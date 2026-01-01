Trình xây dựng ứng dụng AI biến ý tưởng thành ứng dụng

Xây dựng và ra mắt ứng dụng web tương tác bằng ngôn ngữ của bạn với trình xây dựng ứng dụng không mã được hỗ trợ bởi AI
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Trình xây dựng ứng dụng AI biến ý tưởng thành ứng dụng

Làm thế nào để tạo ứng dụng với AI

01

Xác định ý tưởng và các tính năng chính

Bắt đầu bằng cách xác định vấn đề cốt lõi mà ứng dụng web sẽ giải quyết và phác thảo các tính năng cần thiết.
02

Mô tả ý tưởng hoặc chọn một mẫu

Chỉ cần nói ý tưởng cho AI và xem nó trở thành hiện thực — hoặc chọn một mẫu để bắt đầu nhanh hơn.
03

Chỉnh sửa, thử nghiệm và ra mắt

Cài đặt ứng dụng, chạy thử nghiệm, và khi sẵn sàng, xuất bản nó trực tuyến — với AI Builder, bạn có thể làm điều đó với một cú nhấp chuột.
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Bạn cần một số ý tưởng về ứng dụng web không cần code?

Khám phá các ví dụ thực tế về các ứng dụng web bạn có thể phát triển với Hostinger, từ các trang web cá nhân đến các công cụ kinh doanh - tất cả đều được hỗ trợ bởi AI và thực hiện với các lời nhắc đơn giản.
Bạn cần một số ý tưởng về ứng dụng web không cần code?

Ứng dụng web CRM

Tổ chức và quản lý danh bạ dễ dàng. Củng cố mối quan hệ bằng cách lưu giữ hồ sơ cuộc họp và thông tin chi tiết.Bắt đầu xây dựng
Dễ dàng theo dõi chi tiêu quảng cáo và hiệu suất chiến dịch trên nhiều nền tảng, giúp bạn kiểm soát chi phí.Bắt đầu xây dựng
Cho phép khách hàng duyệt thực đơn, đặt bàn và nêu rõ sở thích ăn uống tại một nơi.Bắt đầu xây dựng
Nhanh chóng thu thập thông tin chi tiết và ý kiến của người dùng để cải thiện sản phẩm và dịch vụ.Bắt đầu xây dựng
Tạo và gửi hóa đơn chuyên nghiệp, có thể tùy chỉnh nhanh chóng, mang lại cho doanh nghiệp diện mạo hoàn hảo.Bắt đầu xây dựng
Giúp người dùng tạo sơ yếu lý lịch nổi bật với các bước hướng dẫn và đề xuất nội dung hỗ trợ bởi AI.Bắt đầu xây dựng
Chia sẻ, sắp xếp và phát trực tuyến các tập podcast trên nền tảng đẹp mắt, thân thiện với người dùng.Bắt đầu xây dựng

Xây dựng nhanh hơn, thông minh hơn và dễ dàng hơn với Hostinger không có mã AI app builder

Trình xây dựng ứng dụng web AI tất cả trong một

Từ mã và thiết kế cho đến nội dung và SEO – hãy để Hostinger AI Builder xử lý tất cả. Kết nối Stripe và Backend tích hợp để khởi động các ứng dụng web thực sự, hoạt động – không cần kỹ năng kỹ thuật.

Xây dựng nhanh chóng, không phải khó khăn

Chỉ cần mô tả ý tưởng và để AI hiện thực hóa nó – nhanh chóng và sẵn sàng để ra mắt. Hoạt động với hơn 80 ngôn ngữ, vì vậy bạn có thể xây dựng bằng chính ngôn ngữ của mình.

Ra mắt nhanh, phát triển nhanh hơn nữa

Bắt đầu trực tuyêns chỉ bằng một nhấp chuột với dịch vụ lưu trữ an toàn và nhanh chóng, tên miền riêng, email doanh nghiệp và nhiều hơn nữa – tất cả ở một nơi. Không cần giải pháp của bên thứ ba.

Hỗ trợ bởi công nghệ hàng đầu

AI Builder chạy trên LLM đáng tin cậy và các công cụ tiên tiến để cung cấp mã, sao chép và thiết kế chất lượng cao cho ý tưởng ứng dụng web táo bạo nhất của bạn.

Bạn đã sẵn sàng biến ý tưởng dự án độc đáo thành hiện thực chưa?

Bắt đầu miễn phí

Không yêu cầu thẻ tín dụng.

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Khám phá các hướng dẫn toàn diện, hướng dẫn cách thực hiện và hướng dẫn từng bước sẽ đưa bạn từ người mới bắt đầu trở thành chuyên gia AI chỉ trong thời gian ngắn. Nhận mọi thứ bạn cần để xây dựng dự án AI đầu tiên và hơn thế nữa.
Hướng dẫn bắt đầu

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Cải thiện lời nhắc

Cải thiện lời nhắc

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Những sai lầm thường gặp cần tránh

Những sai lầm thường gặp cần tránh

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Các câu hỏi thường gặp về trình tạo ứng dụng AI

Đây là câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp nhất mà chúng tôi nhận được về việc tạo ứng dụng web.

Trình tạo ứng dụng AI là một công cụ cho phép bạn tạo ứng dụng hoặc trang web sử dụng AI thay vì lập trình truyền thống. Bạn mô tả những gì bạn muốn xây dựng, và AI sẽ tạo cấu trúc, logic và giao diện ứng dụng cho bạn — giúp việc tạo ứng dụng trở nên dễ tiếp cận với người dùng không chuyên về kỹ thuật.

Có. Bạn không cần kinh nghiệm lập trình để xây dựng một ứng dụng web. Mặc dù phát triển truyền thống yêu cầu học các ngôn ngữ như HTML, CSS hoặc JavaScript — và các framework như Node.js hoặc Django — các công cụ không cần mã và AI như Hostinger Horizons cho phép bạn mô tả ý tưởng bằng chính lời nói của mình và tạo ngay một ứng dụng web hoạt động — mà không cần viết mã.

Tìm hiểu thêm trong hướng dẫn của chúng tôi về cách tạo một ứng dụng web.

Có. Nó lý tưởng cho các nhà khởi nghiệp, nhà sáng lập và đội ngũ muốn xác thực ý tưởng nhanh chóng. Bạn có thể tạo và phát triển lặp đi lặp lại một ứng dụng web mà không cần thuê nhà phát triển, giúp việc thử nghiệm MVP dễ dàng hơn và thu thập phản hồi sớm.

Chi phí phát triển ứng dụng web có thể rất khác nhau. Tự xây dựng một ứng dụng có thể phải chăng nhưng đòi hỏi thời gian và kỹ năng kỹ thuật, trong khi thuê một đội ngũ phát triển có thể tốn hàng nghìn đô la.

Sử dụng nền tảng không cần mã như Hostinger Horizons là một lựa chọn dễ tiếp cận và tiết kiệm ngân sách. Các gói dịch vụ có giá cả phải chăng, bắt đầu từ 41.900đ/th. Chúng cho phép bạn phát triển và ra mắt ứng dụng mà không cần đầu tư ban đầu lớn.

Để biết phân tích chi tiết, hãy xem tốn bao nhiêu chi phí cho một ứng dụng web.

Bạn có thể biến ý tưởng thành ứng dụng chỉ trong vài phút. Sau khi bạn mô tả ý tưởng ứng dụng, AI sẽ tạo ra một ứng dụng web đầy đủ chức năng gần như ngay lập tức. Từ đó, bạn có thể tinh chỉnh các tính năng, điều chỉnh bố cục và thử nghiệm ứng dụng trước khi ra mắt.

Để mã hóa, bạn sẽ cần một trình soạn thảo mã (như Visual Studio Code), kiểm soát phiên bản (như GitHub) và các công cụ triển khai. Với một nhà sản xuất ứng dụng không có mã như Hostinger AI Builder, bạn chỉ cần một nền tảng - nó xử lý việc tạo, lưu trữ và triển khai ứng dụng trong một luồng liền mạch.

Bạn có thể xây dựng một loạt các ứng dụng web, bao gồm các công cụ nội bộ, bảng điều khiển, MVP, ứng dụng kinh doanh, hệ thống đặt phòng, SaaS và các ứng dụng web tương tác.

Hostinger AI app creator được thiết kế cho phát triển ứng dụng dựa trên web, không phải là ứng dụng di động bản địa.

Trước khi đưa vào hoạt động, bạn có thể xem trước và kiểm tra ứng dụng web của mình để đảm bảo mọi thứ hoạt động như mong đợi. Với Hostinger Horizons, bạn có thể kiểm tra ứng dụng của mình trong môi trường thử nghiệm và nhanh chóng khắc phục sự cố bằng cách yêu cầu AI điều chỉnh — không yêu cầu lập trình hay gỡ lỗi thủ công.

Khi mọi thứ đã ổn, đưa ứng dụng web lên mạng ngay lập tức chỉ với một cú nhấp chuột. Hosting được tích hợp sẵn, nên không cần quản lý thiết lập triển khai.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem hướng dẫn kiểm thử ứng dụng web của chúng tôi.

Có, bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa ứng dụng web hoặc trang web của mình sau khi AI đã tạo xong. Nếu bạn chỉ muốn chỉnh sửa văn bản và mã, không cần tín dụng tin nhắn, bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp.

Bạn cũng có thể sử dụng Hostinger Horizons để thực hiện các thay đổi và tạo các phiên bản hoàn toàn mới cho ứng dụng hoặc trang web, miễn là bạn có đủ tín dụng tin nhắn. Chỉ cần mô tả những thay đổi bạn muốn thực hiện trong tin nhắn gửi đến trình xây dựng AI của chúng tôi.

Bảo mật ứng dụng web bao gồm cài đặt chứng chỉ SSL, quản lý quyền, bảo vệ dữ liệu người dùng, và giám sát các mối đe dọa. Hostinger AI Builder chăm sóc các biện pháp bảo mật thiết yếu theo mặc định, nhưng bạn có thể đọc thêm về các phương pháp bảo mật tốt nhất cho ứng dụng web.

Việc duy trì một ứng dụng web có nghĩa là giữ cho nó được cập nhật, an toàn và chạy trơn tru. Điều này bao gồm sửa lỗi, cập nhật các thành phần phần mềm, và cải thiện các tính năng theo thời gian. Các công cụ như Hostinger AI Builder đơn giản hóa việc duy trì bằng cách bundle các bản cập nhật và lưu trữ trên một nền tảng.

Có rất nhiều cách để kiếm tiền từ ứng dụng web. Bạn có thể tính phí người dùng trực tiếp thông qua đăng ký hoặc mua một lần, chạy quảng cáo, cung cấp các tính năng cao cấp (mô hình freemium) hoặc bán quyền truy cập vào các công cụ hoặc nội dung chuyên biệt. Hostinger Horizons tích hợp với các hệ thống thanh toán, giúp dễ dàng thiết lập các tính năng hoặc dịch vụ trả phí.

Để có thêm cảm hứng, hãy xem các mẹo về cách kiếm tiền từ ứng dụng web.

Trang web hiển thị nội dung tĩnh hoặc bán động; ứng dụng web cung cấp các tính năng tương tác như tài khoản người dùng hoặc cập nhật theo thời gian thực. Cái nào tốt hơn tùy thuộc vào mục tiêu của bạn.

Đọc thêm bài so sánh ứng dụng web và trang web của chúng tôi.

Ứng dụng web hoạt động trên trình duyệt; ứng dụng di động được tải xuống thiết bị. Ứng dụng web dễ cập nhật và triển khai hơn, trong khi ứng dụng di động có thể tích hợp thiết bị tốt hơn.

Xem bài phân tích đầy đủ ứng dụng web so với ứng dụng di động để biết ưu và nhược điểm.

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