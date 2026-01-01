Xây dựng CRM tùy chỉnh phù hợp với doanh nghiệp

Tạo ứng dụng CRM phù hợp với nhu cầu của bạn chỉ bằng cách trò chuyện với AI. Theo dõi khách hàng tiềm năng, quản lý liên hệ và chốt nhiều giao dịch hơn – tất cả ở một nơi, không cần thiết lập kỹ thuật.
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Gói trả phí chỉ từ 41.900đ/th

Xây dựng CRM tùy chỉnh phù hợp với doanh nghiệp

Một CRM được xây dựng xoay quanh quy trình làm việc của bạn, chứ không phải ngược lại

Mọi thứ bạn cần để xây dựng, ra mắt và vận hành một CRM tùy chỉnh – tất cả trong cùng một nơi.

Tạo CRM phù hợp với nhu cầu của bạn

Mô tả cách kinh doanh của bạn hoạt động và AI Builder xây dựng CRM phù hợp với quy trình làm việc chính xác của bạn – đường ống, nhãn, nhịp điệu theo dõi của bạn.

Cơ sở hạ tầng chuyên nghiệp

Hosting chuyên nghiệp, tên miền riêng và email doanh nghiệp tại một nơi – mọi thứ cần thiết để tạo dựng niềm tin với đối tượng của bạn.

AI tích hợp sẵn

Tạo phản hồi trong vài giây, triển khai chatbot hỗ trợ khách hàng 24/7 và duy trì hoạt động kinh doanh ngay cả khi bạn đang ngủ.

Dữ liệu của bạn, hoàn toàn thuộc về bạn

Không giống như CRM không có sẵn mà khóa bạn vào nền tảng của họ, một CRM được xây dựng bởi AI Builder mang lại cho bạn quyền sở hữu đầy đủ - bảo vệ bạn khỏi tăng giá, thay đổi tính năng và platform lock-in.
Một CRM được xây dựng xoay quanh quy trình làm việc của bạn, chứ không phải ngược lại

Xây dựng CRM tùy chỉnh – không cần mã, chỉ cần một lời nhắc

Từ các trình quản lý liên hệ đơn giản đến các quy trình bán hàng tùy chỉnh hoàn toàn – khám phá một số ví dụ CRM phổ biến, hoặc bắt đầu ngay với một lời nhắc có sẵn và bắt đầu xây dựng trong vài giây.
Xây dựng CRM tùy chỉnh – không cần mã, chỉ cần một lời nhắc

CRM quy trình bán hàng

Quản lý khách hàng tiềm năng và giao dịch tập trung tại một nơi, giúp bạn tăng doanh thu mà không cần giấy phép CRM.Bắt đầu xây dựng
Lưu trữ tất cả thông tin khách hàng, lịch sử giao tiếp và các ngày quan trọng của bạn ở một nơi duy nhất – để mọi tương tác đều mang tính cá nhân và không bỏ lỡ bất kỳ điều gì.Bắt đầu xây dựng
Giúp đội ngũ hỗ trợ của bạn luôn nắm bắt mọi yêu cầu của khách hàng – quản lý phiếu yêu cầu, chỉ định nhân viên hỗ trợ, theo dõi thời gian phản hồi và giải quyết vấn đề nhanh hơn.Bắt đầu xây dựng
Xây dựng CRM tùy chỉnh cho việc kinh doanh WhatsApp của bạn – quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi cuộc trò chuyện và chốt giao dịch nhanh hơn.Bắt đầu xây dựng
Giúp các nhân viên quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi lượt xem bất động sản và chốt giao dịch nhanh hơn.Bắt đầu xây dựng

Cách xây dựng CRM tùy chỉnh bằng AI

01

Mô tả ý tưởng của bạn

Mô tả cách doanh nghiệp của bạn hoạt động và AI sẽ xây dựng một CRM phù hợp với nó, hoặc bắt đầu ngay với một trong các mẫu được thiết kế sẵn của chúng tôi. Không cần viết mã.
02

Tùy chỉnh và thử nghiệm

Biến CRM thực sự là của riêng bạn. Chỉ cần trò chuyện với AI để tùy chỉnh quy trình làm việc, logic nghiệp vụ, vai trò người dùng và quyền hạn – rồi xem trước trực tiếp trước khi xuất bản.
03

Xuất bản chỉ với một nhấp chuột

Nhấn xuất bản và CRM tùy chỉnh của bạn sẽ hoạt động – đội ngũ của bạn có thể bắt đầu quản lý khách hàng tiềm năng và chốt giao dịch ngay lập tức, không cần thiết lập kỹ thuật.

Chọn một mẫu. Biến nó thành của riêng bạn.

Chọn một mẫu thiết kế chuyên nghiệp, tùy chỉnh nó bằng AI hoặc chỉnh sửa trực quan, và đưa trang web của bạn lên mạng nhanh hơn.

Các mẫu có sẵn

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Bạn cần thêm hướng dẫn?

Khám phá các hướng dẫn toàn diện, hướng dẫn thực hiện và hướng dẫn từng bước sẽ đưa bạn từ người mới bắt đầu trở thành chuyên gia AI chỉ trong thời gian ngắn. Nhận mọi thứ bạn cần để xây dựng dự án AI đầu tiên và hơn thế nữa.
Hướng dẫn bắt đầu

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Cải thiện lời nhắc

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Những sai lầm thường gặp cần tránh

Những sai lầm thường gặp cần tránh

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Công cụ nội bộ

Giới thiệu doanh nghiệp

Ứng dụng và cửa hàng thương mại điện tử

Trang đặt chỗ và ứng dụng tùy chỉnh

Người dùng nói gì về Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Mã hóa Vibe làm giảm 45% phát triển, với các công cụ như Hostinger AI Builder biến ngôn ngữ tự nhiên thành nguyên mẫu làm việc trong vài giờ thay vì vài tuần. Rào cản để xây dựng phần mềm là thấp hơn đáng kể.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Gần đây tôi có cơ hội thử nghiệm công cụ @Hostinger AI Builder mới và tôi phải nói rằng tôi đã ấn tượng. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder có thể là công cụ mã vibe hiệu quả nhất để xây dựng các ứng dụng trị giá hàng triệu USD.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Chuyên gia số

Hostinger AI Builder là một cách mới và sáng tạo để tạo MVP và thử nghiệm ý tưởng trước khi tham gia.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Bạn sẽ không tin nó dễ dàng như thế nào để xây dựng những gì bạn muốn cho trang web của bạn và khách hàng sử dụng Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Người sáng tạo nội dung

Hostinger AI Builder là một công cụ mà bạn có thể xây dựng một ý tưởng mà bạn đã có – bạn chỉ cần giải thích nó, và nó chỉ hoạt động.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Thích cách mọi thứ đang đi với @Hostinger AI Builder! Cập nhật AI mới đã thực sự thú vị để tương tác. Nó đã thay đổi trò chơi không chỉ cho tôi mà tôi cũng biết rất nhiều người khác.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Tôi đang tự hỏi làm thế nào Hostinger rút ra AI Builder ... nó điên rồ như thế nào nhanh nó cho phép bất cứ ai triển khai phía trước và phía sau.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Không thể nói cho bạn biết dự án này đã chờ đợi bao lâu trong danh sách của tôi một ngày nào đó cho đến khi bạn thành lập AI Builder. Tôi không biết gì về mã hóa Web Apps. 0 và đó là nó. Dự án mơ ước của tôi để giúp đỡ mọi người là LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Người sáng lập

Hostinger AI Builder thực sự là một game-changer so với mọi thứ khác. Nó rất dễ dàng để thiết lập một subdomain cho blog của tôi trên ứng dụng web của tôi – tôi nói, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Bây giờ bạn có thể xây dựng các ứng dụng web chỉ bằng cách nhập một lời nhắc trên Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Tôi đã thử Hostinger AI Builder và nó là một game-changer! App builder AI không có mã này tạo ra các trang web và ứng dụng thanh lịch trong vài phút - thiết kế, mã và viết cho bạn.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Doanh nhân

Bạn có thể xây dựng một số thứ khá đẹp với Hostinger AI Builder. Nó không giống như một trình xây dựng trang web điển hình - nó là nhiều hơn.

Bạn đã sẵn sàng ra mắt CRM tùy chỉnh chưa?

Bắt đầu miễn phí

Không cần thẻ tín dụng

Câu hỏi thường gặp về CRM tùy chỉnh

Một CRM tùy chỉnh (Customer Relationship Manager) là một công cụ được xây dựng đặc biệt xung quanh cách doanh nghiệp của bạn hoạt động – các giai đoạn đường ống, trường liên lạc, quá trình theo dõi của bạn. Không giống như CRM off-the-shelf như HubSpot hoặc Salesforce mà đi kèm với các tính năng mà bạn có thể không bao giờ sử dụng, một CRM tùy chỉnh cung cấp cho bạn chính xác những gì bạn cần và không có gì bạn không có. Với AI Builder, bạn có thể xây dựng một bằng cách chỉ đơn giản mô tả cách hoạt động của doanh nghiệp của bạn - không yêu cầu mã hóa hoặc kiến thức kỹ thuật.

Các CRM có sẵn hoạt động tốt cho nhiều doanh nghiệp, nhưng chúng đi kèm với sự thỏa hiệp – phí hàng tháng phát triển theo cách mà nhóm của bạn làm, các tính năng bị khóa sau các cấp cao hơn, và các luồng công việc không hoàn toàn phù hợp với cách bạn làm việc. Xây dựng CRM của riêng bạn với AI Builder có nghĩa là bạn có được chính xác công cụ mà doanh nghiệp của bạn cần, không có giới hạn nền tảng, không tăng giá bất ngờ, và không điều chỉnh quy trình của bạn để phù hợp với phần mềm của người khác.

Horizons có thể xây dựng một CRM tùy chỉnh cho hầu hết mọi doanh nghiệp hoặc ngành nghề – dưới đây là một số ví dụ phổ biến nhất:

  • CRM cho đội ngũ bán hàng – quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi giao dịch và duy trì tiến độ bán hàng.
  • CRM cho các tổ chức phi lợi nhuận – theo dõi nhà tài trợ, quản lý mối quan hệ và giám sát tiến độ gây quỹ.
  • CRM cho các công ty luật – quản lý hồ sơ khách hàng, theo dõi liên lạc và đảm bảo đúng thời hạn.
  • CRM cho tuyển dụng – theo dõi ứng viên, quản lý quy trình và tối ưu hóa quy trình tuyển dụng.
  • CRM cho đại lý bảo hiểm – quản lý hợp đồng, theo dõi gia hạn và nuôi dưỡng mối quan hệ khách hàng.
  • CRM cho cố vấn tài chính – theo dõi danh mục đầu tư của khách hàng, giám sát tương tác và quản lý các hoạt động theo dõi.
  • CRM cho tư vấn viên – quản lý dự án khách hàng, theo dõi thời gian tính phí và đảm bảo hoàn thành công việc đúng hạn.

Không thấy ngành của bạn? Nếu bạn có thể mô tả cách doanh nghiệp của mình quản lý mối quan hệ khách hàng, Horizons có thể xây dựng một CRM phù hợp. Để có ví dụ thực tế về những gì có thể thực hiện, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách tạo CRM cho bán hàng – cách tiếp cận tương tự có thể được điều chỉnh cho bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào.

Không có gì. AI Builder sử dụng một cách tiếp cận đối thoại để xây dựng – thường được gọi là mã hóa vibe. Bạn chỉ cần mô tả cách doanh nghiệp của bạn hoạt động và AI xây dựng CRM xung quanh nó trong thời gian thực. Muốn thêm một giai đoạn đường ống mới? Chỉ cần hỏi. Cần một trường liên hệ tùy chỉnh? Mô tả nó. Muốn thay đổi bố trí? Nói với AI Builder và nó đã hoàn thành trong vài giây.

Nếu bạn mới với khái niệm, vibe mã hóa hướng dẫn hướng dẫn bạn thông qua mọi thứ bạn cần biết để bắt đầu.

Đúng – AI Builder đi kèm với đã tích hợp backend bao gồm tài khoản người dùng và kiểm soát truy cập được xây dựng bên trong. Bạn có thể quyết định chính xác ai có thể đăng nhập, những gì họ có thể xem và những gì họ có thể làm – mà không cần thiết lập bất kỳ hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu bên ngoài.

Cập nhật CRM của bạn cũng đơn giản như xây dựng nó. Chỉ cần quay trở lại dự án của bạn, mở nó, và tiếp tục trò chuyện với AI Builder - mô tả những gì bạn muốn thay đổi và nó sẽ chăm sóc phần còn lại. Tất cả là một phần của trải nghiệm mã hóa vibe, không cần nhà phát triển.

Và nếu bạn có một nền tảng kỹ thuật hoặc muốn mở rộng hơn, AI Builder cho phép bạn truy cập đầy đủ vào mã - vì vậy bạn có thể đưa nó đi xa như bạn cần.

Ngay tại đây – chỉ cần nhấp vào "Bắt đầu miễn phí". Không cần thẻ tín dụng. Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được 5 tín dụng AI để bắt đầu xây dựng ngay lập tức. Mức sử dụng tín dụng phụ thuộc vào độ phức tạp của mỗi yêu cầu – các chỉnh sửa đơn giản hơn sẽ tốn ít hơn một điểm tín dụng, các xây dựng lớn hơn có thể sử dụng nhiều hơn. Số tín dụng miễn phí của bạn đủ để mô tả CRM, xem nó hoạt động và trải nghiệm thực tế Horizons trước khi cam kết bất cứ điều gì.

Điều cần biết: Tín dụng AI cũng được sử dụng để cung cấp hoạt động cho bất kỳ tính năng AI nào bên trong CRM của bạn – chẳng hạn như chatbot hoặc tìm kiếm thông minh – nhưng chỉ khi người dùng của bạn thực sự tương tác với chúng.

Khi bạn sẵn sàng xuất bản, chỉ cần chuyển sang một trong các gói trả phí của chúng tôi. Hosting và tên miền đã được bao gồm, vì vậy không cần thiết lập gì thêm – chỉ cần nhấn xuất bản và CRM của bạn sẽ hoạt động.

Sắp hết điểm tín dụng? Bạn có thể nạp thêm bất cứ lúc nào và theo dõi mức sử dụng của mình từ bảng điều khiển.

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