Tất cả các tính năng để thúc đẩy ý tưởng tiếp theo

Khám phá những gì Hostinger AI Builder có thể cung cấp - các tính năng mạnh mẽ giúp bạn xây dựng và khởi chạy các trang web và ứng dụng web nhanh hơn, dễ dàng hơn và không có mã.
Bắt đầu xây dựng ngay

Không yêu cầu thẻ tín dụng.

Được tạo ra để làm được nhiều hơn ngay từ khi bắt đầu

Nền tảng không code
Nền tảng không code

Khởi chạy dự án mà không cần viết một dòng code nào. Chỉ cần giải thích những gì bạn muốn và AI sẽ xử lý phần còn lại — từ thiết kế đến các tính năng.

Tích hợp
Tích hợp

AI Builder hỗ trợ Stripe, PayPal, Google AdSense và nhiều hơn nữa – mỗi trang có hướng dẫn cài đặt đơn giản để bạn không bao giờ bị mắc kẹt.

Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy với một nhấp chuột

Đưa lên mạng ngay. Kiểm tra, tinh chỉnh và phát hành trang web hoặc ứng dụng web trong vài phút.

AI tích hợp
AI tích hợp

Với AI Builder, AI đã được xây dựng trong ứng dụng của bạn. Thêm chatbot, máy tạo hình ảnh và trợ lý thông minh - không có tài khoản, không có thiết lập, không tính phí bất ngờ.

Các mô hình ngôn ngữ lớn mới nhất
Các mô hình ngôn ngữ lớn mới nhất

Được hỗ trợ bởi các mô hình ngôn ngữ lớn tiên tiến nhất để đảm bảo tốc độ và sự sáng tạo.

Backend tích hợp
Backend tích hợp

Xây dựng ứng dụng với chức năng đăng nhập người dùng, lưu trữ dữ liệu, gửi email tự động và nhiều hơn nữa — không cần thiết lập bổ sung hoặc dịch vụ bên ngoài.

Chế độ chỉnh sửa văn bản
Chế độ chỉnh sửa văn bản

Tùy chỉnh các thành phần văn bản một cách trực quan theo thời gian thực.

Thiết kế từ hình ảnh
Thiết kế từ hình ảnh

Tải lên hình ảnh và nhận được thiết kế. Bạn có thể biến tài liệu tham khảo trực quan thành trang web đầy đủ.

Tối ưu hóa SEO tích hợp
Tối ưu hóa SEO tích hợp

Với mỗi dự án bạn xây dựng, Hostinger AI Builder đảm bảo nó có thể phát hiện được. Từ Google Search đến ChatGPT — bạn được bảo hiểm.

Chỉnh sửa mã
Chỉnh sửa mã

Với toàn quyền truy cập vào mã dự án, bạn có thể sửa, tinh chỉnh và xây dựng theo ý mình.

Công cụ sao chép trang web
Công cụ sao chép trang web

Chỉ cần dán bất kỳ URL nào và AI sẽ tái tạo trang web thành một dự án có thể chỉnh sửa hoàn toàn — giúp bạn bắt đầu thiết kế lại, hiện đại hóa hoặc chuyển đổi chỉ trong vài phút.

Bạn đã sẵn sàng biến ý tưởng dự án độc đáo của mình thành hiện thực chưa?

Bắt đầu xây dựng ngay

Không yêu cầu thẻ tín dụng.

Đối tác AI đáp ứng mọi nhu cầu

Hostinger AI Builder bao gồm toàn bộ luồng sáng tạo của bạn - từ xây dựng đến quản lý, xuất bản và mở rộng dự án của bạn. Khám phá tất cả các tính năng theo loại.

Xuất bản và cập nhật

Đưa lên mạng chỉ bằng một nhấp chuột. Thực hiện cập nhật bất kỳ lúc nào — không cần thiết lập hoặc triển khai lại.

Tự động sửa lỗi

Nếu có sự cố, AI Builder giúp phát hiện và khắc phục các vấn đề tự động.

Khôi phục phiên bản

Quay lại bất kỳ phiên bản trước đó chỉ bằng một nhấp chuột. Không cần công cụ kiểm soát phiên bản.

Sẵn sàng cho SEO

Các phương pháp SEO tốt nhất tích hợp sẵn giúp trang web xếp hạng cao mà không cần plugin hoặc thiết lập thêm.

Trò chuyện AI

Mô tả những thay đổi hoặc yêu cầu các tính năng mới bằng chính lời nói của bạn. AI cập nhật dự án ngay lập tức. Không cần vòng vo.

Mở khóa trải nghiệm hoàn toàn Hostinger Horizons

30 ngày đảm bảo hoàn tiền

Hủy bất kỳ lúc nào

Hỗ trợ 24/7

Giảm giá 75%
Premium
Khởi tạo trang web đầu tiên của bạn — từ hồ sơ năng lực và sơ yếu lý lịch đến blog và trang liên kết trong tiểu sử
167.900đ
41.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 2.011.200đ (giá thường 8.059.200đ). Gia hạn với 125.900đ/th.
Tạo tối đa 3 trang web
2 hộp thư mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm
Tên miền riêng - miễn phí trong 1 năm
5 AI credits for website and app creation
Hơn 400 mẫu trang web
Web hosting nhanh và bảo mật
Nhận hỗ trợ trò chuyện từ Kodee
Ưu đãi đặc biệt • Giảm giá 64%
Không giới hạn
Dành cho các doanh nghiệp đang phát triển. Không giới hạn số lượng trang web, công cụ AI, thương mại điện tử, tính linh hoạt tối đa
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
Unlimited websites
Không giới hạn hộp thư mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm
Tên miền riêng - miễn phí trong 1 năm
15 AI credits for website and app creation
Hơn 400 mẫu trang web
Web hosting nhanh và bảo mật
Chuyên gia hỗ trợ ưu tiên 24/7
500 tín dụng cho các trợ lý AI
Bán hàng trực tuyến với thương mại điện tử tích hợp
Tiếp thị qua email với Reach
Tại sao nên chọn gói này?
Một giải pháp toàn diện cho các dự án dài hạn. Đã bao gồm tất cả.
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Dành cho các doanh nghiệp cần hiệu năng và khả năng mở rộng tối đa
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
Unlimited websites
Không giới hạn hộp thư mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm
Tên miền riêng - miễn phí trong 1 năm
15 AI credits for website and app creation
Hơn 400 mẫu trang web
Web hosting nhanh và bảo mật
Chuyên gia hỗ trợ ưu tiên 24/7
1000 tín dụng cho các trợ lý AI
Bán hàng trực tuyến với thương mại điện tử tích hợp
Tiếp thị qua email với Reach
Giảm giá 75%
Premium
Khởi tạo trang web đầu tiên của bạn — từ hồ sơ năng lực và sơ yếu lý lịch đến blog và trang liên kết trong tiểu sử
167.900đ
41.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 2.011.200đ (giá thường 8.059.200đ). Gia hạn với 125.900đ/th.
Tạo tối đa 3 trang web
2 hộp thư mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm
Tên miền riêng - miễn phí trong 1 năm
5 AI credits for website and app creation
Hơn 400 mẫu trang web
Web hosting nhanh và bảo mật
Nhận hỗ trợ trò chuyện từ Kodee
Ưu đãi đặc biệt • Giảm giá 64%
Không giới hạn
Dành cho các doanh nghiệp đang phát triển. Không giới hạn số lượng trang web, công cụ AI, thương mại điện tử, tính linh hoạt tối đa
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
Unlimited websites
Không giới hạn hộp thư mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm
Tên miền riêng - miễn phí trong 1 năm
15 AI credits for website and app creation
Hơn 400 mẫu trang web
Web hosting nhanh và bảo mật
Chuyên gia hỗ trợ ưu tiên 24/7
500 tín dụng cho các trợ lý AI
Bán hàng trực tuyến với thương mại điện tử tích hợp
Tiếp thị qua email với Reach
Tại sao nên chọn gói này?
Một giải pháp toàn diện cho các dự án dài hạn. Đã bao gồm tất cả.
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Dành cho các doanh nghiệp cần hiệu năng và khả năng mở rộng tối đa
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
Unlimited websites
Không giới hạn hộp thư mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm
Tên miền riêng - miễn phí trong 1 năm
15 AI credits for website and app creation
Hơn 400 mẫu trang web
Web hosting nhanh và bảo mật
Chuyên gia hỗ trợ ưu tiên 24/7
1000 tín dụng cho các trợ lý AI
Bán hàng trực tuyến với thương mại điện tử tích hợp
Tiếp thị qua email với Reach

Các tính năng không giới hạn tuân theo Chính sách sử dụng hợp lý của chúng tôi.

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Người dùng nói gì về Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Mã hóa Vibe làm giảm 45% phát triển, với các công cụ như Hostinger AI Builder biến ngôn ngữ tự nhiên thành nguyên mẫu làm việc trong vài giờ thay vì vài tuần. Rào cản để xây dựng phần mềm là thấp hơn đáng kể.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Gần đây tôi có cơ hội thử nghiệm công cụ @Hostinger AI Builder mới và tôi phải nói rằng tôi đã ấn tượng. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder có thể là công cụ mã vibe hiệu quả nhất để xây dựng các ứng dụng trị giá hàng triệu USD.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Chuyên gia số

Hostinger AI Builder là một cách mới và sáng tạo để tạo MVP và thử nghiệm ý tưởng trước khi tham gia.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Bạn sẽ không tin nó dễ dàng như thế nào để xây dựng những gì bạn muốn cho trang web của bạn và khách hàng sử dụng Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Người sáng tạo nội dung

Hostinger AI Builder là một công cụ mà bạn có thể xây dựng một ý tưởng mà bạn đã có – bạn chỉ cần giải thích nó, và nó chỉ hoạt động.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Thích cách mọi thứ đang đi với @Hostinger AI Builder! Cập nhật AI mới đã thực sự thú vị để tương tác. Nó đã thay đổi trò chơi không chỉ cho tôi mà tôi cũng biết rất nhiều người khác.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Tôi đang tự hỏi làm thế nào Hostinger rút ra AI Builder ... nó điên rồ như thế nào nhanh nó cho phép bất cứ ai triển khai phía trước và phía sau.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Không thể nói cho bạn biết dự án này đã chờ đợi bao lâu trong danh sách của tôi một ngày nào đó cho đến khi bạn thành lập AI Builder. Tôi không biết gì về mã hóa Web Apps. 0 và đó là nó. Dự án mơ ước của tôi để giúp đỡ mọi người là LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Người sáng lập

Hostinger AI Builder thực sự là một game-changer so với mọi thứ khác. Nó rất dễ dàng để thiết lập một subdomain cho blog của tôi trên ứng dụng web của tôi – tôi nói, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Bây giờ bạn có thể xây dựng các ứng dụng web chỉ bằng cách nhập một lời nhắc trên Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Tôi đã thử Hostinger AI Builder và nó là một game-changer! App builder AI không có mã này tạo ra các trang web và ứng dụng thanh lịch trong vài phút - thiết kế, mã và viết cho bạn.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Doanh nhân

Bạn có thể xây dựng một số thứ khá đẹp với Hostinger AI Builder. Nó không giống như một trình xây dựng trang web điển hình - nó là nhiều hơn.

Các tài nguyên hữu ích để bạn bắt đầu

Hướng dẫn

Hướng dẫn từng bước để xây dựng trang web với Hostinger Horizons.

Kiến thức cơ bản

Trả lời mọi câu hỏi về kỹ thuật và sáng tạo.

Video

Hướng dẫn trực quan và cảm hứng.

Cộng đồng

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