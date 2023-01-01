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Ứng dụng phổ biến

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Hermes Agent

Hermes Agent

Trợ lý AI tự cải thiện với vòng lặp học tập tích hợp và nhắn tin đa nền tảng

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n8n

n8n

Nền tảng tự động hóa quy trình làm việc với giao diện trực quan dựa trên nút

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OpenClaw

OpenClaw

Trợ lý AI cá nhân với hỗ trợ nhắn tin đa kênh (trước đây là Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

Paperclip

Paperclip là nền tảng điều phối AI/ML cho các đội ngũ tự chủ

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Khám phá tất cả ứng dụng

2FAuth

2FAuth

Trình quản lý mã xác thực hai yếu tố tự lưu trữ cho web và thiết bị di động

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9router

9router

Proxy định tuyến API AI với tối ưu hóa token cho hơn 40 nhà cung cấp LLM

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Ackee

Ackee

Ackee là một công cụ phân tích Node.js tự host để theo dõi trang web đề cao quyền riêng tư

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Activepieces

Activepieces

Tự động hóa quy trình làm việc mã nguồn mở không cần lập trình với hơn 200 tích hợp ứng dụng

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Actual Budget

Actual Budget

Ứng dụng tài chính cá nhân chú trọng quyền riêng tư với ngân sách phong bì

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Adminer

Adminer

Giao diện quản lý cơ sở dữ liệu đầy đủ tính năng hỗ trợ hơn 11 hệ thống cơ sở dữ liệu

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AdventureLog

AdventureLog

Trình theo dõi du lịch và lập kế hoạch chuyến đi tự lưu trữ với bản đồ tương tác

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AFFiNE

AFFiNE

Không gian làm việc tất cả trong một kết hợp tài liệu, bảng trắng và cơ sở dữ liệu với AI

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

Nền tảng LLMOps mã nguồn mở cho các prompt, đánh giá và khả năng quan sát LLM

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agentmemory

agentmemory

Bộ nhớ bền vững cho các tác nhân lập trình AI với tìm kiếm lai BM25 vector và đồ thị

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Phát trực tuyến thư viện nhạc cá nhân thông qua máy chủ API tương thích Subsonic

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AirTrail

AirTrail

Nhật ký chuyến bay cá nhân với bản đồ tương tác, thống kê và hỗ trợ đa người dùng

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AiToEarn

AiToEarn

Tác nhân AI tiếp thị nội dung mã nguồn mở để xuất bản đa nền tảng và kiếm tiền

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

Nền tảng quản lý cảnh báo mã nguồn mở để hợp nhất các cảnh báo giám sát

Chọn
Alexandrie

Alexandrie

Cơ sở tri thức tự lưu trữ với Markdown mở rộng và quyền truy cập theo từng tài liệu

Chọn
AList

AList

Máy chủ WebDAV và danh sách tệp tự lưu trữ với hỗ trợ cho hơn 30 backend lưu trữ

Chọn
AllTube

AllTube

Giao diện web để tải video từ YouTube và các trang web khác

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Ampache

Ampache

Ampache là một ứng dụng quản lý phương tiện và phát trực tuyến âm thanh/video trên nền web

Chọn
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Wiki tự lưu trữ nhẹ với các trang được hỗ trợ bởi Git và chỉnh sửa Markdown

Chọn
AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload là một ứng dụng chia sẻ tệp ẩn danh an toàn mà không yêu cầu cơ sở dữ liệu

Chọn
AnythingLLM

AnythingLLM

Ứng dụng AI đa năng cho RAG, các agent và chatbot với bất kỳ nhà cung cấp LLM nào

Chọn
Apache Answer

Apache Answer

Nền tảng hỏi đáp mã nguồn mở để chia sẻ kiến thức nhóm và xây dựng cộng đồng

Chọn
Apache DevLake

Apache DevLake

Nền tảng mã nguồn mở phân tích DORA metrics và đội ngũ kỹ thuật

Chọn
Apache Guacamole

Apache Guacamole

Cổng truy cập máy tính từ xa nền web không cần client cho RDP, VNC, SSH và Telnet

Chọn
Apache Solr

Apache Solr

Nền tảng tìm kiếm mã nguồn mở dành cho doanh nghiệp được xây dựng trên Apache Lucene

Chọn
Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset là một nền tảng khám phá và trực quan hóa dữ liệu hiện đại dành cho BI

Chọn
AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy là không gian làm việc mã nguồn mở được hỗ trợ bởi AI và là giải pháp thay thế Notion

Chọn
Apprise API

Apprise API

REST API gọn nhẹ để gửi push notifications đến hơn 120 dịch vụ

Chọn
Appsmith

Appsmith

Nền tảng mã nguồn mở low-code để xây dựng công cụ nội bộ và ứng dụng

Chọn
Aptabase

Aptabase

Phân tích SDK ưu tiên quyền riêng tư cho ứng dụng di động, máy tính để bàn và ứng dụng web

Chọn
ArangoDB

ArangoDB

Cơ sở dữ liệu đa mô hình gốc cho dữ liệu đồ thị, tài liệu và khóa-giá trị

Chọn
ArcadeDB

ArcadeDB

Cơ sở dữ liệu đa mô hình cho dữ liệu đồ thị, tài liệu, khóa-giá trị và chuỗi thời gian

Chọn
ArchiveBox

ArchiveBox

Giải pháp lưu trữ web tự lưu trữ để bảo quản các trang web và phương tiện

Chọn
Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

Chọn
Artalk

Artalk

Hệ thống bình luận tự host nhẹ với backend Go và widget JS có thể nhúng

Chọn
AstrBot

AstrBot

AstrBot là một khung chatbot AI đa nền tảng mã nguồn mở.

Chọn
Audiobookshelf

Audiobookshelf

Máy chủ sách nói và podcast tự lưu trữ với hỗ trợ đa người dùng

Chọn
Authentik

Authentik

Nhà cung cấp dịch vụ nhận dạng mã nguồn mở tập trung vào tính linh hoạt và đa năng

Chọn
Authorizer

Authorizer

Máy chủ xác thực tự lưu trữ mã nguồn mở với social login, MFA và RBAC

Chọn
Autobase

Autobase

Nền tảng Database-as-a-Service mã nguồn mở, tự lưu trữ để tự động hóa PostgreSQL

Chọn
autobrr

autobrr

Công cụ tự động tải xuống hiện đại cho torrent và usenet với tính năng giám sát IRC theo thời gian thực

Chọn
Automatisch

Automatisch

Giải pháp thay thế Zapier mã nguồn mở để kết nối các ứng dụng và tự động hóa quy trình làm việc

Chọn
Baby Buddy

Baby Buddy

Ứng dụng theo dõi em bé giúp cha mẹ theo dõi các hoạt động hàng ngày và sức khỏe

Chọn
Backrest

Backrest

Web UI cho sao lưu restic với tính năng lên lịch, mã hóa và khôi phục cấp tệp

Chọn
Baikal

Baikal

Máy chủ CalDAV và CardDAV tự host cho lịch và danh bạ

Chọn
Bar Assistant

Bar Assistant

Trình quản lý công thức pha chế cocktail tự lưu trữ và theo dõi kho đồ dùng quầy bar tại nhà

Chọn
Baserow

Baserow

Mã nguồn mở no-code database và giải pháp thay thế Airtable cho nhóm

Chọn
Bazarr

Bazarr

Quản lý phụ đề tự động và công cụ hỗ trợ tải xuống cho Sonarr và Radarr

Chọn
BeaverHabits

BeaverHabits

Ứng dụng theo dõi thói quen tự host tối giản, tập trung vào việc ghi nhận hàng ngày và chuỗi liên tiếp

Chọn
BentoPDF

BentoPDF

Bộ công cụ PDF trên trình duyệt ưu tiên quyền riêng tư để hợp nhất, chia tách, chuyển đổi và chỉnh sửa PDF

Chọn
Beszel

Beszel

Nền tảng giám sát máy chủ nhẹ với số liệu thống kê và cảnh báo Docker

Chọn
Beszel Agent

Beszel Agent

Tác nhân giám sát gọn nhẹ cho hệ thống giám sát máy chủ Beszel

Chọn
bewCloud

bewCloud

Lưu trữ đám mây tự host nhẹ với đồng bộ hóa tệp và hỗ trợ CalDAV/CardDAV

Chọn
Bigcapital

Bigcapital

Nền tảng kế toán tài chính tự lưu trữ với báo cáo thông minh và hỗ trợ đa tiền tệ

Chọn
Black Candy

Black Candy

Máy chủ phát nhạc trực tuyến tự host với trình phát web và ứng dụng di động

Chọn
Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

Chọn
Blinko

Blinko

Nền tảng ghi chú và microblogging hỗ trợ bởi AI với hỗ trợ Markdown và quản lý tác vụ

Chọn
Bluesky PDS

Bluesky PDS

Máy chủ dữ liệu cá nhân cho mạng xã hội phi tập trung Bluesky

Chọn
bolt.diy

bolt.diy

Trợ lý lập trình AI tự lưu trữ để tạo ứng dụng full-stack trong trình duyệt

Chọn
Bookshelf

Bookshelf

Trình quản lý bộ sưu tập sách điện tử và sách nói, một sự hồi sinh cộng đồng của Readarr

Chọn
BookStack

BookStack

Wiki tự lưu trữ có cấu trúc dành cho các nhóm với sách, chương, trang và tìm kiếm

Chọn
BroadcastChannel

BroadcastChannel

Biến bất kỳ kênh Telegram công khai nào thành một microblog thân thiện với SEO với RSS

Chọn
Browserless

Browserless

Trình duyệt Headless Chrome dưới dạng dịch vụ để web scraping và tự động hóa

Chọn
Budge

Budge

Ứng dụng lập ngân sách tài chính cá nhân để theo dõi chi tiêu và lập kế hoạch tài chính

Chọn
Budibase

Budibase

Nền tảng ít mã (low-code) để xây dựng các ứng dụng và quy trình làm việc doanh nghiệp trong vài phút

Chọn
BugSink

BugSink

Nền tảng theo dõi lỗi tự lưu trữ để giám sát ứng dụng

Chọn
Buildbot

Buildbot

Khung CI/CD tự host cho các bản dựng và triển khai tự động

Chọn
Bytebase

Bytebase

Nền tảng quản lý thay đổi lược đồ cơ sở dữ liệu và DevOps mã nguồn mở

Chọn
ByteChef

ByteChef

Nền tảng mã nguồn mở low-code tích hợp API và tự động hóa quy trình làm việc

Chọn
ByteStash

ByteStash

Trình quản lý đoạn mã tự lưu trữ với tính năng tô sáng cú pháp và tìm kiếm

Chọn
Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

Chọn
Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web là một ứng dụng web để duyệt, đọc và quản lý thư viện sách điện tử của bạn

Chọn
Cap

Cap

Giải pháp thay thế CAPTCHA proof-of-work ưu tiên quyền riêng tư, không theo dõi

Chọn
Casdoor

Casdoor

Nền tảng quản lý danh tính và truy cập mã nguồn mở với hỗ trợ SSO, OAuth 2.0, OIDC và SAML

Chọn
Castopod

Castopod

Nền tảng hosting podcast mã nguồn mở với tính năng phân tích và các tính năng xã hội

Chọn
Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo là một máy chủ nhắn tin thời gian thực có khả năng mở rộng để xây dựng các ứng dụng trực tiếp

Chọn
changedetection.io

changedetection.io

Công cụ phát hiện và giám sát thay đổi trang web với tính năng lựa chọn trực quan và thông báo

Chọn
ChartDB

ChartDB

Trình chỉnh sửa sơ đồ cơ sở dữ liệu mã nguồn mở với tính năng xuất DDL AI và trực quan hóa lược đồ

Chọn
Chatpad AI

Chatpad AI

Giao diện web ChatGPT tập trung vào quyền riêng tư với lưu trữ dữ liệu cục bộ và quản lý hội thoại

Chọn
Checkcle

Checkcle

Giám sát uptime full-stack và cơ sở hạ tầng với các trang trạng thái công khai

Chọn
Checkmate

Checkmate

Ứng dụng mã nguồn mở để theo dõi máy chủ và thời gian hoạt động

Chọn
Checkmk

Checkmk

Giám sát cơ sở hạ tầng và ứng dụng với tính năng tự động phát hiện và cảnh báo

Chọn
Chibisafe

Chibisafe

Kho tệp tự host để tải lên và chia sẻ tệp với các liên kết có thể chia sẻ

Chọn
ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Nền tảng Open-source giới thiệu nhân viên với Slack bot và tự động hóa quy trình làm việc

Chọn
Chroma

Chroma

Cơ sở dữ liệu nhúng mã nguồn mở cho các ứng dụng AI và tìm kiếm ngữ nghĩa

Chọn
ClassicPress

ClassicPress

WordPress biến thể không có trình chỉnh sửa khối Gutenberg, tập trung vào tính ổn định

Chọn
ClickHouse

ClickHouse

Cơ sở dữ liệu OLAP dạng cột cho phân tích thời gian thực với độ trễ truy vấn mili giây

Chọn
CloudBeaver

CloudBeaver

Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu dựa trên web để quản trị dữ liệu toàn diện

Chọn
Cloudflared

Cloudflared

Cloudflare Tunnel daemon để truy cập từ xa bảo mật mà không cần mở cổng

Chọn
Cloudreve

Cloudreve

Nền tảng lưu trữ đám mây tự quản lý với khả năng quản lý và chia sẻ tệp

Chọn
Cockpit CMS

Cockpit CMS

Nền tảng CMS headless gọn nhẹ để quản lý nội dung và API

Chọn
Code-Server

Code-Server

VS Code chạy trong trình duyệt để phát triển từ xa từ bất kỳ thiết bị nào

Chọn
Coder

Coder

Nền tảng mã nguồn mở để cung cấp môi trường phát triển đám mây tự lưu trữ

Chọn
CodiMD

CodiMD

Trình soạn thảo Markdown cộng tác theo thời gian thực để viết tài liệu và ghi chú

Chọn
Collabora Online

Collabora Online

Bộ ứng dụng văn phòng tự lưu trữ, chạy trên trình duyệt để chỉnh sửa tài liệu cộng tác

Chọn
CommaFeed

CommaFeed

Trình đọc RSS tự host lấy cảm hứng từ Google Reader với các phím tắt và ứng dụng di động

Chọn
ConvertX

ConvertX

Công cụ chuyển đổi tệp trực tuyến tự host hỗ trợ hơn 1000 định dạng

Chọn
Convex

Convex

Nền tảng cơ sở dữ liệu phản ứng mã nguồn mở để phát triển ứng dụng hiện đại

Chọn
COPS

COPS

Máy chủ PHP OPDS và HTML nhẹ hiển thị thư viện ebook Calibre cho người đọc di động và trình duyệt

Chọn
CoreControl

CoreControl

Bảng điều khiển tự quản lý để quản lý máy chủ, thời gian hoạt động và hạ tầng mạng

Chọn
Countly

Countly

Phân tích sản phẩm ưu tiên quyền riêng tư cho các ứng dụng di động, web và máy tính để bàn

Chọn
Crawl4AI

Crawl4AI

Trình thu thập dữ liệu web mã nguồn mở cho các ứng dụng AI với đầu ra sẵn sàng cho LLM

Chọn
Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

Chọn
Crucix

Crucix

Nền tảng OSINT tổng hợp 27 nguồn dữ liệu toàn cầu theo thời gian thực vào một bảng điều khiển hợp nhất

Chọn
Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

Chọn
CryptPad

CryptPad

Bộ ứng dụng văn phòng cộng tác được mã hóa đầu cuối với lưu trữ không tiết lộ thông tin

Chọn
CyberChef

CyberChef

Công cụ dựa trên web cho các thao tác mã hóa, chuyển đổi mã, nén và phân tích dữ liệu

Chọn
Dagu

Dagu

Bộ lập lịch quy trình làm việc dựa trên DAG với giao diện web để quản lý các cron job và pipeline tác vụ

Chọn
Damselfly

Damselfly

Trình quản lý ảnh tự lưu trữ với nhận diện khuôn mặt và phát hiện đối tượng

Chọn
dashdot

dashdot

Bảng điều khiển máy chủ tối giản với các số liệu thống kê CPU, RAM, dung lượng lưu trữ và mạng theo thời gian thực

Chọn
Dashy

Dashy

Một bảng điều khiển cá nhân có thể tự lưu trữ với các tiện ích, chủ đề và kiểm tra trạng thái

Chọn
Databag

Databag

Trình nhắn tin liên kết tự lưu trữ với mã hóa đầu cuối và các luồng theo chủ đề

Chọn
Databasus

Databasus

Databasus là một công cụ sao lưu cơ sở dữ liệu cho PostgreSQL, MySQL và MongoDB

Chọn
Dataline

Dataline

Giao diện trò chuyện SQL được hỗ trợ bởi AI để khám phá và trực quan hóa bất kỳ cơ sở dữ liệu nào

Chọn
Dawarich

Dawarich

Trình theo dõi lịch sử vị trí tự lưu trữ với bản đồ nhiệt và thống kê du lịch

Chọn
DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite là một công cụ trực quan để tạo, thiết kế và chỉnh sửa các tệp cơ sở dữ liệu SQLite

Chọn
Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

Chọn
DenoKV

DenoKV

Cơ sở dữ liệu khóa-giá trị của Denoland dành cho Deno Deploy

Chọn
Dify

Dify

Nền tảng mã nguồn mở để xây dựng ứng dụng LLM với RAG, tác nhân và quy trình làm việc

Chọn
Directus

Directus

Headless CMS tích hợp cơ sở dữ liệu với API động và ứng dụng admin

Chọn
Dittofeed

Dittofeed

Nền tảng gắn kết khách hàng mã nguồn mở để nhắn tin đa kênh tự động

Chọn
Diun

Diun

Docker Image Update Notifier để nhận thông báo khi các image được cập nhật

Chọn
docassemble

docassemble

Hệ thống chuyên gia mã nguồn mở cho các cuộc phỏng vấn có hướng dẫn và tạo tài liệu tự động

Chọn
Docker Registry

Docker Registry

Kho lưu trữ Docker riêng tư để lưu trữ và phân phối ảnh container

Chọn
Dockge

Dockge

Dockge là một trình quản lý stack Docker Compose tự host đẹp mắt, dễ sử dụng và phản ứng nhanh

Chọn
Docmost

Docmost

Nền tảng wiki và tài liệu cộng tác với tính năng chỉnh sửa theo thời gian thực

Chọn
Docspell

Docspell

Trình tổ chức tài liệu Self-hosted với OCR, trích xuất NLP và tìm kiếm toàn văn bản

Chọn
Documenso

Documenso

Nền tảng ký văn bản mã nguồn mở dành cho chữ ký số

Chọn
DocuSeal

DocuSeal

Nền tảng ký tài liệu mã nguồn mở với khả năng chữ ký điện tử

Chọn
Dograh

Dograh

Nền tảng mã nguồn mở không mã để xây dựng trợ lý giọng nói AI trong vài phút

Chọn
DokuWiki

DokuWiki

Nền tảng wiki gọn nhẹ, dựa trên tệp dành cho tài liệu và cơ sở kiến thức

Chọn
Dolibarr

Dolibarr

Nền tảng ERP/CRM mã nguồn mở để quản lý vận hành doanh nghiệp

Chọn
Domain Locker

Domain Locker

Nền tảng hợp nhất để quản lý và giám sát danh mục tên miền

Chọn
Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

Chọn
Downtify

Downtify

Tải nhạc Spotify từ YouTube với ảnh album, lời bài hát và siêu dữ liệu

Chọn
Dozzle

Dozzle

Giao diện web nhẹ để xem nhật ký container Docker theo thời gian thực

Chọn
Dragonfly

Dragonfly

Kho dữ liệu trong bộ nhớ hiệu suất cao tương thích Redis cho phần cứng hiện đại

Chọn
draw.io

draw.io

Công cụ vẽ sơ đồ mã nguồn mở miễn phí cho sơ đồ khối, UML và sơ đồ mạng

Chọn
drawDB

drawDB

Trình chỉnh sửa sơ đồ cơ sở dữ liệu trên trình duyệt web có tính năng xuất và nhập SQL

Chọn
Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Drizzle Studio tự lưu trữ miễn phí được tăng cường để quản lý cơ sở dữ liệu

Chọn
Drupal

Drupal

Hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở để xây dựng và quản lý các trang web động

Chọn
DuckDNS

DuckDNS

Dịch vụ DNS động miễn phí để ánh xạ địa chỉ IP tới tên miền

Chọn
DumbDo

DumbDo

DumbDo là một danh sách việc cần làm tự lưu trữ cực kỳ đơn giản và hoạt động trơn tru.

Chọn
Duplicati

Duplicati

Giải pháp sao lưu được mã hóa hỗ trợ lưu trữ đám mây và máy chủ từ xa

Chọn
Easy!Appointments

Easy!Appointments

Hệ thống đặt lịch hẹn miễn phí dành cho doanh nghiệp và chuyên gia

Chọn
Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

Công cụ môi giới MQTT gọn nhẹ cho IoT và các ứng dụng nhắn tin

Chọn
EdgeDB

EdgeDB

Cơ sở dữ liệu đồ thị quan hệ thế hệ tiếp theo được xây dựng trên PostgreSQL.

Chọn
Elasticsearch

Elasticsearch

Công cụ tìm kiếm và phân tích phân tán được xây dựng trên Apache Lucene

Chọn
Element

Element

Ứng dụng Matrix an toàn với mã hóa đầu cuối và nhắn tin đa nền tảng

Chọn
EmailEngine

EmailEngine

Proxy API email tự host kết nối IMAP và SMTP với các điểm cuối REST

Chọn
Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

Chọn
EmbyStat

EmbyStat

Công cụ thống kê và phân tích cho các máy chủ đa phương tiện Emby và Jellyfin

Chọn
Enclosed

Enclosed

Ứng dụng web tối giản để gửi các ghi chú được mã hóa riêng tư và an toàn

Chọn
ErsatzTV

ErsatzTV

IPTV server tự host tạo các kênh trực tiếp từ thư viện media của bạn

Chọn
Erugo

Erugo

Nền tảng chia sẻ tệp tự lưu trữ với tính năng bảo vệ bằng mật khẩu và kiểm soát thời gian hết hạn

Chọn
ESPHome

ESPHome

Hệ thống điều khiển vi điều khiển ESP8266/ESP32 bằng YAML

Chọn
EspoCRM

EspoCRM

CRM mã nguồn mở miễn phí để quản lý liên hệ, giao dịch và quan hệ khách hàng

Chọn
Etherpad

Etherpad

Trình soạn thảo tài liệu cộng tác thời gian thực với chỉnh sửa trực tiếp và lịch sử phiên bản

Chọn
EverShop

EverShop

Nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở hiện đại trên Node.js, React, GraphQL và PostgreSQL

Chọn
Evolution API

Evolution API

WhatsApp API mã nguồn mở cho chatbot, tự động hóa và tích hợp tin nhắn

Chọn
Evolution Go

Evolution Go

Cổng API WhatsApp hiệu suất cao được viết bằng Go để tự động hóa tin nhắn

Chọn
Excalidraw

Excalidraw

Bảng trắng ảo để phác thảo sơ đồ vẽ tay và lên ý tưởng cộng tác

Chọn
Expensave

Expensave

Ứng dụng theo dõi chi tiêu cá nhân và gia đình

Chọn
ExpenseOwl

ExpenseOwl

Trình theo dõi chi tiêu cá nhân tự host nhẹ với bảng điều khiển và nhập CSV

Chọn
Explo

Explo

Chuyển các đề xuất của ListenBrainz thành danh sách phát trong thư viện nhạc của bạn

Chọn
ezBookKeeping

ezBookKeeping

Công cụ theo dõi tài chính cá nhân gọn nhẹ với PWA di động và quét hóa đơn

Chọn
Faraday

Faraday

Nền tảng quản lý lỗ hổng bảo mật mã nguồn mở dành cho đội ngũ bảo mật

Chọn
Fasten Health

Fasten Health

Trình quản lý hồ sơ y tế điện tử cá nhân và gia đình tự lưu trữ

Chọn
Fider

Fider

Nền tảng phản hồi mã nguồn mở để thu thập và quản lý phản hồi của người dùng

Chọn
File Browser

File Browser

Trình quản lý tệp dựa trên web để duyệt, tải lên và quản lý các tệp trên máy chủ của bạn

Chọn
File Drop

File Drop

Chia sẻ tệp ngang hàng phi tập trung sử dụng công nghệ IPFS

Chọn
FileFlows

FileFlows

Trình xử lý tệp phương tiện tự động giúp giảm kích thước tệp lên đến 90%

Chọn
FileGator

FileGator

Trình quản lý tệp đa người dùng tự lưu trữ với quyền dựa trên vai trò và không cần cơ sở dữ liệu

Chọn
Filestash

Filestash

Trình quản lý tệp tự host cho FTP, SFTP, S3, WebDAV và hơn 20 backend lưu trữ

Chọn
Firefly

Firefly

Máy chủ VPN WireGuard đơn giản với giao diện quản lý web

Chọn
Firefly III

Firefly III

Phần mềm quản lý tài chính cá nhân và ngân sách chuyên nghiệp tự lưu trữ

Chọn
Firefox

Firefox

Trình duyệt Firefox tự lưu trữ có thể truy cập thông qua giao diện web

Chọn
Flagsmith

Flagsmith

Dịch vụ mã nguồn mở gắn cờ tính năng và cấu hình từ xa với thử nghiệm A/B

Chọn
Flame

Flame

Trang chủ và bảng điều khiển ứng dụng tự lưu trữ cho homelab của bạn

Chọn
FlareSolverr

FlareSolverr

Máy chủ proxy để vượt qua lớp bảo vệ của Cloudflare khi thu thập dữ liệu web

Chọn
Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

Chọn
flatnotes

flatnotes

Ứng dụng ghi chú Markdown không cần cơ sở dữ liệu với wikilinks và tìm kiếm toàn văn bản

Chọn
Fleet

Fleet

Nền tảng quản lý thiết bị và bảo mật điểm cuối mã nguồn mở được hỗ trợ bởi osquery

Chọn
FlexGet

FlexGet

Công cụ tự động hóa dựa trên YAML để tải xuống nội dung đa phương tiện từ RSS, torrents và Usenet

Chọn
Flipt

Flipt

Nền tảng quản lý feature flag tự lưu trữ có tích hợp Git

Chọn
Flowise

Flowise

Công cụ mã nguồn mở ít mã để xây dựng luồng điều phối LLM và trợ lý AI

Chọn
Focalboard

Focalboard

Công cụ quản lý dự án mã nguồn mở với bảng Kanban, bảng và chế độ xem lịch

Chọn
Forgejo

Forgejo

Dịch vụ Git nhẹ tự host với giao diện web và các tính năng cộng tác

Chọn
Form.io

Form.io

Trình tạo biểu mẫu mã nguồn mở và nền tảng quản lý dữ liệu với REST API

Chọn
Formbricks

Formbricks

Nền tảng khảo sát mã nguồn mở để thu thập phản hồi từ ứng dụng, liên kết, trang web và email

Chọn
FossFLOW

FossFLOW

Công cụ vẽ sơ đồ đẳng áp trên trình duyệt để trực quan hóa cơ sở hạ tầng

Chọn
Foundry VTT

Foundry VTT

Bàn chơi ảo tự host cho các chiến dịch RPG trực tuyến với bản đồ và xúc xắc

Chọn
FreeCAD

FreeCAD

Công cụ tạo mô hình CAD 3D tham số truy cập được bằng trình duyệt dành cho kỹ thuật và thiết kế

Chọn
FreeScout

FreeScout

Hệ thống help desk và hộp thư dùng chung mã nguồn mở gọn nhẹ

Chọn
FreshRSS

FreshRSS

Trình tổng hợp nguồn cấp dữ liệu RSS tự lưu trữ để quản lý và đọc các nguồn cấp dữ liệu của bạn

Chọn
Gatus

Gatus

Trang trạng thái hướng đến nhà phát triển với tính năng giám sát và cảnh báo thời gian hoạt động đa giao thức

Chọn
Gerrit

Gerrit

Hệ thống đánh giá mã nền tảng web cấp doanh nghiệp được xây dựng trên Git

Chọn
Ghost

Ghost

Ghost là một nền tảng mạnh mẽ dành cho xuất bản chuyên nghiệp

Chọn
Ghostfolio

Ghostfolio

Phần mềm quản lý tài sản mã nguồn mở để theo dõi danh mục đầu tư

Chọn
GIMP

GIMP

Công cụ chỉnh sửa ảnh và thiết kế đồ họa chuyên nghiệp có thể truy cập qua trình duyệt

Chọn
Gitea

Gitea

Gitea là một nền tảng hosting Git mã nguồn mở, nhẹ

Chọn
GitIngest

GitIngest

Bộ chuyển đổi văn bản từ Git sang định dạng thân thiện với LLM dành cho phân tích mã được hỗ trợ bởi AI.

Chọn
GitLab

GitLab

GitLab là một nền tảng DevOps hoàn chỉnh để quản lý kho lưu trữ Git và CI/CD

Chọn
Glance

Glance

Bảng điều khiển tự lưu trữ giúp tập hợp tất cả các nguồn cấp dữ liệu của bạn vào một nơi

Chọn
Glances

Glances

Glances là một công cụ giám sát hệ thống đa nền tảng với giao diện web

Chọn
GlitchTip

GlitchTip

Nền tảng theo dõi lỗi và giám sát hiệu suất tương thích Sentry

Chọn
GLPI

GLPI

Phần mềm mã nguồn mở quản lý tài sản CNTT và phần mềm help desk dành cho vận hành CNTT

Chọn
GoatCounter

GoatCounter

Web analytics ưu tiên quyền riêng tư, không sử dụng cookies hoặc theo dõi dữ liệu cá nhân

Chọn
GoCD

GoCD

Máy chủ triển khai liên tục với ánh xạ dòng giá trị và mô hình hóa pipeline

Chọn
Gogs

Gogs

Gogs là một dịch vụ Git tự lưu trữ để quản lý dự án dễ dàng.

Chọn
Gokapi

Gokapi

Máy chủ chia sẻ tệp tự lưu trữ với các liên kết có thời hạn và hỗ trợ S3

Chọn
Gonic

Gonic

Máy chủ phát nhạc trực tuyến Subsonic tự lưu trữ nhẹ được viết bằng Go

Chọn
Gotenberg

Gotenberg

API không trạng thái chạy bằng Docker để chuyển đổi và tạo PDF liền mạch

Chọn
Gotify

Gotify

Máy chủ thông báo đẩy tự lưu trữ với một REST API đơn giản

Chọn
GoWA

GoWA

WhatsApp REST API và giao diện web để tự động hóa nhắn tin đa thiết bị

Chọn
Grafana

Grafana

Nền tảng quan sát mã nguồn mở để trực quan hóa số liệu và giám sát

Chọn
Gramps Web

Gramps Web

Nền tảng gia phả tự lưu trữ để xây dựng và chia sẻ cây gia phả

Chọn
Grav

Grav

CMS dạng tệp phẳng hiện đại không yêu cầu cơ sở dữ liệu, chỉ cần các tệp và thư mục

Chọn
Grimmory

Grimmory

Trình quản lý bộ sưu tập sách tự lưu trữ với trình đọc tích hợp và đồng bộ thiết bị

Chọn
Grimoire

Grimoire

Trình quản lý dấu trang tự lưu trữ với tự động trích xuất siêu dữ liệu và tìm kiếm toàn văn bản

Chọn
Grist

Grist

Hệ thống lai bảng tính-cơ sở dữ liệu mã nguồn mở để xây dựng ứng dụng dữ liệu

Chọn
Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

Chọn
GrowthBook

GrowthBook

Nền tảng mã nguồn mở gắn cờ tính năng và thử nghiệm A/B

Chọn
Habitica

Habitica

Trình quản lý tác vụ được trò chơi hóa, biến năng suất làm việc thành cuộc phiêu lưu nhập vai

Chọn
Halo

Halo

CMS mã nguồn mở hiện đại với thị trường plugin và trình chỉnh sửa dạng khối

Chọn
Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

Chọn
Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

GraphQL engine mã nguồn mở với API tức thì trên bất kỳ cơ sở dữ liệu nào

Chọn
Headscale

Headscale

Máy chủ điều khiển tự host tương thích với Tailscale cho mạng mesh WireGuard

Chọn
Healthchecks

Healthchecks

Giám sát cron job và tác vụ nền mã nguồn mở với cảnh báo tức thì

Chọn
HedgeDoc

HedgeDoc

Trình soạn thảo markdown cộng tác theo thời gian thực dành cho tài liệu nhóm

Chọn
Heimdall

Heimdall

Bảng điều khiển ứng dụng để sắp xếp và truy cập các dịch vụ web của bạn

Chọn
Hermes Agent

Hermes Agent

Trợ lý AI tự cải thiện với vòng lặp học tập tích hợp và nhắn tin đa nền tảng

Chọn
Hermes WebUI

Hermes WebUI

Tác nhân AI Hermes tự lưu trữ và giao diện người dùng web chat được đóng gói trong một triển khai Docker

Chọn
Hermes Workspace

Hermes Workspace

Trung tâm điều khiển web UI mã nguồn mở cho tác nhân AI Hermes

Chọn
HeyForm

HeyForm

Trình tạo biểu mẫu trò chuyện mã nguồn mở với logic điều kiện và phân tích

Chọn
Hi.Events

Hi.Events

Nền tảng quản lý sự kiện và bán vé mã nguồn mở, tự host

Chọn
Homarr

Homarr

Dashboard tự host hiện đại để sắp xếp và theo dõi tất cả các dịch vụ của bạn

Chọn
Home Assistant

Home Assistant

Nền tảng tự động hóa nhà thông minh mã nguồn mở để điều khiển thiết bị thông minh

Chọn
Homebox

Homebox

Hệ thống quản lý và sắp xếp đồ dùng gia đình

Chọn
Homebridge

Homebridge

Cầu nối HomeKit cho thiết bị nhà thông minh không phải Apple sử dụng plugin

Chọn
Homepage

Homepage

Bảng điều khiển ứng dụng hiện đại, có thể tùy chỉnh với tích hợp Docker

Chọn
Homer

Homer

Bảng điều khiển tĩnh tự host đơn giản để sắp xếp tất cả các dịch vụ máy chủ của bạn

Chọn
Hoop

Hoop

Cổng truy cập cơ sở hạ tầng với tính năng tự động che dữ liệu và nhật ký kiểm tra

Chọn
Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

Chọn
HortusFox

HortusFox

Hệ thống quản lý thực vật tự lưu trữ để theo dõi các thói quen chăm sóc và tổ chức vườn

Chọn
Huginn

Huginn

Nền tảng tự động hóa tự lưu trữ để xây dựng các tác nhân giám sát

Chọn
Hugo

Hugo

Trình tạo trang web tĩnh cực nhanh được xây dựng bằng Go

Chọn
HumHub

HumHub

Nền tảng mạng xã hội doanh nghiệp và mạng nội bộ mã nguồn mở dành cho đội ngũ

Chọn
imgproxy

imgproxy

Máy chủ xử lý hình ảnh nhanh chóng, tức thì để thay đổi kích thước, cắt và chuyển đổi định dạng

Chọn
Immich

Immich

Immich là một giải pháp quản lý ảnh và video tự lưu trữ hiệu suất cao.

Chọn
Infisical

Infisical

Trình quản lý bí mật mã nguồn mở để đồng bộ hóa biến môi trường và khóa API giữa các nhóm và cơ sở hạ tầng.

Chọn
InfluxDB 2

InfluxDB 2

Nền tảng chuỗi thời gian hợp nhất với truy vấn Flux và giao diện người dùng web tích hợp

Chọn
Inkscape

Inkscape

Trình chỉnh sửa đồ họa vector có thể truy cập qua trình duyệt dành cho minh họa và thiết kế SVG

Chọn
InsForge

InsForge

Nền tảng backend mã nguồn mở với xác thực, cơ sở dữ liệu và lưu trữ dành cho các tác nhân AI

Chọn
InvenTree

InvenTree

Nền tảng quản lý kho linh kiện và BOM mã nguồn mở dành cho đội ngũ kỹ thuật

Chọn
Invidious

Invidious

Front-end thay thế tôn trọng quyền riêng tư cho YouTube, không có quảng cáo hoặc theo dõi

Chọn
Invio

Invio

Hệ thống lập hóa đơn tự lưu trữ tối giản dành cho người làm tự do và đội nhóm nhỏ

Chọn
Invoice Ninja

Invoice Ninja

Nền tảng lập hóa đơn và thanh toán mã nguồn mở dành cho người làm việc tự do và doanh nghiệp nhỏ

Chọn
InvoiceShelf

InvoiceShelf

Nền tảng lập hóa đơn mã nguồn mở với báo giá, chi phí và cổng thanh toán

Chọn
Isso

Isso

Giải pháp thay thế Disqus nhẹ, tự lưu trữ cho blog và các trang web tĩnh

Chọn
IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

Chọn
ITFlow

ITFlow

Nền tảng PSA mã nguồn mở dành cho các MSP với tài liệu IT, quản lý ticket và thanh toán

Chọn
iTop

iTop

Nền tảng ITSM và CMDB mã nguồn mở dành cho quản lý dịch vụ CNTT và cơ sở hạ tầng

Chọn
Jackett

Jackett

Proxy theo dõi torrent dịch các truy vấn cho Sonarr, Radarr và các công cụ tự động hóa khác

Chọn
Jaeger

Jaeger

Jaeger là một hệ thống theo dõi phân tán mã nguồn mở để giám sát microservices

Chọn
Jellyfin

Jellyfin

Máy chủ đa phương tiện miễn phí và mã nguồn mở để sắp xếp và phát trực tuyến thư viện phương tiện của bạn

Chọn
Jellyseerr

Jellyseerr

Công cụ quản lý yêu cầu đa phương tiện cho Jellyfin, Emby và Plex với quy trình phê duyệt

Chọn
Jenkins

Jenkins

Jenkins là một máy chủ tự động hóa mã nguồn mở cho các quy trình CI/CD

Chọn
Jitsi Meet

Jitsi Meet

Nền tảng hội nghị truyền hình tự host với tính năng chia sẻ màn hình và ghi hình

Chọn
Jitsu

Jitsu

Nền tảng dữ liệu khách hàng mã nguồn mở và đường ống truyền phát sự kiện dành cho các kỹ sư

Chọn
JobOps

JobOps

Hệ thống tìm việc làm tự lưu trữ tìm kiếm trên các trang tuyển dụng và tùy chỉnh CV

Chọn
Joomla

Joomla

Hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở để xây dựng các trang web động và ứng dụng web

Chọn
Joplin Server

Joplin Server

Máy chủ đồng bộ hóa tự lưu trữ cho ứng dụng ghi chú Joplin

Chọn
Jotty

Jotty

Ứng dụng ghi chú và danh sách kiểm tra nhỏ gọn, với Markdown và bảng Kanban

Chọn
jsreport

jsreport

Máy chủ báo cáo tự host cho PDF, Excel và DOCX từ các mẫu HTML

Chọn
JumpServer

JumpServer

Cổng truy cập đặc quyền tập trung cho các phiên SSH, RDP và cơ sở dữ liệu

Chọn
Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Môi trường web tương tác cho mã trực tiếp, phân tích dữ liệu và trực quan hóa

Chọn
JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab là một môi trường phát triển tích hợp tương tác dựa trên web dành cho sổ tay và mã

Chọn
Juxtapose

Juxtapose

Bộ định tuyến thông báo tự lưu trữ kết nối webhook với các nền tảng nhắn tin

Chọn
Kan

Kan

Bảng Kanban và công cụ quản lý dự án mã nguồn mở, giải pháp thay thế Trello

Chọn
Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

Chọn
Kaneo

Kaneo

Quản lý dự án mã nguồn mở với bảng Kanban và tích hợp GitHub

Chọn
Kapowarr

Kapowarr

Trình quản lý truyện tranh tự lưu trữ để tự động tải xuống và sắp xếp

Chọn
Karakeep

Karakeep

Karakeep là trình quản lý dấu trang tự lưu trữ với tính năng gắn thẻ và tìm kiếm bằng AI

Chọn
Kavita

Kavita

Thư viện số tự lưu trữ cho truyện tranh, manga và sách điện tử

Chọn
Keila

Keila

Nền tảng bản tin tự lưu trữ với trình chỉnh sửa kéo và thả và phân phối SMTP

Chọn
Kener

Kener

Nền tảng mã nguồn mở cho trang trạng thái và giám sát thời gian hoạt động, kèm quản lý sự cố

Chọn
Kestra

Kestra

Nền tảng điều phối quy trình làm việc mã nguồn mở cho các đường ống dữ liệu và tự động hóa

Chọn
Keycloak

Keycloak

Giải pháp quản lý danh tính và truy cập mã nguồn mở với hỗ trợ SSO, OAuth và SAML

Chọn
Khoj

Khoj

Trợ lý AI mã nguồn mở để trò chuyện với tài liệu của bạn và web

Chọn
Kibana

Kibana

Giao diện trực quan hóa mã nguồn mở cho Elasticsearch với bảng điều khiển và tìm kiếm

Chọn
Kill Bill

Kill Bill

Nền tảng quản lý thanh toán và lập hóa đơn đăng ký mã nguồn mở dành cho SaaS và các sàn giao dịch

Chọn
Kimai

Kimai

Theo dõi thời gian tự lưu trữ dành cho người làm tự do, các công ty và đội nhóm

Chọn
KitchenOwl

KitchenOwl

Danh sách mua sắm, quản lý công thức và lên kế hoạch bữa ăn tự host, chia sẻ

Chọn
Koillection

Koillection

Trình quản lý bộ sưu tập tự host để lập danh mục sách, trò chơi, đĩa than và nhiều hơn nữa

Chọn
Komari

Komari

Bảng điều khiển giám sát máy chủ tự lưu trữ nhẹ với các số liệu theo thời gian thực

Chọn
Komga

Komga

Máy chủ đa phương tiện tự lưu trữ cho truyện tranh, manga, tạp chí và sách điện tử với OPDS và hỗ trợ đồng bộ hóa

Chọn
Kong

Kong

Cổng API gốc đám mây được xây dựng cho môi trường lai và đa đám mây

Chọn
Kotaemon

Kotaemon

Chatbot Hỏi & Đáp tài liệu mã nguồn mở với hỗ trợ đa LLM và OCR

Chọn
Kroki

Kroki

API diagram-as-code thống nhất hiển thị hơn 30 loại biểu đồ qua HTTP

Chọn
Kutt

Kutt

Công cụ rút gọn URL tự lưu trữ hiện đại với tên miền tùy chỉnh, phân tích và REST API

Chọn
Label Studio

Label Studio

Nền tảng ghi nhãn và chú thích dữ liệu mã nguồn mở cho các dự án học máy

Chọn
Lago

Lago

Nền tảng mã nguồn mở đo lường và tính phí theo mức sử dụng

Chọn
Langflow

Langflow

Langflow là một trình xây dựng quy trình AI trực quan để tạo ứng dụng LLM

Chọn
Langfuse

Langfuse

Nền tảng kỹ thuật LLM mã nguồn mở để giám sát và đánh giá

Chọn
LanguageTool

LanguageTool

Công cụ kiểm tra ngữ pháp, phong cách và chính tả mã nguồn mở cho hơn 25 ngôn ngữ

Chọn
LazyLibrarian

LazyLibrarian

Tự động hóa tự lưu trữ dành cho việc tải xuống sách điện tử và sách nói, kèm theo dõi tác giả

Chọn
Leantime

Leantime

Hệ thống quản lý dự án mã nguồn mở được thiết kế cho người không chuyên về quản lý dự án

Chọn
Lemmy

Lemmy

Nền tảng tổng hợp liên kết và thảo luận phân tán dành cho các diễn đàn tự lưu trữ

Chọn
LibreChat

LibreChat

LibreChat là giao diện chat AI với hỗ trợ RAG cho việc sử dụng LLM đa nhà cung cấp

Chọn
LibreDesk

LibreDesk

Helpdesk mã nguồn mở với omnichannel ticketing, live chat và quản lý SLA

Chọn
LibrePhotos

LibrePhotos

Quản lý ảnh tự lưu trữ với nhận diện khuôn mặt và tìm kiếm bằng AI

Chọn
LibreSpeed

LibreSpeed

Máy chủ kiểm tra tốc độ internet HTML5 tự host với cơ sở dữ liệu kết quả tích hợp sẵn

Chọn
LibreTranslate

LibreTranslate

API dịch máy mã nguồn mở và miễn phí, hoàn toàn tự lưu trữ

Chọn
Lidarr

Lidarr

Công cụ quản lý và sắp xếp bộ sưu tập nhạc tự động cho Usenet và torrents

Chọn
Lightdash

Lightdash

Nền tảng BI mã nguồn mở được xây dựng xoay quanh dbt để khám phá dữ liệu và bảng điều khiển

Chọn
LimeSurvey

LimeSurvey

Nền tảng khảo sát trực tuyến chuyên nghiệp để tạo và quản lý bảng câu hỏi

Chọn
Linkding

Linkding

Linkding là một trình quản lý dấu trang tối giản, nhanh và tự lưu trữ

Chọn
LinkStack

LinkStack

Giải pháp thay thế Linktree tự host cho các trang link-in-bio mang thương hiệu riêng

Chọn
Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden là trình quản lý dấu trang tự lưu trữ với tính năng lưu trữ toàn trang

Chọn
Listmonk

Listmonk

Trình quản lý bản tin và danh sách gửi thư tự lưu trữ hiệu suất cao

Chọn
LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM là một cổng AI để gọi hơn 100 LLM sử dụng định dạng OpenAI.

Chọn
Livebook

Livebook

Notebooks Elixir mã nguồn mở cho khoa học dữ liệu, ML và cộng tác thời gian thực

Chọn
LLDAP

LLDAP

Máy chủ xác thực nhẹ cung cấp backend LDAP được đơn giản hóa cho các ứng dụng tự host

Chọn
LMS

LMS

Máy chủ phát nhạc trực tuyến tự lưu trữ nhẹ với API Subsonic

Chọn
LobeChat

LobeChat

Khung trò chuyện AI mã nguồn mở hiện đại hỗ trợ nhiều nhà cung cấp LLM

Chọn
Local Deep Research

Local Deep Research

Trợ lý nghiên cứu AI chuyên sâu tự lưu trữ, hỗ trợ bởi các nhà cung cấp LLM đám mây

Chọn
LocalAI

LocalAI

Máy chủ API tương thích OpenAI tự host để suy luận mô hình AI cục bộ

Chọn
Locust

Locust

Công cụ kiểm thử tải phân tán dựa trên Python với giao diện web thời gian thực

Chọn
Logseq

Logseq

Cơ sở tri thức tự lưu trữ ưu tiên quyền riêng tư và công cụ phác thảo dựa trên khối

Chọn
Logto

Logto

Logto là một nền tảng định danh và xác thực toàn diện hỗ trợ OAuth và OIDC

Chọn
LubeLogger

LubeLogger

Hệ thống bảo trì và quản lý nhiên liệu phương tiện toàn diện

Chọn
Lychee

Lychee

Nền tảng quản lý ảnh tự lưu trữ với khả năng tổ chức album, duyệt EXIF và kiểm soát chia sẻ chi tiết

Chọn
Mage AI

Mage AI

Mage AI là một công cụ đường ống dữ liệu để xây dựng và quản lý các quy trình làm việc ETL

Chọn
Mail-Archiver

Mail-Archiver

Lưu trữ email tự host với đồng bộ IMAP, tìm kiếm toàn văn bản và xuất

Chọn
Mailpit

Mailpit

Công cụ kiểm thử email SMTP mã nguồn mở với hộp thư đến dựa trên trình duyệt dành cho nhà phát triển.

Chọn
Maloja

Maloja

Cơ sở dữ liệu scrobble nhạc tự host với biểu đồ nghe cá nhân

Chọn
Manticore Search

Manticore Search

Công cụ tìm kiếm mã nguồn mở với tính năng tìm kiếm toàn văn và tìm kiếm vector qua giao thức MySQL

Chọn
MariaDB

MariaDB

Máy chủ cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở và thay thế trực tiếp cho MySQL

Chọn
Marimo

Marimo

Notebook Python mã nguồn mở có tính phản ứng với hỗ trợ SQL và khả năng thực thi có thể tái tạo.

Chọn
Marreta

Marreta

Proxy bài viết tự host để đọc gọn gàng, không quảng cáo với bộ nhớ đệm thông minh

Chọn
Mastodon

Mastodon

Máy chủ tiểu blog tự host, liên kết dựa trên tiêu chuẩn ActivityPub

Chọn
Mathesar

Mathesar

Giao diện web kiểu bảng tính để khám phá và chỉnh sửa cơ sở dữ liệu PostgreSQL

Chọn
Matomo

Matomo

Nền tảng phân tích web mã nguồn mở hàng đầu với toàn quyền sở hữu dữ liệu và quyền riêng tư

Chọn
Matrix Synapse

Matrix Synapse

Matrix homeserver mã nguồn mở cho liên lạc phi tập trung, được mã hóa

Chọn
Mattermost

Mattermost

Nền tảng cộng tác nhóm mã nguồn mở cung cấp tính năng nhắn tin, chia sẻ tệp và tích hợp

Chọn
Mautic

Mautic

Tự động hóa tiếp thị mã nguồn mở cho các chiến dịch email, chấm điểm khách hàng tiềm năng và hành trình khách hàng

Chọn
MaxKB

MaxKB

MaxKB là một nền tảng mã nguồn mở để xây dựng các tác nhân cơ sở tri thức AI cấp doanh nghiệp

Chọn
Mayan EDMS

Mayan EDMS

Giải pháp quản lý tài liệu mã nguồn mở với hỗ trợ OCR, tìm kiếm toàn văn bản và quy trình làm việc

Chọn
Maybe

Maybe

Ứng dụng quản lý tài chính cá nhân và tài sản mã nguồn mở

Chọn
Mazanoke

Mazanoke

Trình tối ưu hóa hình ảnh chạy trên trình duyệt với tính năng chuyển đổi định dạng và loại bỏ EXIF

Chọn
Mealie

Mealie

Mealie là trình quản lý công thức tự lưu trữ với tính năng lên kế hoạch bữa ăn và danh sách mua sắm

Chọn
Medusa

Medusa

Trình quản lý thư viện video tự động cho các chương trình TV với hỗ trợ Plex và Jellyfin

Chọn
Meilisearch

Meilisearch

Công cụ tìm kiếm cực nhanh cho các ứng dụng hiện đại

Chọn
Memgraph

Memgraph

Cơ sở dữ liệu đồ thị trong bộ nhớ để phân tích thời gian thực trên dữ liệu được kết nối

Chọn
Memos

Memos

Memos là một ứng dụng ghi chú gọn nhẹ, ưu tiên quyền riêng tư

Chọn
MeshCentral

MeshCentral

Nền tảng giám sát và quản lý từ xa tự lưu trữ cho máy tính để bàn, máy chủ và thiết bị IoT

Chọn
Metabase

Metabase

Nền tảng kinh doanh thông minh mã nguồn mở để trực quan hóa dữ liệu và phân tích

Chọn
MetaTrader 5

MetaTrader 5

Nền tảng giao dịch MetaTrader 5 truy cập qua trình duyệt để giao dịch forex và CFD 24/7

Chọn
MeTube

MeTube

MeTube là một trình tải xuống video cho YouTube và các nền tảng khác

Chọn
MicroBin

MicroBin

Pastebin, công cụ chia sẻ tệp và rút gọn URL gọn nhẹ, tự lưu trữ, được viết bằng Rust.

Chọn
Milvus

Milvus

Cơ sở dữ liệu vector mã nguồn mở được xây dựng cho các ứng dụng AI và tìm kiếm tương đồng

Chọn
MindsDB

MindsDB

MindsDB là một nền tảng AI để xây dựng các mô hình học máy từ dữ liệu doanh nghiệp

Chọn
Mini QR

Mini QR

Trình tạo mã QR tự lưu trữ với kiểu dáng tùy chỉnh và xuất hàng loạt

Chọn
Miniflux

Miniflux

Trình đọc RSS tối giản và độc đáo với giao diện web gọn gàng

Chọn
MiroFish

MiroFish

Công cụ dự đoán AI được hỗ trợ bởi mô phỏng trí tuệ bầy đàn đa tác nhân

Chọn
MiroTalk

MiroTalk

Hội nghị truyền hình P2P tự host với số phòng không giới hạn và chia sẻ màn hình

Chọn
Mongo Express

Mongo Express

UI quản trị MongoDB dựa trên web để duyệt, chỉnh sửa và quản lý cơ sở dữ liệu

Chọn
MongoDB 4

MongoDB 4

Cơ sở dữ liệu NoSQL hướng tài liệu với khả năng lưu trữ tài liệu giống JSON

Chọn
Monica

Monica

Hệ thống quản lý mối quan hệ cá nhân để ghi lại cuộc sống của bạn

Chọn
Moodist

Moodist

Bộ trộn cảnh quan âm thanh môi trường với các công cụ năng suất để tập trung sâu và thư giãn

Chọn
Moodle

Moodle

Hệ thống quản lý học tập mã nguồn mở được tin dùng bởi hơn 489 triệu người dùng trên toàn thế giới

Chọn
Morphic

Morphic

Công cụ tìm kiếm AI mã nguồn mở với câu trả lời tạo sinh và trích dẫn nguồn

Chọn
mStream

mStream

Máy chủ truyền phát nhạc tự lưu trữ gọn nhẹ với các ứng dụng gốc trên iOS và Android

Chọn
Mylar3

Mylar3

Trình tải xuống và quản lý thư viện truyện tranh tự động, tự lưu trữ

Chọn
MySQL

MySQL

Cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở nhanh chóng, đáng tin cậy cho khối lượng công việc web và ứng dụng

Chọn
n8n

n8n

Nền tảng tự động hóa quy trình làm việc với giao diện trực quan dựa trên nút

Chọn
Nango

Nango

Nền tảng tích hợp OAuth và API mã nguồn mở cho hơn 300 dịch vụ

Chọn
NATS

NATS

Hệ thống nhắn tin gốc đám mây với pub/sub, request-reply và JetStream

Chọn
Navidrome

Navidrome

Navidrome là một máy chủ nhạc tự lưu trữ với tính năng truyền phát trên web và di động

Chọn
Neko

Neko

Trình duyệt ảo tự lưu trữ để cộng tác duyệt web và phát trực tuyến

Chọn
Neo4j

Neo4j

Cơ sở dữ liệu đồ thị mã nguồn mở hàng đầu thế giới dành cho dữ liệu được kết nối

Chọn
NetBird Client

NetBird Client

Ứng dụng khách VPN dạng lưới bảo mật dựa trên WireGuard với SSO và kiểm soát truy cập chi tiết

Chọn
NetBox

NetBox

Mô hình hóa cơ sở hạ tầng mạng mã nguồn mở cho IPAM, DCIM và tài liệu

Chọn
Netdata

Netdata

Tác nhân giám sát cơ sở hạ tầng thời gian thực với hơn 800 tích hợp

Chọn
New API

New API

New API là một cổng LLM và hệ thống quản lý tài sản AI cho nhiều nhà cung cấp

Chọn
Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud là một nền tảng sản xuất tự lưu trữ mạnh mẽ

Chọn
Nexterm

Nexterm

Quản lý máy chủ dựa trên trình duyệt cho các kết nối SSH, VNC và RDP

Chọn
Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Trình quản lý kho lưu trữ artifact phổ quát cho Maven, npm, Docker và PyPI

Chọn
NocoBase

NocoBase

NocoBase là một nền tảng không mã/ít mã có khả năng mở rộng để xây dựng ứng dụng

Chọn
NocoDB

NocoDB

Giải pháp mã nguồn mở thay thế Airtable biến cơ sở dữ liệu thành bảng tính thông minh

Chọn
Node-RED

Node-RED

Công cụ trực quan low-code để kết nối các thiết bị IoT, API và dịch vụ trực tuyến

Chọn
NodeBB

NodeBB

NodeBB là một nền tảng thảo luận hiện đại, thời gian thực để xây dựng diễn đàn cộng đồng

Chọn
Norish

Norish

Trình quản lý công thức tự lưu trữ với tính năng nhập từ mạng xã hội và đồng bộ hóa gia đình

Chọn
NoteDiscovery

NoteDiscovery

Cơ sở kiến thức markdown tự host với chế độ xem đồ thị và tích hợp AI

Chọn
Notifuse

Notifuse

Nền tảng tiếp thị email và email giao dịch tự lưu trữ

Chọn
Novu

Novu

Hạ tầng thông báo mã nguồn mở cho email, SMS và thông báo đẩy

Chọn
ntfy

ntfy

Máy chủ thông báo đẩy tự host để gửi cảnh báo qua các yêu cầu HTTP đơn giản

Chọn
NZBGet

NZBGet

Trình tải xuống nhị phân Usenet C++ hiệu quả với sửa chữa PAR2 và giao diện web

Chọn
NZBHydra2

NZBHydra2

Công cụ tổng hợp siêu tìm kiếm Usenet hợp nhất các bộ chỉ mục thông qua một API Newznab duy nhất

Chọn
October CMS

October CMS

CMS PHP dựa trên Laravel để xây dựng các trang web linh hoạt và ứng dụng web

Chọn
Odoo

Odoo

Nền tảng ERP và CRM mã nguồn mở để quản lý doanh nghiệp và thương mại điện tử

Chọn
Odysseus

Odysseus

Không gian làm việc AI tự lưu trữ với trò chuyện, tác nhân, nghiên cứu chuyên sâu và bộ nhớ bền vững

Chọn
OliveTin

OliveTin

Giao diện web tự lưu trữ để thực thi an toàn các lệnh shell được xác định trước

Chọn
Ollama

Ollama

Chạy các mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ với một API đơn giản cho các ứng dụng AI

Chọn
Ombi

Ombi

Hệ thống yêu cầu tự host cho Plex, Emby và Jellyfin với tính năng tự động hoàn tất

Chọn
OmniTools

OmniTools

OmniTools là bộ công cụ web đa năng với hơn 80 tiện ích cho các tác vụ hàng ngày

Chọn
OneDev

OneDev

OneDev là một máy chủ Git tự lưu trữ với tích hợp sẵn CI/CD và quản lý dự án

Chọn
OneTimeSecret

OneTimeSecret

Chia sẻ bí mật tự hủy thông qua liên kết xem một lần

Chọn
ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

Bộ ứng dụng văn phòng trực tuyến tự host với tính năng chỉnh sửa cộng tác tương thích MS Office

Chọn
Onyx

Onyx

Nền tảng trò chuyện AI mã nguồn mở và tìm kiếm doanh nghiệp hoạt động với mọi LLM

Chọn
Open Journal Systems

Open Journal Systems

Nền tảng quản lý tạp chí học thuật mã nguồn mở và xuất bản truy cập mở

Chọn
Open Notebook

Open Notebook

Ứng dụng sổ tay gốc AI để viết, nghiên cứu và sắp xếp kiến thức trong một không gian làm việc

Chọn
Open WebUI

Open WebUI

Giao diện trò chuyện AI tự lưu trữ hỗ trợ nhiều nhà cung cấp LLM với khả năng RAG

Chọn
OpenBao

OpenBao

Trình quản lý bí mật mã nguồn mở để lưu trữ và truy cập thông tin đăng nhập nhạy cảm

Chọn
OpenClaw

OpenClaw

Trợ lý AI cá nhân với hỗ trợ nhắn tin đa kênh (trước đây là Moltbot/Clawdbot)

Chọn
OpenCloud

OpenCloud

Đồng bộ hóa tệp và cộng tác mã nguồn mở với quản lý danh tính tích hợp sẵn

Chọn
OpenEMR

OpenEMR

Hồ sơ sức khỏe điện tử mã nguồn mở và quản lý phòng khám cho các phòng khám

Chọn
Opengist

Opengist

pastebin tự host chạy bằng Git, giải pháp thay thế mã nguồn mở cho GitHub Gist

Chọn
OpenHands

OpenHands

Tác nhân AI tự chủ mã nguồn mở cho các tác vụ kỹ thuật phần mềm

Chọn
OpenHuman

OpenHuman

Lõi AI cá nhân tự lưu trữ với bộ nhớ, các tác nhân và hơn 118 tích hợp ứng dụng

Chọn
OpenObserve

OpenObserve

Nền tảng quan sát Cloud-native cho logs, metrics, traces và dashboards

Chọn
OpenPanel

OpenPanel

Phân tích sản phẩm ưu tiên quyền riêng tư với bảng điều khiển thời gian thực và phát lại phiên

Chọn
OpenProject

OpenProject

Quản lý dự án mã nguồn mở với biểu đồ Gantt, bảng Agile, theo dõi thời gian

Chọn
OpenSearch

OpenSearch

Công cụ tìm kiếm và phân tích mã nguồn mở, phiên bản cộng đồng của Elasticsearch

Chọn
OpenSign

OpenSign

Giải pháp thay thế DocuSign miễn phí và mã nguồn mở để ký tài liệu ràng buộc pháp lý

Chọn
OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

Kiểm tra tốc độ mạng HTML5 tự lưu trữ không cần Flash hoặc Java

Chọn
OpenViking

OpenViking

OpenViking là một cơ sở dữ liệu ngữ cảnh mã nguồn mở được xây dựng cho các tác nhân AI

Chọn
OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Máy chủ VPN đầy đủ tính năng với quản trị và quản lý máy khách dựa trên nền web

Chọn
OpnForm

OpnForm

Trình tạo biểu mẫu mã nguồn mở với logic có điều kiện, nhúng và quản lý phản hồi

Chọn
OrangeHRM

OrangeHRM

Nền tảng HR mã nguồn mở dành cho việc quản lý nhân viên, nghỉ phép và tuyển dụng

Chọn
Outline

Outline

Outline là một wiki nhóm và cơ sở kiến thức hiện đại với tính năng cộng tác thời gian thực

Chọn
Overleaf

Overleaf

Trình soạn thảo LaTeX cộng tác mã nguồn mở dành cho việc viết tài liệu khoa học và học thuật

Chọn
Overseerr

Overseerr

Công cụ quản lý yêu cầu phương tiện và khám phá cho Plex với quy trình phê duyệt

Chọn
Owncast

Owncast

Máy chủ phát trực tiếp và trò chuyện tự lưu trữ với hỗ trợ RTMP và Fediverse

Chọn
ownCloud

ownCloud

Nền tảng tự lưu trữ đồng bộ tệp, chia sẻ và cộng tác dành cho đội nhóm

Chọn
OxiCloud

OxiCloud

Lưu trữ đám mây tự lưu trữ gọn nhẹ dựa trên Rust, hỗ trợ ứng dụng khách Nextcloud

Chọn
PairDrop

PairDrop

PairDrop là một công cụ chia sẻ tệp dựa trên web để di chuyển tức thì giữa các thiết bị

Chọn
Paisa

Paisa

Trình theo dõi tài chính cá nhân với kế toán kép và theo dõi đầu tư

Chọn
Pangolin Newt

Pangolin Newt

Ứng dụng khách đường hầm WireGuard chạy trong không gian người dùng để truy cập từ xa bảo mật qua Pangolin

Chọn
Paperclip

Paperclip

Paperclip là nền tảng điều phối AI/ML cho các đội ngũ tự chủ

Chọn
Paperless-ngx

Paperless-ngx

Hệ thống quản lý tài liệu giúp chuyển đổi tài liệu vật lý thành kho lưu trữ kỹ thuật số có thể tìm kiếm

Chọn
Papermerge

Papermerge

Hệ thống quản lý tài liệu mã nguồn mở để quét, OCR và sắp xếp PDF

Chọn
Papra

Papra

Nền tảng quản lý và lưu trữ tài liệu mã nguồn mở tối giản

Chọn
Parseable

Parseable