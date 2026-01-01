Ngay tại đây – chỉ cần nhấp vào "Bắt đầu miễn phí". Không cần thẻ tín dụng. Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được 5 tín dụng AI để bắt đầu xây dựng ngay lập tức. Mức sử dụng tín dụng phụ thuộc vào độ phức tạp của mỗi yêu cầu – các chỉnh sửa đơn giản hơn sẽ tốn ít hơn một điểm tín dụng, các xây dựng lớn hơn có thể sử dụng nhiều hơn. Số tín dụng miễn phí của bạn đủ để mô tả CRM, xem nó hoạt động và trải nghiệm thực tế Horizons trước khi cam kết bất cứ điều gì.



Điều cần biết: Tín dụng AI cũng được sử dụng để cung cấp hoạt động cho bất kỳ tính năng AI nào bên trong CRM của bạn – chẳng hạn như chatbot hoặc tìm kiếm thông minh – nhưng chỉ khi người dùng của bạn thực sự tương tác với chúng.



Khi bạn sẵn sàng xuất bản, chỉ cần chuyển sang một trong các gói trả phí của chúng tôi. Hosting và tên miền đã được bao gồm, vì vậy không cần thiết lập gì thêm – chỉ cần nhấn xuất bản và CRM của bạn sẽ hoạt động.



Sắp hết điểm tín dụng? Bạn có thể nạp thêm bất cứ lúc nào và theo dõi mức sử dụng của mình từ bảng điều khiển.