Trình xây dựng ứng dụng AI biến ý tưởng thành ứng dụng
Làm thế nào để tạo ứng dụng với AI
Xác định ý tưởng và các tính năng chính
Mô tả ý tưởng hoặc chọn một mẫu
Chỉnh sửa, thử nghiệm và ra mắt
Bạn cần một số ý tưởng về ứng dụng web không cần code?
Ứng dụng web CRM
Ứng dụng web theo dõi ngân sách PPC
Ứng dụng web đặt chỗ nhà hàng
Ứng dụng web thu thập phản hồi
Ứng dụng web tạo hóa đơn
Ứng dụng web xây dựng sơ yếu lý lịch
Ứng dụng web podcast
Xây dựng nhanh hơn, thông minh hơn và dễ dàng hơn với Hostinger không có mã AI app builder
Trình xây dựng ứng dụng web AI tất cả trong một
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Ra mắt nhanh, phát triển nhanh hơn nữa
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Các câu hỏi thường gặp về trình tạo ứng dụng AI
Trình xây dựng ứng dụng AI là gì?
Trình tạo ứng dụng AI là một công cụ cho phép bạn tạo ứng dụng hoặc trang web sử dụng AI thay vì lập trình truyền thống. Bạn mô tả những gì bạn muốn xây dựng, và AI sẽ tạo cấu trúc, logic và giao diện ứng dụng cho bạn — giúp việc tạo ứng dụng trở nên dễ tiếp cận với người dùng không chuyên về kỹ thuật.
Tôi có thể tạo một ứng dụng web mà không cần kinh nghiệm lập trình không?
Có. Bạn không cần kinh nghiệm lập trình để xây dựng một ứng dụng web. Mặc dù phát triển truyền thống yêu cầu học các ngôn ngữ như HTML, CSS hoặc JavaScript — và các framework như Node.js hoặc Django — các công cụ không cần mã và AI như Hostinger Horizons cho phép bạn mô tả ý tưởng bằng chính lời nói của mình và tạo ngay một ứng dụng web hoạt động — mà không cần viết mã.
Tìm hiểu thêm trong hướng dẫn của chúng tôi về cách tạo một ứng dụng web.
Hostinger AI app builder có phù hợp cho startup hay MVP?
Có. Nó lý tưởng cho các nhà khởi nghiệp, nhà sáng lập và đội ngũ muốn xác thực ý tưởng nhanh chóng. Bạn có thể tạo và phát triển lặp đi lặp lại một ứng dụng web mà không cần thuê nhà phát triển, giúp việc thử nghiệm MVP dễ dàng hơn và thu thập phản hồi sớm.
Chi phí để xây dựng một ứng dụng là bao nhiêu?
Chi phí phát triển ứng dụng web có thể rất khác nhau. Tự xây dựng một ứng dụng có thể phải chăng nhưng đòi hỏi thời gian và kỹ năng kỹ thuật, trong khi thuê một đội ngũ phát triển có thể tốn hàng nghìn đô la.
Sử dụng nền tảng không cần mã như Hostinger Horizons là một lựa chọn dễ tiếp cận và tiết kiệm ngân sách. Các gói dịch vụ có giá cả phải chăng, bắt đầu từ 41.900đ/th. Chúng cho phép bạn phát triển và ra mắt ứng dụng mà không cần đầu tư ban đầu lớn.
Để biết phân tích chi tiết, hãy xem tốn bao nhiêu chi phí cho một ứng dụng web.
Tôi có thể tạo ứng dụng bằng AI nhanh mức nào?
Bạn có thể biến ý tưởng thành ứng dụng chỉ trong vài phút. Sau khi bạn mô tả ý tưởng ứng dụng, AI sẽ tạo ra một ứng dụng web đầy đủ chức năng gần như ngay lập tức. Từ đó, bạn có thể tinh chỉnh các tính năng, điều chỉnh bố cục và thử nghiệm ứng dụng trước khi ra mắt.
Tôi cần những công cụ nào để xây dựng ứng dụng web?
Để mã hóa, bạn sẽ cần một trình soạn thảo mã (như Visual Studio Code), kiểm soát phiên bản (như GitHub) và các công cụ triển khai. Với một nhà sản xuất ứng dụng không có mã như Hostinger AI Builder, bạn chỉ cần một nền tảng - nó xử lý việc tạo, lưu trữ và triển khai ứng dụng trong một luồng liền mạch.
Tôi có thể tạo những loại ứng dụng nào bằng trình xây dựng ứng dụng AI không mã?
Bạn có thể xây dựng một loạt các ứng dụng web, bao gồm các công cụ nội bộ, bảng điều khiển, MVP, ứng dụng kinh doanh, hệ thống đặt phòng, SaaS và các ứng dụng web tương tác.
Hostinger AI app creator được thiết kế cho phát triển ứng dụng dựa trên web, không phải là ứng dụng di động bản địa.
Làm thế nào để kiểm tra, khắc phục sự cố và xuất bản ứng dụng web?
Trước khi đưa vào hoạt động, bạn có thể xem trước và kiểm tra ứng dụng web của mình để đảm bảo mọi thứ hoạt động như mong đợi. Với Hostinger Horizons, bạn có thể kiểm tra ứng dụng của mình trong môi trường thử nghiệm và nhanh chóng khắc phục sự cố bằng cách yêu cầu AI điều chỉnh — không yêu cầu lập trình hay gỡ lỗi thủ công.
Khi mọi thứ đã ổn, đưa ứng dụng web lên mạng ngay lập tức chỉ với một cú nhấp chuột. Hosting được tích hợp sẵn, nên không cần quản lý thiết lập triển khai.
Để biết thêm chi tiết, hãy xem hướng dẫn kiểm thử ứng dụng web của chúng tôi.
Tôi có thể tùy chỉnh ứng dụng sau khi AI đã tạo ra không?
Có, bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa ứng dụng web hoặc trang web của mình sau khi AI đã tạo xong. Nếu bạn chỉ muốn chỉnh sửa văn bản và mã, không cần tín dụng tin nhắn, bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp.
Bạn cũng có thể sử dụng Hostinger Horizons để thực hiện các thay đổi và tạo các phiên bản hoàn toàn mới cho ứng dụng hoặc trang web, miễn là bạn có đủ tín dụng tin nhắn. Chỉ cần mô tả những thay đổi bạn muốn thực hiện trong tin nhắn gửi đến trình xây dựng AI của chúng tôi.
Ứng dụng web của tôi được bảo mật như thế nào?
Bảo mật ứng dụng web bao gồm cài đặt chứng chỉ SSL, quản lý quyền, bảo vệ dữ liệu người dùng, và giám sát các mối đe dọa. Hostinger AI Builder chăm sóc các biện pháp bảo mật thiết yếu theo mặc định, nhưng bạn có thể đọc thêm về các phương pháp bảo mật tốt nhất cho ứng dụng web.
Tôi có cần duy trì ứng dụng web của mình sau khi ra mắt không?
Việc duy trì một ứng dụng web có nghĩa là giữ cho nó được cập nhật, an toàn và chạy trơn tru. Điều này bao gồm sửa lỗi, cập nhật các thành phần phần mềm, và cải thiện các tính năng theo thời gian. Các công cụ như Hostinger AI Builder đơn giản hóa việc duy trì bằng cách bundle các bản cập nhật và lưu trữ trên một nền tảng.
Làm thế nào để kiếm tiền từ ứng dụng web?
Có rất nhiều cách để kiếm tiền từ ứng dụng web. Bạn có thể tính phí người dùng trực tiếp thông qua đăng ký hoặc mua một lần, chạy quảng cáo, cung cấp các tính năng cao cấp (mô hình freemium) hoặc bán quyền truy cập vào các công cụ hoặc nội dung chuyên biệt. Hostinger Horizons tích hợp với các hệ thống thanh toán, giúp dễ dàng thiết lập các tính năng hoặc dịch vụ trả phí.
Để có thêm cảm hứng, hãy xem các mẹo về cách kiếm tiền từ ứng dụng web.
Cái nào tốt hơn: ứng dụng web hay trang web?
Trang web hiển thị nội dung tĩnh hoặc bán động; ứng dụng web cung cấp các tính năng tương tác như tài khoản người dùng hoặc cập nhật theo thời gian thực. Cái nào tốt hơn tùy thuộc vào mục tiêu của bạn.
Đọc thêm bài so sánh ứng dụng web và trang web của chúng tôi.
Cái nào tốt hơn: ứng dụng web hay ứng dụng di động?
Ứng dụng web hoạt động trên trình duyệt; ứng dụng di động được tải xuống thiết bị. Ứng dụng web dễ cập nhật và triển khai hơn, trong khi ứng dụng di động có thể tích hợp thiết bị tốt hơn.
Xem bài phân tích đầy đủ ứng dụng web so với ứng dụng di động để biết ưu và nhược điểm.