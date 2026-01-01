Triển khai Thruk với 1 nhấp.
Giao diện web giám sát đa backend cho Naemon, Nagios, Icinga và Shinken được xây dựng trên Livestatus API.
Chọn gói VPS cho Thruk
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Thruk
Thruk là một giao diện web giám sát độc lập, giàu tính năng, được xây dựng trên Livestatus API. Nó thay thế Nagios CGI đã lỗi thời bằng một giao diện người dùng (UI) nhanh chóng, hiện đại và bổ sung các khả năng mà Nagios cốt lõi chưa từng có — chế độ xem phân trang trên hàng triệu dịch vụ, bảng điều khiển thân thiện với thiết bị di động, quy trình kinh doanh, báo cáo SLA và một REST API mạnh mẽ.
Tự host Thruk trên VPS của riêng bạn cho phép bạn hợp nhất mọi backend Naemon, Nagios, Icinga và Shinken đằng sau một giao diện quản lý duy nhất. Mẫu này đi kèm với bản phân phối OMD Labs, vì vậy bạn cũng nhận được một Naemon core sẵn sàng truy vấn, biểu đồ hiệu suất RRD và toàn bộ hệ sinh thái tiện ích bổ sung của Thruk mà không cần biên dịch thủ công.
Các tính năng chính của Thruk
Hỗ trợ đa-backend
Truy vấn đồng thời các phiên bản Naemon, Nagios, Icinga và Shinken, sau đó trình bày chúng dưới dạng một chế độ xem trạng thái thống nhất.
Lõi Naemon tích hợp
Đi kèm với một backend Naemon hoạt động, biểu đồ hiệu suất RRD và Apache để giao diện người dùng web có dữ liệu trực tiếp ngay từ lần khởi động đầu tiên.
Quy trình kinh doanh
Nhóm hàng trăm kiểm tra cấp thấp thành các dịch vụ kinh doanh hợp lý để làm nổi bật tác động thực tế thay vì nhiễu máy chủ thô.
Báo cáo SLA
Tạo báo cáo về tính khả dụng, sự cố và SLA dưới dạng PDF hoặc Excel trực tiếp từ giao diện người dùng web mà không cần công cụ báo cáo bên ngoài.
REST API
Tự động hóa bảng điều khiển, thời gian ngừng hoạt động và xác nhận thông qua một API REST có tài liệu, phản ánh mọi khả năng của giao diện người dùng.
UI thân thiện với di động
Bảng điều khiển đáp ứng và giao diện di động chuyên dụng cho phép các nhà điều hành phân loại sự cố từ điện thoại hoặc máy tính bảng khi đang trực.
Tại sao lại chạy Thruk trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.