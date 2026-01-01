Tạo công cụ AI tùy chỉnh của riêng bạn – không cần thiết lập, không rắc rối

Với AI đã được xây dựng trong AI Builder, bạn có thể tạo các công cụ AI của riêng mình – để sử dụng, bán hoặc chia sẻ.
Bắt đầu miễn phí

Các gói trả phí chỉ từ 41.900đ/th

Tạo công cụ AI tùy chỉnh của riêng bạn – không cần thiết lập, không rắc rối

Từ các dự án phụ thú vị đến các công cụ hữu ích

Tự xây dựng công cụ cho riêng mình, tiết kiệm phí đăng ký, hoặc tạo ra thứ gì đó mà người dùng của bạn sẽ yêu thích – và chi tiền cho nó. Đây là một vài ý tưởng để bạn bắt đầu.
Các công cụ văn bản

Các công cụ văn bản

Xây dựng các ứng dụng có thể đọc, viết và phản hồi. Từ các chatbot xử lý câu hỏi của khách hàng suốt ngày đêm đến các trợ lý giúp người dùng soạn thư xin việc, lên kế hoạch chuyến đi hoặc tìm công thức nấu ăn hoàn hảo.Bắt đầu xây dựng
Tạo ứng dụng có thể biến đổi và tạo ra hình ảnh. Cho phép người dùng biến ảnh thành hình minh họa, thiết kế hình đại diện tùy chỉnh, hình dung việc cải tạo phòng hoặc tạo ra các bản mô phỏng sản phẩm – không cần kỹ năng thiết kế.Bắt đầu xây dựng
Xây dựng các công cụ thông minh giúp tiết kiệm thời gian cho người dùng của bạn. Hãy nghĩ đến các biểu mẫu khách hàng tiềm năng, công cụ đánh giá CV, cố vấn ngân sách hoặc công cụ lập kế hoạch tập luyện được hỗ trợ bởi AI – những ứng dụng thực tế luôn mang lại giá trị thực sự.Bắt đầu xây dựng
Xây dựng những loại công cụ mà mọi người không ngừng chia sẻ. Các bài kiểm tra tính cách, công cụ đọc bài tarot AI, công cụ tìm người giống người nổi tiếng, công cụ tạo truyện kể trước khi ngủ – thú vị khi sử dụng, càng thú vị hơn khi chia sẻ.Bắt đầu xây dựng

Mọi thứ bạn cần để xây dựng công cụ AI

AI đã có sẵn

Không có tài khoản bên thứ ba hoặc thanh toán riêng biệt - AI được xây dựng trong AI Builder - chỉ cần mở dự án của bạn và sử dụng nó.

Xây dựng bằng cách trò chuyện, không cần lập trình

Mô tả những gì bạn muốn bằng ngôn ngữ đơn giản và AI Builder sẽ xây dựng nó cho bạn. Không có mã, không có thiết lập kỹ thuật - chỉ có ý tưởng của bạn và một cuộc trò chuyện.

Ý tưởng của bạn mới là giới hạn, không phải công nghệ

Chatbot, trợ lý AI cá nhân, máy tạo hình ảnh, công cụ viết, công cụ giới thiệu - bất cứ điều gì bạn có thể tưởng tượng, AI Builder có AI để cung cấp cho nó.

Xây dựng một lần, kiếm tiền từ đó

Chia sẻ dự án của bạn như một mẫu và kiếm được 20% hoa hồng mỗi khi ai đó sử dụng nó để khởi động ứng dụng của riêng họ và mua kế hoạch AI Builder đầu tiên của họ.

Cách thức hoạt động

01

Mở dự án AI Builder

Đăng nhập vào AI Builder và bắt đầu một dự án mới - hoặc chọn một trong các mẫu AI sẵn sàng của chúng tôi để có được một khởi đầu.
02

Tạo, tinh chỉnh và kiểm tra

Mô tả những gì bạn muốn ứng dụng của bạn làm, chỉnh sửa cho đến khi nó chính xác, và thử nghiệm nó trực tiếp - tất cả mà không cần rời khỏi AI Builder.
03

Xuất bản và chia sẻ

Khi bạn sẵn sàng, nhấn xuất bản. Công cụ AI của bạn đã hoạt động và sẵn sàng cho người dùng – bạn có thể theo dõi việc sử dụng tín dụng bất cứ lúc nào từ bảng điều khiển.

Chọn một mẫu. Biến nó thành của riêng bạn.

Chọn một mẫu thiết kế chuyên nghiệp, tùy chỉnh nó bằng AI hoặc chỉnh sửa trực quan, và đưa trang web của bạn lên mạng nhanh hơn.
Tất cả các mẫu
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Người dùng nói gì về Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Mã hóa Vibe làm giảm 45% phát triển, với các công cụ như Hostinger AI Builder biến ngôn ngữ tự nhiên thành nguyên mẫu làm việc trong vài giờ thay vì vài tuần. Rào cản để xây dựng phần mềm là thấp hơn đáng kể.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Gần đây tôi có cơ hội thử nghiệm công cụ @Hostinger AI Builder mới và tôi phải nói rằng tôi đã ấn tượng. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder có thể là công cụ mã vibe hiệu quả nhất để xây dựng các ứng dụng trị giá hàng triệu USD.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Chuyên gia số

Hostinger AI Builder là một cách mới và sáng tạo để tạo MVP và thử nghiệm ý tưởng trước khi tham gia.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Bạn sẽ không tin nó dễ dàng như thế nào để xây dựng những gì bạn muốn cho trang web của bạn và khách hàng sử dụng Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Người sáng tạo nội dung

Hostinger AI Builder là một công cụ mà bạn có thể xây dựng một ý tưởng mà bạn đã có – bạn chỉ cần giải thích nó, và nó chỉ hoạt động.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Thích cách mọi thứ đang đi với @Hostinger AI Builder! Cập nhật AI mới đã thực sự thú vị để tương tác. Nó đã thay đổi trò chơi không chỉ cho tôi mà tôi cũng biết rất nhiều người khác.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Tôi đang tự hỏi làm thế nào Hostinger rút ra AI Builder ... nó điên rồ như thế nào nhanh nó cho phép bất cứ ai triển khai phía trước và phía sau.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Không thể nói cho bạn biết dự án này đã chờ đợi bao lâu trong danh sách của tôi một ngày nào đó cho đến khi bạn thành lập AI Builder. Tôi không biết gì về mã hóa Web Apps. 0 và đó là nó. Dự án mơ ước của tôi để giúp đỡ mọi người là LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Người sáng lập

Hostinger AI Builder thực sự là một game-changer so với mọi thứ khác. Nó rất dễ dàng để thiết lập một subdomain cho blog của tôi trên ứng dụng web của tôi – tôi nói, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Bây giờ bạn có thể xây dựng các ứng dụng web chỉ bằng cách nhập một lời nhắc trên Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Tôi đã thử Hostinger AI Builder và nó là một game-changer! App builder AI không có mã này tạo ra các trang web và ứng dụng thanh lịch trong vài phút - thiết kế, mã và viết cho bạn.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Doanh nhân

Bạn có thể xây dựng một số thứ khá đẹp với Hostinger AI Builder. Nó không giống như một trình xây dựng trang web điển hình - nó là nhiều hơn.

Bạn đã sẵn sàng tạo công cụ AI đầu tiên của mình chưa?

Bắt đầu miễn phí

Không cần thẻ tín dụng.

Các câu hỏi thường gặp về việc tạo các công cụ AI tùy chỉnh

Dưới đây là những câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến nhất chúng ta nhận được về việc xây dựng các công cụ hỗ trợ AI với AI Builder.

Chỉ cần mở dự án Horizons của bạn và bắt đầu trò chuyện – mô tả những gì bạn muốn xây dựng bằng ngôn ngữ thông thường và AI của Horizons sẽ biến nó thành hiện thực. Một tích hợp AI tạo sinh liền mạch đã được tích hợp sẵn vào dự án của bạn, vì vậy không cần tài khoản bên thứ ba, không cần chọn mô hình và không cần thanh toán riêng. Bạn có thể đưa ra lời nhắc để tùy chỉnh bất cứ điều gì, và chỉnh sửa văn bản hoặc cập nhật hình ảnh thủ công bất cứ khi nào bạn muốn mà không tốn bất kỳ tín dụng nào. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấn xuất bản – hosting và tên miền đã được bao gồm trong gói của bạn.

Tìm hiểu thêm trong tổng quan về AI tích hợp của Horizons.

Các tính năng AI của Horizons được xây dựng cho bất cứ ai có ý tưởng, không cần có kinh nghiệm lập trình. Cho dù bạn là chủ doanh nghiệp nhỏ muốn xây dựng các công cụ AI tùy chỉnh thay vì trả tiền cho các giải pháp của bên thứ ba, một người sáng tạo tìm cách kiếm tiền từ khán giả của bạn với một ứng dụng được hỗ trợ bằng AI, hoặc một chuyên gia - như một huấn luyện viên thể dục hoặc chuyên gia dinh dưỡng - muốn đóng gói kiến thức của họ vào một công cụ mà họ có thể bán cho khách hàng, AI Builder cho phép nó.

Nếu bạn có thể mô tả những gì bạn muốn xây dựng, bạn có thể xây dựng nó. Và nếu bạn đang tìm kiếm cảm hứng hoặc chỉ muốn bắt đầu, hãy duyệt các mẫu được thiết kế trước của chúng tôi.

Horizons hỗ trợ tạo và phân tích văn bản, cũng như tạo và phân tích hình ảnh (PNG, WebP, JPEG). Bạn có thể sử dụng những tính năng này để tạo chatbot AI của riêng bạn, trợ lý AI cá nhân, công cụ viết, công cụ chuyển đổi hình ảnh, công cụ đề xuất và nhiều hơn nữa.

Bạn có thể bắt đầu sử dụng AI Builder miễn phí. Kế hoạch của bạn bao gồm tín chỉ AI để bắt đầu xây dựng và thử nghiệm ngay lập tức. Một khi bạn đã sử dụng tín chỉ miễn phí, bạn có thể bổ sung bất cứ lúc nào để tiếp tục xây dựng và cung cấp các tính năng AI trong ứng dụng hoặc trang web đã xuất bản của bạn. Không có phí bất ngờ, không có phí ẩn – bạn luôn có quyền kiểm soát chi tiêu.

Tín dụng AI dùng để làm hai việc: xây dựng trang web hoặc ứng dụng (1 tin nhắn = 1 tín dụng) và các tính năng AI bên trong dự án web đã xuất bản của bạn. Đối với việc sử dụng tính năng AI trong trang web hoặc ứng dụng web, chúng tôi sử dụng tín dụng phân đoạn – nghĩa là tín dụng của bạn sẽ được sử dụng chỉ khi người dùng tương tác với công cụ AI của bạn.

Có. Bảng điều khiển mức sử dụng tín dụng AI của bạn hiển thị chi tiết tín dụng đã sử dụng để xây dựng và chỉnh sửa, cũng như tín dụng mà các tính năng AI của ứng dụng bạn đã sử dụng – nhờ đó bạn luôn biết chính xác tín dụng của mình đang được sử dụng vào đâu.

Không có. AI Builder được thiết kế cho tất cả mọi người – từ các nhà sản xuất phi kỹ thuật cho đến các nhà phát triển có kinh nghiệm. Nếu bạn có thể mô tả những gì bạn muốn xây dựng, AI Builder có thể giúp bạn xây dựng nó.

Vâng – nếu trước đây bạn đã xây dựng một dự án với AI App Builder hoặc vibe mã hóa một trang web với AI Builder, tính năng AI tích hợp đã được bao gồm trong gói của bạn mà không có chi phí thêm. Chỉ cần mở một dự án hiện có hoặc bắt đầu một dự án mới, bổ sung các tín chỉ AI của bạn, và bạn đã sẵn sàng để đi.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

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