Thruk là một giao diện web giám sát độc lập, giàu tính năng, được xây dựng trên Livestatus API. Nó thay thế Nagios CGI đã lỗi thời bằng một giao diện người dùng (UI) nhanh chóng, hiện đại và bổ sung các khả năng mà Nagios cốt lõi chưa từng có — chế độ xem phân trang trên hàng triệu dịch vụ, bảng điều khiển thân thiện với thiết bị di động, quy trình kinh doanh, báo cáo SLA và một REST API mạnh mẽ.

Tự host Thruk trên VPS của riêng bạn cho phép bạn hợp nhất mọi backend Naemon, Nagios, Icinga và Shinken đằng sau một giao diện quản lý duy nhất. Mẫu này đi kèm với bản phân phối OMD Labs, vì vậy bạn cũng nhận được một Naemon core sẵn sàng truy vấn, biểu đồ hiệu suất RRD và toàn bộ hệ sinh thái tiện ích bổ sung của Thruk mà không cần biên dịch thủ công.