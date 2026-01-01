Tạo công cụ AI tùy chỉnh của riêng bạn – không cần thiết lập, không rắc rối
Từ các dự án phụ thú vị đến các công cụ hữu ích
Các công cụ văn bản
Các công cụ hình ảnh
Các công cụ tiện ích
Các công cụ vui nhộn & lan truyền
Mọi thứ bạn cần để xây dựng công cụ AI
AI đã có sẵn
Xây dựng bằng cách trò chuyện, không cần lập trình
Ý tưởng của bạn mới là giới hạn, không phải công nghệ
Xây dựng một lần, kiếm tiền từ đó
Cách thức hoạt động
Mở dự án AI Builder
Tạo, tinh chỉnh và kiểm tra
Xuất bản và chia sẻ
Chọn một mẫu. Biến nó thành của riêng bạn.
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Người dùng nói gì về Hostinger Horizons
Mã hóa Vibe làm giảm 45% phát triển, với các công cụ như Hostinger AI Builder biến ngôn ngữ tự nhiên thành nguyên mẫu làm việc trong vài giờ thay vì vài tuần. Rào cản để xây dựng phần mềm là thấp hơn đáng kể.
Gần đây tôi có cơ hội thử nghiệm công cụ @Hostinger AI Builder mới và tôi phải nói rằng tôi đã ấn tượng. 😎
Hostinger AI Builder có thể là công cụ mã vibe hiệu quả nhất để xây dựng các ứng dụng trị giá hàng triệu USD.
Hostinger AI Builder là một cách mới và sáng tạo để tạo MVP và thử nghiệm ý tưởng trước khi tham gia.
Bạn sẽ không tin nó dễ dàng như thế nào để xây dựng những gì bạn muốn cho trang web của bạn và khách hàng sử dụng Hostinger AI Builder!
Hostinger AI Builder là một công cụ mà bạn có thể xây dựng một ý tưởng mà bạn đã có – bạn chỉ cần giải thích nó, và nó chỉ hoạt động.
Thích cách mọi thứ đang đi với @Hostinger AI Builder! Cập nhật AI mới đã thực sự thú vị để tương tác. Nó đã thay đổi trò chơi không chỉ cho tôi mà tôi cũng biết rất nhiều người khác.
Tôi đang tự hỏi làm thế nào Hostinger rút ra AI Builder ... nó điên rồ như thế nào nhanh nó cho phép bất cứ ai triển khai phía trước và phía sau.
Không thể nói cho bạn biết dự án này đã chờ đợi bao lâu trong danh sách của tôi một ngày nào đó cho đến khi bạn thành lập AI Builder. Tôi không biết gì về mã hóa Web Apps. 0 và đó là nó. Dự án mơ ước của tôi để giúp đỡ mọi người là LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder thực sự là một game-changer so với mọi thứ khác. Nó rất dễ dàng để thiết lập một subdomain cho blog của tôi trên ứng dụng web của tôi – tôi nói, 'Wow!'
Bây giờ bạn có thể xây dựng các ứng dụng web chỉ bằng cách nhập một lời nhắc trên Hostinger AI Builder.
Tôi đã thử Hostinger AI Builder và nó là một game-changer! App builder AI không có mã này tạo ra các trang web và ứng dụng thanh lịch trong vài phút - thiết kế, mã và viết cho bạn.
Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.
Bạn có thể xây dựng một số thứ khá đẹp với Hostinger AI Builder. Nó không giống như một trình xây dựng trang web điển hình - nó là nhiều hơn.
Các câu hỏi thường gặp về việc tạo các công cụ AI tùy chỉnh
Làm thế nào để xây dựng công cụ AI của riêng tôi?
Chỉ cần mở dự án Horizons của bạn và bắt đầu trò chuyện – mô tả những gì bạn muốn xây dựng bằng ngôn ngữ thông thường và AI của Horizons sẽ biến nó thành hiện thực. Một tích hợp AI tạo sinh liền mạch đã được tích hợp sẵn vào dự án của bạn, vì vậy không cần tài khoản bên thứ ba, không cần chọn mô hình và không cần thanh toán riêng. Bạn có thể đưa ra lời nhắc để tùy chỉnh bất cứ điều gì, và chỉnh sửa văn bản hoặc cập nhật hình ảnh thủ công bất cứ khi nào bạn muốn mà không tốn bất kỳ tín dụng nào. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấn xuất bản – hosting và tên miền đã được bao gồm trong gói của bạn.
Tìm hiểu thêm trong tổng quan về AI tích hợp của Horizons.
Ai có thể sử dụng AI Builder để tạo các công cụ AI tùy chỉnh?
Các tính năng AI của Horizons được xây dựng cho bất cứ ai có ý tưởng, không cần có kinh nghiệm lập trình. Cho dù bạn là chủ doanh nghiệp nhỏ muốn xây dựng các công cụ AI tùy chỉnh thay vì trả tiền cho các giải pháp của bên thứ ba, một người sáng tạo tìm cách kiếm tiền từ khán giả của bạn với một ứng dụng được hỗ trợ bằng AI, hoặc một chuyên gia - như một huấn luyện viên thể dục hoặc chuyên gia dinh dưỡng - muốn đóng gói kiến thức của họ vào một công cụ mà họ có thể bán cho khách hàng, AI Builder cho phép nó.
Nếu bạn có thể mô tả những gì bạn muốn xây dựng, bạn có thể xây dựng nó. Và nếu bạn đang tìm kiếm cảm hứng hoặc chỉ muốn bắt đầu, hãy duyệt các mẫu được thiết kế trước của chúng tôi.
Tôi có thể thêm loại tính năng AI nào vào ứng dụng của mình?
Horizons hỗ trợ tạo và phân tích văn bản, cũng như tạo và phân tích hình ảnh (PNG, WebP, JPEG). Bạn có thể sử dụng những tính năng này để tạo chatbot AI của riêng bạn, trợ lý AI cá nhân, công cụ viết, công cụ chuyển đổi hình ảnh, công cụ đề xuất và nhiều hơn nữa.
AI Builder có sẵn để sử dụng?
Bạn có thể bắt đầu sử dụng AI Builder miễn phí. Kế hoạch của bạn bao gồm tín chỉ AI để bắt đầu xây dựng và thử nghiệm ngay lập tức. Một khi bạn đã sử dụng tín chỉ miễn phí, bạn có thể bổ sung bất cứ lúc nào để tiếp tục xây dựng và cung cấp các tính năng AI trong ứng dụng hoặc trang web đã xuất bản của bạn. Không có phí bất ngờ, không có phí ẩn – bạn luôn có quyền kiểm soát chi tiêu.
Tín dụng AI hoạt động như thế nào?
Tín dụng AI dùng để làm hai việc: xây dựng trang web hoặc ứng dụng (1 tin nhắn = 1 tín dụng) và các tính năng AI bên trong dự án web đã xuất bản của bạn. Đối với việc sử dụng tính năng AI trong trang web hoặc ứng dụng web, chúng tôi sử dụng tín dụng phân đoạn – nghĩa là tín dụng của bạn sẽ được sử dụng chỉ khi người dùng tương tác với công cụ AI của bạn.
Tôi có thể xem ứng dụng của mình đã sử dụng bao nhiêu tín dụng AI không?
Có. Bảng điều khiển mức sử dụng tín dụng AI của bạn hiển thị chi tiết tín dụng đã sử dụng để xây dựng và chỉnh sửa, cũng như tín dụng mà các tính năng AI của ứng dụng bạn đã sử dụng – nhờ đó bạn luôn biết chính xác tín dụng của mình đang được sử dụng vào đâu.
Tôi có cần kỹ năng lập trình để sử dụng AI Builder AI tool builder?
Không có. AI Builder được thiết kế cho tất cả mọi người – từ các nhà sản xuất phi kỹ thuật cho đến các nhà phát triển có kinh nghiệm. Nếu bạn có thể mô tả những gì bạn muốn xây dựng, AI Builder có thể giúp bạn xây dựng nó.
Tôi có thể bắt đầu xây dựng các công cụ AI nếu tôi đã mua gói trước đó không?
Vâng – nếu trước đây bạn đã xây dựng một dự án với AI App Builder hoặc vibe mã hóa một trang web với AI Builder, tính năng AI tích hợp đã được bao gồm trong gói của bạn mà không có chi phí thêm. Chỉ cần mở một dự án hiện có hoặc bắt đầu một dự án mới, bổ sung các tín chỉ AI của bạn, và bạn đã sẵn sàng để đi.