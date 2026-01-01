Các chi phí khác nhau tùy thuộc vào cách tiếp cận của bạn. Tự mã hóa nó tốn thời gian nhưng ít tiền; tuyển dụng các nhà phát triển có thể tốn kém. Sử dụng một nhà xây dựng SaaS không có mã như Hostinger AI Builder là thân thiện với ngân sách, với các kế hoạch có giá cả phải chăng bắt đầu từ 41.900đ/th và cho phép bạn xây dựng, thử nghiệm và tung ra các sản phẩm SaaS mà không cần đầu tư đầu tiên nặng nề.

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