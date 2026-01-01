Tất cả các tính năng để thúc đẩy ý tưởng tiếp theo
Được tạo ra để làm được nhiều hơn ngay từ khi bắt đầu
Khởi chạy dự án mà không cần viết một dòng code nào. Chỉ cần giải thích những gì bạn muốn và AI sẽ xử lý phần còn lại — từ thiết kế đến các tính năng.
AI Builder hỗ trợ Stripe, PayPal, Google AdSense và nhiều hơn nữa – mỗi trang có hướng dẫn cài đặt đơn giản để bạn không bao giờ bị mắc kẹt.
Đưa lên mạng ngay. Kiểm tra, tinh chỉnh và phát hành trang web hoặc ứng dụng web trong vài phút.
Với AI Builder, AI đã được xây dựng trong ứng dụng của bạn. Thêm chatbot, máy tạo hình ảnh và trợ lý thông minh - không có tài khoản, không có thiết lập, không tính phí bất ngờ.
Được hỗ trợ bởi các mô hình ngôn ngữ lớn tiên tiến nhất để đảm bảo tốc độ và sự sáng tạo.
Xây dựng ứng dụng với chức năng đăng nhập người dùng, lưu trữ dữ liệu, gửi email tự động và nhiều hơn nữa — không cần thiết lập bổ sung hoặc dịch vụ bên ngoài.
Tùy chỉnh các thành phần văn bản một cách trực quan theo thời gian thực.
Tải lên hình ảnh và nhận được thiết kế. Bạn có thể biến tài liệu tham khảo trực quan thành trang web đầy đủ.
Với mỗi dự án bạn xây dựng, Hostinger AI Builder đảm bảo nó có thể phát hiện được. Từ Google Search đến ChatGPT — bạn được bảo hiểm.
Với toàn quyền truy cập vào mã dự án, bạn có thể sửa, tinh chỉnh và xây dựng theo ý mình.
Chỉ cần dán bất kỳ URL nào và AI sẽ tái tạo trang web thành một dự án có thể chỉnh sửa hoàn toàn — giúp bạn bắt đầu thiết kế lại, hiện đại hóa hoặc chuyển đổi chỉ trong vài phút.
Đối tác AI đáp ứng mọi nhu cầu
Xuất bản và cập nhật
Tự động sửa lỗi
Khôi phục phiên bản
Sẵn sàng cho SEO
Trò chuyện AI
Mở khóa trải nghiệm hoàn toàn Hostinger Horizons
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Hủy bất kỳ lúc nào
Hỗ trợ 24/7
Người dùng nói gì về Hostinger Horizons
Mã hóa Vibe làm giảm 45% phát triển, với các công cụ như Hostinger AI Builder biến ngôn ngữ tự nhiên thành nguyên mẫu làm việc trong vài giờ thay vì vài tuần. Rào cản để xây dựng phần mềm là thấp hơn đáng kể.
Gần đây tôi có cơ hội thử nghiệm công cụ @Hostinger AI Builder mới và tôi phải nói rằng tôi đã ấn tượng. 😎
Hostinger AI Builder có thể là công cụ mã vibe hiệu quả nhất để xây dựng các ứng dụng trị giá hàng triệu USD.
Hostinger AI Builder là một cách mới và sáng tạo để tạo MVP và thử nghiệm ý tưởng trước khi tham gia.
Bạn sẽ không tin nó dễ dàng như thế nào để xây dựng những gì bạn muốn cho trang web của bạn và khách hàng sử dụng Hostinger AI Builder!
Hostinger AI Builder là một công cụ mà bạn có thể xây dựng một ý tưởng mà bạn đã có – bạn chỉ cần giải thích nó, và nó chỉ hoạt động.
Thích cách mọi thứ đang đi với @Hostinger AI Builder! Cập nhật AI mới đã thực sự thú vị để tương tác. Nó đã thay đổi trò chơi không chỉ cho tôi mà tôi cũng biết rất nhiều người khác.
Tôi đang tự hỏi làm thế nào Hostinger rút ra AI Builder ... nó điên rồ như thế nào nhanh nó cho phép bất cứ ai triển khai phía trước và phía sau.
Không thể nói cho bạn biết dự án này đã chờ đợi bao lâu trong danh sách của tôi một ngày nào đó cho đến khi bạn thành lập AI Builder. Tôi không biết gì về mã hóa Web Apps. 0 và đó là nó. Dự án mơ ước của tôi để giúp đỡ mọi người là LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder thực sự là một game-changer so với mọi thứ khác. Nó rất dễ dàng để thiết lập một subdomain cho blog của tôi trên ứng dụng web của tôi – tôi nói, 'Wow!'
Bây giờ bạn có thể xây dựng các ứng dụng web chỉ bằng cách nhập một lời nhắc trên Hostinger AI Builder.
Tôi đã thử Hostinger AI Builder và nó là một game-changer! App builder AI không có mã này tạo ra các trang web và ứng dụng thanh lịch trong vài phút - thiết kế, mã và viết cho bạn.
Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.
Bạn có thể xây dựng một số thứ khá đẹp với Hostinger AI Builder. Nó không giống như một trình xây dựng trang web điển hình - nó là nhiều hơn.