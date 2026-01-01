Giới thiệu tác phẩm của bạn với một trang web hoặc ứng dụng

Bạn có thể bắt đầu miễn phí – không cần thẻ tín dụng. Sau khi xong, bạn sẽ nhận được 5 tín dụng AI để bắt đầu xây dựng ngay lập tức. Số tín dụng sử dụng phụ thuộc vào độ phức tạp của mỗi yêu cầu – những điều chỉnh đơn giản hơn sẽ tốn ít hơn một tín dụng, các xây dựng lớn hơn có thể sử dụng nhiều hơn. Số tín dụng miễn phí của bạn đủ để mô tả trang web hoặc ứng dụng mẫu, xem nó hoạt động và trải nghiệm thực tế Horizons trước khi cam kết bất cứ điều gì.



Điều cần biết: Tín dụng AI cũng được sử dụng để cung cấp hoạt động cho bất kỳ tính năng AI nào bên trong trang web hoặc ứng dụng của bạn – chẳng hạn như chatbot hoặc tìm kiếm thông minh – nhưng chỉ khi người dùng của bạn thực sự tương tác với chúng.



Khi bạn sẵn sàng xuất bản, gói trả phí bắt đầu từ 41.900đ/th, bao gồm hosting và tên miền – vì vậy bạn không cần phải thiết lập gì thêm. Chỉ cần nhấn xuất bản và trang web mẫu của bạn sẽ được đưa lên mạng.



Bạn sắp hết tín dụng? Bạn có thể nạp tiền bất cứ lúc nào và theo dõi mức sử dụng của mình từ bảng điều khiển.