Phát triển ứng dụng SaaS dễ dàng
Xây dựng nhanh hơn và dễ dàng hơn với trình xây dựng SaaS không có mã của AI Builder
Đối tác AI toàn diện
Mọi thứ để đưa lên mạng
Bao gồm tất cả: hosting, tên miền, email và tối ưu hóa SEO. Không cần tạo tài khoản riêng biệt hay thiết lập phức tạp.
Backend tích hợp sẵn
Cơ sở dữ liệu, tài khoản người dùng và tệp lưu trữ được tích hợp sẵn – không cần công cụ bên ngoài – để SaaS của bạn hoạt động như một sản phẩm hoàn chỉnh ngay lập tức.
Kiếm tiền ngay từ ngày đầu tiên
Đối tác AI toàn diện
Mọi thứ để đưa lên mạng
Bao gồm tất cả: hosting, tên miền, email và tối ưu hóa SEO. Không cần tạo tài khoản riêng biệt hay thiết lập phức tạp.
Backend tích hợp sẵn
Cơ sở dữ liệu, tài khoản người dùng và tệp lưu trữ được tích hợp sẵn – không cần công cụ bên ngoài – để SaaS của bạn hoạt động như một sản phẩm hoàn chỉnh ngay lập tức.
Kiếm tiền ngay từ ngày đầu tiên
Xây dựng giải pháp SaaS — không cần lập trình, chỉ cần sáng tạo
Micro SaaS giáo dục
Ứng dụng web CRM
Công cụ tạo bài đăng mạng xã hội
Ứng dụng web đặt chỗ nhà hàng
Micro SaaS cho thể dục
Ứng dụng web podcast
Trang web thành viên
Cách tạo ứng dụng SaaS
Mô tả ý tưởng của bạn
Tùy chỉnh và thử nghiệm
Xuất bản với một nhấp chuột
Chọn một mẫu. Biến nó thành của riêng bạn.
Các mẫu có sẵn
Live Q&A tool
Real estate CRM
Quiz maker (modern)
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Người dùng nói gì về Hostinger Horizons
Mã hóa Vibe làm giảm 45% phát triển, với các công cụ như Hostinger AI Builder biến ngôn ngữ tự nhiên thành nguyên mẫu làm việc trong vài giờ thay vì vài tuần. Rào cản để xây dựng phần mềm là thấp hơn đáng kể.
Gần đây tôi có cơ hội thử nghiệm công cụ @Hostinger AI Builder mới và tôi phải nói rằng tôi đã ấn tượng. 😎
Hostinger AI Builder có thể là công cụ mã vibe hiệu quả nhất để xây dựng các ứng dụng trị giá hàng triệu USD.
Hostinger AI Builder là một cách mới và sáng tạo để tạo MVP và thử nghiệm ý tưởng trước khi tham gia.
Bạn sẽ không tin nó dễ dàng như thế nào để xây dựng những gì bạn muốn cho trang web của bạn và khách hàng sử dụng Hostinger AI Builder!
Hostinger AI Builder là một công cụ mà bạn có thể xây dựng một ý tưởng mà bạn đã có – bạn chỉ cần giải thích nó, và nó chỉ hoạt động.
Thích cách mọi thứ đang đi với @Hostinger AI Builder! Cập nhật AI mới đã thực sự thú vị để tương tác. Nó đã thay đổi trò chơi không chỉ cho tôi mà tôi cũng biết rất nhiều người khác.
Tôi đang tự hỏi làm thế nào Hostinger rút ra AI Builder ... nó điên rồ như thế nào nhanh nó cho phép bất cứ ai triển khai phía trước và phía sau.
Không thể nói cho bạn biết dự án này đã chờ đợi bao lâu trong danh sách của tôi một ngày nào đó cho đến khi bạn thành lập AI Builder. Tôi không biết gì về mã hóa Web Apps. 0 và đó là nó. Dự án mơ ước của tôi để giúp đỡ mọi người là LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder thực sự là một game-changer so với mọi thứ khác. Nó rất dễ dàng để thiết lập một subdomain cho blog của tôi trên ứng dụng web của tôi – tôi nói, 'Wow!'
Bây giờ bạn có thể xây dựng các ứng dụng web chỉ bằng cách nhập một lời nhắc trên Hostinger AI Builder.
Tôi đã thử Hostinger AI Builder và nó là một game-changer! App builder AI không có mã này tạo ra các trang web và ứng dụng thanh lịch trong vài phút - thiết kế, mã và viết cho bạn.
Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.
Bạn có thể xây dựng một số thứ khá đẹp với Hostinger AI Builder. Nó không giống như một trình xây dựng trang web điển hình - nó là nhiều hơn.
Câu hỏi thường gặp về phát triển ứng dụng SaaS
Phát triển ứng dụng SaaS là gì?
Phát triển ứng dụng SaaS (phần mềm dưới dạng dịch vụ) bao gồm việc tạo các công cụ hoặc dịch vụ dựa trên đám mây mà người dùng truy cập thông qua trình duyệt web, thường dựa trên cơ sở đăng ký. Không giống như phần mềm truyền thống, các ứng dụng SaaS không yêu cầu tải xuống hoặc cài đặt — mọi thứ đều chạy trực tuyến.
Bạn muốn khám phá các cơ hội để khởi nghiệp? Hãy xem danh sách các ý tưởng SaaS để lấy cảm hứng của chúng tôi.
Tôi có cần biết viết code để xây dựng ứng dụng SaaS không?
Không, và với AI Builder, bạn không cần phải học HTML, CSS hoặc bất kỳ framework nào. AI Builder sử dụng một cách tiếp cận đối thoại để xây dựng — thường được gọi là mã hóa vibe. Bạn chỉ cần mô tả những gì bạn muốn ứng dụng SaaS của bạn làm bằng ngôn ngữ đơn giản và AI sẽ xây dựng nó cho bạn trong thời gian thực. Bạn muốn thêm một tính năng mới? Chỉ cần hỏi. Cần thay đổi một luồng người dùng? Mô tả nó. Nếu bạn là người mới với khái niệm này, chúng tôi vibe coding guide hướng dẫn bạn qua tất cả mọi thứ bạn cần biết.
Chi phí xây dựng ứng dụng SaaS?
Các chi phí khác nhau tùy thuộc vào cách tiếp cận của bạn. Tự mã hóa nó tốn thời gian nhưng ít tiền; tuyển dụng các nhà phát triển có thể tốn kém. Sử dụng một nhà xây dựng SaaS không có mã như Hostinger AI Builder là thân thiện với ngân sách, với các kế hoạch có giá cả phải chăng bắt đầu từ 41.900đ/th và cho phép bạn xây dựng, thử nghiệm và tung ra các sản phẩm SaaS mà không cần đầu tư đầu tiên nặng nề.Các tín dụng miễn phí của bạn là đủ để mô tả ứng dụng SaaS của bạn, xem nó lên, và nhận được cảm giác thực sự cho các nhà xây dựng AI trước khi bạn bắt đầu xây dựng.
Làm sao để kiếm tiền từ ứng dụng SaaS?
Bạn có thể thu lợi nhuận từ các ứng dụng SaaS thông qua đăng ký hàng tháng, các gói cao cấp theo cấp, mua trong ứng dụng hoặc quảng cáo. Hostinger AI Builder tích hợp với các hệ thống thanh toán như Stripe, giúp dễ dàng thiết lập thanh toán.
Làm sao để tiếp thị ứng dụng SaaS?
Tiếp thị SaaS hiệu quả bao gồm SEO, chiến dịch truyền thông xã hội, quảng cáo trả phí, tiếp thị qua email và hợp tác với người có sức ảnh hưởng. Xác định đối tượng mục tiêu và điều chỉnh giá trị ứng dụng là chìa khóa.
Tìm hiểu thêm trong hướng dẫn tiếp thị SaaS của chúng tôi.
Sự khác nhau giữa SaaS và micro SaaS là gì?
Micro SaaS là ứng dụng SaaS chuyên biệt cao phục vụ cho một phân khúc hẹp, thường được xây dựng và điều hành bởi một nhóm nhỏ hoặc chỉ một người sáng lập. Các trang web này có thể khởi chạy nhanh hơn và dễ quản lý hơn.
Bạn muốn biết thêm? Hãy xem hướng dẫn micro SaaS của chúng tôi.
Làm sao để duy trì ứng dụng SaaS?
Chế độ bảo trì bao gồm cập nhật thường xuyên ứng dụng, sửa lỗi, cải thiện bảo mật và thêm các tính năng mới. Hostinger AI Builder đơn giản hóa điều này bằng cách bundle các bản cập nhật, lưu trữ và giám sát vào một nền tảng duy nhất.
Làm sao để thử nghiệm ứng dụng SaaS?
Thử nghiệm giúp bạn bắt lỗi và đảm bảo ứng dụng SaaS của bạn hoạt động trên các thiết bị. Bạn có thể kiểm tra tính năng bằng tay hoặc sử dụng các công cụ kiểm tra tự động. Hostinger AI Builder cho phép bạn xem trước và kiểm tra trong môi trường sandbox trước khi phát hành.
Làm sao để bảo mật ứng dụng SaaS?
An ninh SaaS bao gồm bảo vệ dữ liệu người dùng, thực thi xác thực mạnh mẽ, áp dụng SSL và theo dõi thường xuyên các lỗ hổng. Hostinger AI Builder chăm sóc các tính năng bảo mật quan trọng ra khỏi hộp, giúp bạn khởi động một cách tự tin.
Làm sao để triển khai và lưu trữ ứng dụng SaaS?
Thông thường, triển khai và lưu trữ yêu cầu thiết lập máy chủ, cấu hình môi trường và quản lý miền. Với Hostinger AI Builder, tất cả đều được tích hợp — bạn xây dựng và khởi động ở một nơi, bao gồm lưu trữ, miền tùy chỉnh và SSL.