiếm cực nhanh cho các ứng dụng hiện đạiChọn
Cơ sở dữ liệu đồ thị trong bộ nhớ để phân tích thời gian thực trên dữ liệu được kết nốiChọn
Memos là một ứng dụng ghi chú gọn nhẹ, ưu tiên quyền riêng tưChọn
Nền tảng giám sát và quản lý từ xa tự lưu trữ cho máy tính để bàn, máy chủ và thiết bị IoTChọn
Nền tảng kinh doanh thông minh mã nguồn mở để trực quan hóa dữ liệu và phân tíchChọn
Nền tảng giao dịch MetaTrader 5 truy cập qua trình duyệt để giao dịch forex và CFD 24/7Chọn
MeTube là một trình tải xuống video cho YouTube và các nền tảng khácChọn
Pastebin, công cụ chia sẻ tệp và rút gọn URL gọn nhẹ, tự lưu trữ, được viết bằng Rust.Chọn
Cơ sở dữ liệu vector mã nguồn mở được xây dựng cho các ứng dụng AI và tìm kiếm tương đồngChọn
MindsDB là một nền tảng AI để xây dựng các mô hình học máy từ dữ liệu doanh nghiệpChọn
Trình tạo mã QR tự lưu trữ với kiểu dáng tùy chỉnh và xuất hàng loạtChọn
Trình đọc RSS tối giản và độc đáo với giao diện web gọn gàngChọn
Công cụ dự đoán AI được hỗ trợ bởi mô phỏng trí tuệ bầy đàn đa tác nhânChọn
Hội nghị truyền hình P2P tự host với số phòng không giới hạn và chia sẻ màn hìnhChọn
UI quản trị MongoDB dựa trên web để duyệt, chỉnh sửa và quản lý cơ sở dữ liệuChọn
Cơ sở dữ liệu NoSQL hướng tài liệu với khả năng lưu trữ tài liệu giống JSONChọn
Hệ thống quản lý mối quan hệ cá nhân để ghi lại cuộc sống của bạnChọn
Bộ trộn cảnh quan âm thanh môi trường với các công cụ năng suất để tập trung sâu và thư giãnChọn
Hệ thống quản lý học tập mã nguồn mở được tin dùng bởi hơn 489 triệu người dùng trên toàn thế giớiChọn
Công cụ tìm kiếm AI mã nguồn mở với câu trả lời tạo sinh và trích dẫn nguồnChọn
Máy chủ truyền phát nhạc tự lưu trữ gọn nhẹ với các ứng dụng gốc trên iOS và AndroidChọn
Trình tải xuống và quản lý thư viện truyện tranh tự động, tự lưu trữChọn
Cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở nhanh chóng, đáng tin cậy cho khối lượng công việc web và ứng dụngChọn
Nền tảng tự động hóa quy trình làm việc với giao diện trực quan dựa trên nútChọn
Nền tảng tích hợp OAuth và API mã nguồn mở cho hơn 300 dịch vụChọn
Hệ thống nhắn tin gốc đám mây với pub/sub, request-reply và JetStreamChọn
Navidrome là một máy chủ nhạc tự lưu trữ với tính năng truyền phát trên web và di độngChọn
Trình duyệt ảo tự lưu trữ để cộng tác duyệt web và phát trực tuyếnChọn
Cơ sở dữ liệu đồ thị mã nguồn mở hàng đầu thế giới dành cho dữ liệu được kết nốiChọn
Ứng dụng khách VPN dạng lưới bảo mật dựa trên WireGuard với SSO và kiểm soát truy cập chi tiếtChọn
Mô hình hóa cơ sở hạ tầng mạng mã nguồn mở cho IPAM, DCIM và tài liệuChọn
Tác nhân giám sát cơ sở hạ tầng thời gian thực với hơn 800 tích hợpChọn
New API là một cổng LLM và hệ thống quản lý tài sản AI cho nhiều nhà cung cấpChọn
Nextcloud là một nền tảng sản xuất tự lưu trữ mạnh mẽChọn
Quản lý máy chủ dựa trên trình duyệt cho các kết nối SSH, VNC và RDPChọn
Trình quản lý kho lưu trữ artifact phổ quát cho Maven, npm, Docker và PyPIChọn
NocoBase là một nền tảng không mã/ít mã có khả năng mở rộng để xây dựng ứng dụngChọn
Giải pháp mã nguồn mở thay thế Airtable biến cơ sở dữ liệu thành bảng tính thông minhChọn
Công cụ trực quan low-code để kết nối các thiết bị IoT, API và dịch vụ trực tuyếnChọn
NodeBB là một nền tảng thảo luận hiện đại, thời gian thực để xây dựng diễn đàn cộng đồngChọn
Trình quản lý công thức tự lưu trữ với tính năng nhập từ mạng xã hội và đồng bộ hóa gia đìnhChọn
Cơ sở kiến thức markdown tự host với chế độ xem đồ thị và tích hợp AIChọn
Nền tảng tiếp thị email và email giao dịch tự lưu trữChọn
Hạ tầng thông báo mã nguồn mở cho email, SMS và thông báo đẩyChọn
Máy chủ thông báo đẩy tự host để gửi cảnh báo qua các yêu cầu HTTP đơn giảnChọn
Trình tải xuống nhị phân Usenet C++ hiệu quả với sửa chữa PAR2 và giao diện webChọn
Công cụ tổng hợp siêu tìm kiếm Usenet hợp nhất các bộ chỉ mục thông qua một API Newznab duy nhấtChọn
CMS PHP dựa trên Laravel để xây dựng các trang web linh hoạt và ứng dụng webChọn
Nền tảng ERP và CRM mã nguồn mở để quản lý doanh nghiệp và thương mại điện tửChọn
Không gian làm việc AI tự lưu trữ với trò chuyện, tác nhân, nghiên cứu chuyên sâu và bộ nhớ bền vữngChọn
Giao diện web tự lưu trữ để thực thi an toàn các lệnh shell được xác định trướcChọn
Chạy các mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ với một API đơn giản cho các ứng dụng AIChọn
Hệ thống yêu cầu tự host cho Plex, Emby và Jellyfin với tính năng tự động hoàn tấtChọn
OmniTools là bộ công cụ web đa năng với hơn 80 tiện ích cho các tác vụ hàng ngàyChọn
OneDev là một máy chủ Git tự lưu trữ với tích hợp sẵn CI/CD và quản lý dự ánChọn
Chia sẻ bí mật tự hủy thông qua liên kết xem một lầnChọn
Bộ ứng dụng văn phòng trực tuyến tự host với tính năng chỉnh sửa cộng tác tương thích MS OfficeChọn
Nền tảng trò chuyện AI mã nguồn mở và tìm kiếm doanh nghiệp hoạt động với mọi LLMChọn
Nền tảng quản lý tạp chí học thuật mã nguồn mở và xuất bản truy cập mởChọn
Ứng dụng sổ tay gốc AI để viết, nghiên cứu và sắp xếp kiến thức trong một không gian làm việcChọn
Giao diện trò chuyện AI tự lưu trữ hỗ trợ nhiều nhà cung cấp LLM với khả năng RAGChọn
Trình quản lý bí mật mã nguồn mở để lưu trữ và truy cập thông tin đăng nhập nhạy cảmChọn
Trợ lý AI cá nhân với hỗ trợ nhắn tin đa kênh (trước đây là Moltbot/Clawdbot)Chọn
Đồng bộ hóa tệp và cộng tác mã nguồn mở với quản lý danh tính tích hợp sẵnChọn
Hồ sơ sức khỏe điện tử mã nguồn mở và quản lý phòng khám cho các phòng khámChọn
pastebin tự host chạy bằng Git, giải pháp thay thế mã nguồn mở cho GitHub GistChọn
Tác nhân AI tự chủ mã nguồn mở cho các tác vụ kỹ thuật phần mềmChọn
Lõi AI cá nhân tự lưu trữ với bộ nhớ, các tác nhân và hơn 118 tích hợp ứng dụngChọn
Nền tảng quan sát Cloud-native cho logs, metrics, traces và dashboardsChọn
Phân tích sản phẩm ưu tiên quyền riêng tư với bảng điều khiển thời gian thực và phát lại phiênChọn
Quản lý dự án mã nguồn mở với biểu đồ Gantt, bảng Agile, theo dõi thời gianChọn
Công cụ tìm kiếm và phân tích mã nguồn mở, phiên bản cộng đồng của ElasticsearchChọn
Giải pháp thay thế DocuSign miễn phí và mã nguồn mở để ký tài liệu ràng buộc pháp lýChọn
Kiểm tra tốc độ mạng HTML5 tự lưu trữ không cần Flash hoặc JavaChọn
OpenViking là một cơ sở dữ liệu ngữ cảnh mã nguồn mở được xây dựng cho các tác nhân AIChọn
Máy chủ VPN đầy đủ tính năng với quản trị và quản lý máy khách dựa trên nền webChọn
Trình tạo biểu mẫu mã nguồn mở với logic có điều kiện, nhúng và quản lý phản hồiChọn
Nền tảng HR mã nguồn mở dành cho việc quản lý nhân viên, nghỉ phép và tuyển dụngChọn
Outline là một wiki nhóm và cơ sở kiến thức hiện đại với tính năng cộng tác thời gian thựcChọn
Trình soạn thảo LaTeX cộng tác mã nguồn mở dành cho việc viết tài liệu khoa học và học thuậtChọn
Công cụ quản lý yêu cầu phương tiện và khám phá cho Plex với quy trình phê duyệtChọn
Máy chủ phát trực tiếp và trò chuyện tự lưu trữ với hỗ trợ RTMP và FediverseChọn
Nền tảng tự lưu trữ đồng bộ tệp, chia sẻ và cộng tác dành cho đội nhómChọn
Lưu trữ đám mây tự lưu trữ gọn nhẹ dựa trên Rust, hỗ trợ ứng dụng khách NextcloudChọn
PairDrop là một công cụ chia sẻ tệp dựa trên web để di chuyển tức thì giữa các thiết bịChọn
Trình theo dõi tài chính cá nhân với kế toán kép và theo dõi đầu tưChọn
Ứng dụng khách đường hầm WireGuard chạy trong không gian người dùng để truy cập từ xa bảo mật qua PangolinChọn
Paperclip là nền tảng điều phối AI/ML cho các đội ngũ tự chủChọn
Hệ thống quản lý tài liệu giúp chuyển đổi tài liệu vật lý thành kho lưu trữ kỹ thuật số có thể tìm kiếmChọn
Hệ thống quản lý tài liệu mã nguồn mở để quét, OCR và sắp xếp PDFChọn
Nền tảng quản lý và lưu trữ tài liệu mã nguồn mở tối giảnChọn