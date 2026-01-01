Không có rào cản cài đặt, không chờ đợi. Chỉ cần nhấn vào nút Publish để chuyển sang hoạt động, cho dù bạn đã hoàn thành bản dựng hoặc muốn thử nghiệm một phiên bản sớm hơn. Sử dụng một tên miền tạm thời hoặc địa chỉ web tùy chỉnh của riêng bạn.

Với Hostinger AI Builder, mọi thứ bạn cần đều được tích hợp sẵn, vì vậy bạn có thể khởi động ngay lập tức và bỏ qua những rắc rối kỹ thuật.