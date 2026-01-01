Có. Bạn không cần kinh nghiệm lập trình để xây dựng một ứng dụng web. Mặc dù phát triển truyền thống yêu cầu học các ngôn ngữ như HTML, CSS hoặc JavaScript — và các framework như Node.js hoặc Django — các công cụ không cần mã và AI như Hostinger Horizons cho phép bạn mô tả ý tưởng bằng chính lời nói của mình và tạo ngay một ứng dụng web hoạt động — mà không cần viết mã.

Tìm hiểu thêm trong hướng dẫn của chúng tôi về cách tạo một ứng dụng web.