Giới thiệu tác phẩm của bạn với một trang web hoặc ứng dụng
Mọi thứ bạn cần để tạo ấn tượng tuyệt vời đầu tiên
Đưa công việc của bạn trực tuyến ngay lập tức
Mọi thứ để thúc đẩy tăng trưởng
Được tìm thấy bởi những khách hàng phù hợp
Thu thập khách hàng tiềm năng và yêu cầu của khách hàng
Sự hiện diện trực tuyến được xây dựng theo cách riêng của bạn
Trang web kinh doanh
Cổng thông tin khách hàng tương tác
Hồ sơ năng lực trực tuyến
Trang web thương hiệu cá nhân
Làm thế nào để xây dựng một trang web hoặc ứng dụng giới thiệu bằng AI
Mô tả ý tưởng của bạn
Tùy chỉnh và thử nghiệm
Xuất bản chỉ với một nhấp chuột
Chọn một mẫu. Biến nó thành của riêng bạn.
Các mẫu có sẵn
Business consultant (playful)
Jane (marketing consultant)
Urban (photography portfolio)
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Xem những gì khác mà Horizons có thể xây dựng cho doanh nghiệp của bạn
Người dùng nói gì về Hostinger Horizons
Mã hóa Vibe làm giảm 45% phát triển, với các công cụ như Hostinger AI Builder biến ngôn ngữ tự nhiên thành nguyên mẫu làm việc trong vài giờ thay vì vài tuần. Rào cản để xây dựng phần mềm là thấp hơn đáng kể.
Gần đây tôi có cơ hội thử nghiệm công cụ @Hostinger AI Builder mới và tôi phải nói rằng tôi đã ấn tượng. 😎
Hostinger AI Builder có thể là công cụ mã vibe hiệu quả nhất để xây dựng các ứng dụng trị giá hàng triệu USD.
Hostinger AI Builder là một cách mới và sáng tạo để tạo MVP và thử nghiệm ý tưởng trước khi tham gia.
Bạn sẽ không tin nó dễ dàng như thế nào để xây dựng những gì bạn muốn cho trang web của bạn và khách hàng sử dụng Hostinger AI Builder!
Hostinger AI Builder là một công cụ mà bạn có thể xây dựng một ý tưởng mà bạn đã có – bạn chỉ cần giải thích nó, và nó chỉ hoạt động.
Thích cách mọi thứ đang đi với @Hostinger AI Builder! Cập nhật AI mới đã thực sự thú vị để tương tác. Nó đã thay đổi trò chơi không chỉ cho tôi mà tôi cũng biết rất nhiều người khác.
Tôi đang tự hỏi làm thế nào Hostinger rút ra AI Builder ... nó điên rồ như thế nào nhanh nó cho phép bất cứ ai triển khai phía trước và phía sau.
Không thể nói cho bạn biết dự án này đã chờ đợi bao lâu trong danh sách của tôi một ngày nào đó cho đến khi bạn thành lập AI Builder. Tôi không biết gì về mã hóa Web Apps. 0 và đó là nó. Dự án mơ ước của tôi để giúp đỡ mọi người là LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder thực sự là một game-changer so với mọi thứ khác. Nó rất dễ dàng để thiết lập một subdomain cho blog của tôi trên ứng dụng web của tôi – tôi nói, 'Wow!'
Bây giờ bạn có thể xây dựng các ứng dụng web chỉ bằng cách nhập một lời nhắc trên Hostinger AI Builder.
Tôi đã thử Hostinger AI Builder và nó là một game-changer! App builder AI không có mã này tạo ra các trang web và ứng dụng thanh lịch trong vài phút - thiết kế, mã và viết cho bạn.
Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.
Bạn có thể xây dựng một số thứ khá đẹp với Hostinger AI Builder. Nó không giống như một trình xây dựng trang web điển hình - nó là nhiều hơn.
Câu hỏi thường gặp về ứng dụng và trang web giới thiệu doanh nghiệp
Trang web giới thiệu doanh nghiệp là gì?
Một trang web triển lãm kinh doanh là sự hiện diện trực tuyến chuyên nghiệp của bạn - một nơi mà khách hàng tiềm năng có thể khám phá bạn là ai, khám phá công việc của bạn và quyết định liên lạc. Một triển lãm tuyệt vời thường bao gồm một bộ sưu tập hoặc trang dự án, trang dịch vụ, nghiên cứu trường hợp, lời chứng thực của khách hàng và một cách rõ ràng để đặt cuộc gọi hoặc liên lạc - sự kết hợp chính xác phụ thuộc vào loại doanh nghiệp của bạn. Không giống như một trang web cơ bản, nó được thiết kế để tạo ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ và biến khách truy cập thành khách hàng. Với AI Builder, bạn có thể xây dựng một trang có chứa chính xác những gì bạn cần - chỉ cần mô tả nó và AI sẽ chăm sóc phần còn lại.
Ai có thể xây dựng một trang web hoặc ứng dụng showcase với AI Builder?
Bất cứ ai muốn trông chuyên nghiệp trực tuyến và giành được nhiều khách hàng hơn – tự do, nghệ sĩ, nhà tư vấn, huấn luyện viên, cơ quan, chủ doanh nghiệp nhỏ và hơn thế nữa. Nếu doanh nghiệp của bạn cần một sự hiện diện trực tuyến chuyên nghiệp, AI Builder có thể xây dựng một showcase phù hợp với cách bạn làm việc.
Làm thế nào để tạo một trang web giới thiệu mà không cần kiến thức kỹ thuật?
AI Builder sử dụng một cách tiếp cận đối thoại để xây dựng – thường được gọi là mã hóa vibe. Bạn chỉ cần mô tả những gì bạn muốn bằng ngôn ngữ đơn giản và AI xây dựng nó cho bạn trong thời gian thực.
Muốn thêm một bộ sưu tập portfolio? Chỉ cần hỏi, cần một mẫu liên hệ? Mô tả nó. Muốn thay đổi thiết kế để phù hợp với màu sắc thương hiệu của bạn? Nói với AI Builder và nó đã hoàn thành trong vài giây.
Nó cũng hoạt động trong hơn 80 ngôn ngữ, vì vậy bạn có thể xây dựng bằng lời nói của riêng bạn – không cần từ vựng kỹ thuật. Nếu bạn là người mới đến khái niệm, vibe coding guide đi qua tất cả mọi thứ bạn cần biết để bắt đầu.
Tôi có thể tạo một cổng thông tin khách hàng với AI Builder?
Vâng – và đây là nơi AI Builder thực sự nổi bật. Nhờ được tích hợp backend, bạn có thể xây dựng một cổng thông tin khách hàng hoàn toàn tùy chỉnh với đăng nhập người dùng, chia sẻ tệp, cập nhật dự án, và nhiều hơn nữa – tất cả dưới thương hiệu của riêng bạn. Khách hàng của bạn có một không gian chuyên nghiệp, chuyên dụng để ở trong vòng tròn, và bạn có thể kiểm soát đầy đủ những gì họ xem và làm.
Trang web giới thiệu của tôi có hiển thị trên Google không?
Có, trang web giới thiệu của bạn được tích hợp tính năng tối ưu hóa SEO và được xử lý tự động ngay từ đầu. Các tệp kỹ thuật quan trọng như sitemap.xml, robots.txt và llms.txt được tự động tạo cho bạn, để các công cụ tìm kiếm và công cụ AI như ChatGPT và Perplexity có thể hiểu nội dung của bạn – mà không cần bất kỳ thiết lập kỹ thuật nào từ phía bạn.
Bạn cũng có thể kết nối các tích hợp tiếp thị để quảng bá trang web giới thiệu và tiếp cận khách hàng mới trên các kênh quan trọng nhất.
Nếu tôi cần thay đổi khi doanh nghiệp phát triển thì sao?
Cập nhật trang web hoặc ứng dụng của bạn cũng đơn giản như xây dựng nó. Chỉ cần quay lại dự án của bạn, mở nó, và tiếp tục trò chuyện với AI Builder - mô tả những gì bạn muốn thay đổi và nó sẽ chăm sóc phần còn lại. Tất cả là một phần của trải nghiệm mã hóa vibe, không cần nhà phát triển.
Và nếu bạn có một nền tảng kỹ thuật hoặc muốn mở rộng hơn, AI Builder cho phép bạn truy cập đầy đủ vào mã - vì vậy bạn có thể đưa nó đi xa như bạn cần.
Bao nhiêu chi phí để xây dựng một trang web hoặc ứng dụng showcase với AI Builder?
Bạn có thể bắt đầu miễn phí – không cần thẻ tín dụng. Sau khi xong, bạn sẽ nhận được 5 tín dụng AI để bắt đầu xây dựng ngay lập tức. Số tín dụng sử dụng phụ thuộc vào độ phức tạp của mỗi yêu cầu – những điều chỉnh đơn giản hơn sẽ tốn ít hơn một tín dụng, các xây dựng lớn hơn có thể sử dụng nhiều hơn. Số tín dụng miễn phí của bạn đủ để mô tả trang web hoặc ứng dụng mẫu, xem nó hoạt động và trải nghiệm thực tế Horizons trước khi cam kết bất cứ điều gì.
Điều cần biết: Tín dụng AI cũng được sử dụng để cung cấp hoạt động cho bất kỳ tính năng AI nào bên trong trang web hoặc ứng dụng của bạn – chẳng hạn như chatbot hoặc tìm kiếm thông minh – nhưng chỉ khi người dùng của bạn thực sự tương tác với chúng.
Khi bạn sẵn sàng xuất bản, gói trả phí bắt đầu từ 41.900đ/th, bao gồm hosting và tên miền – vì vậy bạn không cần phải thiết lập gì thêm. Chỉ cần nhấn xuất bản và trang web mẫu của bạn sẽ được đưa lên mạng.
Bạn sắp hết tín dụng? Bạn có thể nạp tiền bất cứ lúc nào và theo dõi mức sử dụng của mình từ bảng điều khiển.
Có gì khác biệt giữa AI Builder và Hostinger Website Builder cho một showcase kinh doanh?
Hostinger cung cấp hai cách để xây dựng một trang web giới thiệu doanh nghiệp – với nền tảng lập trình theo cảm hứng (vibe coding) Horizons và trình tạo trang web kéo và thả của Hostinger – và sự khác biệt đã nằm ngay trong tên gọi.
Hostinger Website Builder cho phép bạn bắt đầu từ một mẫu hoặc tạo một trang web doanh nghiệp từ mô tả, sau đó tùy chỉnh nó bằng cách kéo và thả các yếu tố được xây dựng sẵn. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ ai cần một trang web hồ sơ năng lực doanh nghiệp gọn gàng, đơn giản và hoạt động nhanh chóng.
Horizons áp dụng phương pháp trò chuyện – bạn trò chuyện với AI và nó áp dụng các thay đổi theo thời gian thực, mang lại cho bạn nhiều quyền tự do tùy chỉnh hơn. Nó cũng cho phép bạn xây dựng các dự án nâng cao hơn, như cổng thông tin khách hàng với tính năng đăng nhập người dùng và thành viên, nhờ vào phần phụ trợ tích hợp của nó. Và đối với những người muốn, quyền truy cập mã đầy đủ cũng có sẵn.
Cả hai công cụ đều được xây dựng cho những người không có kiến thức kỹ thuật – sự khác biệt nằm ở cách bạn muốn xây dựng và mức độ linh hoạt bạn cần.