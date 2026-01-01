Phát triển ứng dụng SaaS dễ dàng

Biến ý tưởng ứng dụng Micro SaaS của bạn thành một sản phẩm trực tiếp dễ dàng bằng cách sử dụng nền tảng không có mã của Hostinger AI Builder.
Bắt đầu miễn phí

Các gói trả phí chỉ từ 41.900đ/th

Phát triển ứng dụng SaaS dễ dàng

Xây dựng nhanh hơn và dễ dàng hơn với trình xây dựng SaaS không có mã của AI Builder

Tất cả mọi thứ bạn cần để xây dựng, ra mắt và phát triển SaaS.

Đối tác AI toàn diện

Chỉ cần mô tả ý tưởng SaaS và AI sẽ xây dựng nó – từ logic backend đến thiết kế – một sản phẩm đầy đủ chức năng sẵn sàng ra mắt chỉ trong vài phút. Không cần lập trình, không cần đội ngũ kỹ thuật, không cần chờ đợi.
Đối tác AI toàn diện

Mọi thứ để đưa lên mạng

Bao gồm tất cả: hosting, tên miền, email và tối ưu hóa SEO. Không cần tạo tài khoản riêng biệt hay thiết lập phức tạp.

Mọi thứ để đưa lên mạng

Backend tích hợp sẵn

Cơ sở dữ liệu, tài khoản người dùng và tệp lưu trữ được tích hợp sẵn – không cần công cụ bên ngoài – để SaaS của bạn hoạt động như một sản phẩm hoàn chỉnh ngay lập tức.

Backend tích hợp sẵn

Kiếm tiền ngay từ ngày đầu tiên

Cung cấp nhiều gói đăng ký với khả năng nâng cấp hoặc hạ cấp gói dịch vụ một cách liền mạch. 0% phí giao dịch và tích hợp Stripe gốc giúp việc tạo doanh thu định kỳ trở nên dễ dàng.
Kiếm tiền ngay từ ngày đầu tiên

Đối tác AI toàn diện

Chỉ cần mô tả ý tưởng SaaS và AI sẽ xây dựng nó – từ logic backend đến thiết kế – một sản phẩm đầy đủ chức năng sẵn sàng ra mắt chỉ trong vài phút. Không cần lập trình, không cần đội ngũ kỹ thuật, không cần chờ đợi.
Đối tác AI toàn diện

Mọi thứ để đưa lên mạng

Bao gồm tất cả: hosting, tên miền, email và tối ưu hóa SEO. Không cần tạo tài khoản riêng biệt hay thiết lập phức tạp.

Mọi thứ để đưa lên mạng

Backend tích hợp sẵn

Cơ sở dữ liệu, tài khoản người dùng và tệp lưu trữ được tích hợp sẵn – không cần công cụ bên ngoài – để SaaS của bạn hoạt động như một sản phẩm hoàn chỉnh ngay lập tức.

Backend tích hợp sẵn

Kiếm tiền ngay từ ngày đầu tiên

Cung cấp nhiều gói đăng ký với khả năng nâng cấp hoặc hạ cấp gói dịch vụ một cách liền mạch. 0% phí giao dịch và tích hợp Stripe gốc giúp việc tạo doanh thu định kỳ trở nên dễ dàng.
Kiếm tiền ngay từ ngày đầu tiên

Xây dựng giải pháp SaaS — không cần lập trình, chỉ cần sáng tạo

Khám phá các ví dụ thực tế về các sản phẩm SaaS mà bạn có thể tạo ra với Hostinger AI Builder – tất cả đều được xây dựng chỉ bằng cách mô tả những gì bạn cần.
Xây dựng giải pháp SaaS — không cần lập trình, chỉ cần sáng tạo

Micro SaaS giáo dục

Tạo các công cụ học tập – khóa học mini, thực hành ngôn ngữ, chứng chỉ giúp gia sư và các nhóm đào tạo nhỏ cung cấp các bài học có cấu trúc và theo dõi tiến độ mà không cần một LMS đầy đủ.Bắt đầu xây dựng
Giúp các doanh nghiệp quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi mối quan hệ với khách hàng và chốt được nhiều giao dịch hơn – xây dựng một hệ thống CRM tùy chỉnh hoàn toàn và cung cấp nó dưới dạng đăng ký cho các đội ngũ bán hàng và đại lý.Bắt đầu xây dựng
Giúp người dùng tạo chú thích, ý tưởng bài đăng, hashtags, hooks và nội dung sẵn sàng cho nền tảng từ các gợi ý đơn giản.Bắt đầu xây dựng
Cho phép các nhà hàng quản lý đặt bàn, theo dõi tình trạng bàn trống và gửi email xác nhận – xây dựng một công cụ đặt chỗ chuyên biệt và cung cấp cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.Bắt đầu xây dựng
Tạo ứng dụng để lên kế hoạch tập luyện, theo dõi tiến độ, lên kế hoạch bữa ăn và các thử thách nhằm giúp người dùng duy trì thói quen, đồng thời cung cấp cho huấn luyện viên và người sáng tạo một cách để đóng gói và bán các chương trình.Bắt đầu xây dựng
Xây dựng nền tảng podcast của riêng bạn – chia sẻ các tập, tăng lượng khán giả và tính phí nội dung cao cấp hoặc độc quyền thông qua các gói đăng ký.Bắt đầu xây dựng
Xây dựng một nền tảng độc quyền nơi các thành viên trả phí để truy cập nội dung, khóa học hoặc cộng đồng độc quyền – tự đặt giá, quản lý đăng ký và tăng doanh thu định kỳ của bạn.Bắt đầu xây dựng

Cách tạo ứng dụng SaaS

01

Mô tả ý tưởng của bạn

Cho AI biết sản phẩm SaaS của bạn cần làm gì và xem nó trở thành hiện thực – hoặc bắt đầu nhanh hơn nữa bằng cách chọn một mẫu có sẵn.
02

Tùy chỉnh và thử nghiệm

Tinh chỉnh bằng cách trò chuyện với AI – điều chỉnh các tính năng, thiết lập thanh toán và đăng nhập, và xem trước trực tiếp trước khi ra mắt.
03

Xuất bản với một nhấp chuột

Nhấn xuất bản và SaaS của bạn sẽ hoạt động – hosting, tên miền, và tối ưu SEO đều được bao gồm. Bắt đầu hướng dẫn người dùng đầu tiên của bạn ngay.

Chọn một mẫu. Biến nó thành của riêng bạn.

Chọn một mẫu thiết kế chuyên nghiệp, tùy chỉnh nó bằng AI hoặc chỉnh sửa trực quan, và đưa trang web của bạn lên mạng nhanh hơn.

Các mẫu có sẵn

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

Bạn muốn tìm hiểu sâu hơn?

Khám phá các hướng dẫn toàn diện, hướng dẫn cách thực hiện và hướng dẫn từng bước sẽ đưa bạn từ người mới bắt đầu trở thành chuyên gia AI ngay. Nhận mọi thứ bạn cần để xây dựng dự án AI đầu tiên và hơn thế nữa.
SaaS là gì

SaaS là gì

Hướng dẫn
Cách xây dựng một sản phẩm SaaS

Cách xây dựng một sản phẩm SaaS

Hướng dẫn
Ý tưởng Micro SaaS

Ý tưởng Micro SaaS

Hướng dẫn
Video

Thêm cách kiếm tiền với AI Builder

Bán hàng trực tuyến

Nhận đặt chỗ

Tạo các công cụ AI tùy chỉnh

Tạo một mẫu và kiếm hoa hồng

Người dùng nói gì về Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Mã hóa Vibe làm giảm 45% phát triển, với các công cụ như Hostinger AI Builder biến ngôn ngữ tự nhiên thành nguyên mẫu làm việc trong vài giờ thay vì vài tuần. Rào cản để xây dựng phần mềm là thấp hơn đáng kể.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Gần đây tôi có cơ hội thử nghiệm công cụ @Hostinger AI Builder mới và tôi phải nói rằng tôi đã ấn tượng. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder có thể là công cụ mã vibe hiệu quả nhất để xây dựng các ứng dụng trị giá hàng triệu USD.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Chuyên gia số

Hostinger AI Builder là một cách mới và sáng tạo để tạo MVP và thử nghiệm ý tưởng trước khi tham gia.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Bạn sẽ không tin nó dễ dàng như thế nào để xây dựng những gì bạn muốn cho trang web của bạn và khách hàng sử dụng Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Người sáng tạo nội dung

Hostinger AI Builder là một công cụ mà bạn có thể xây dựng một ý tưởng mà bạn đã có – bạn chỉ cần giải thích nó, và nó chỉ hoạt động.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Thích cách mọi thứ đang đi với @Hostinger AI Builder! Cập nhật AI mới đã thực sự thú vị để tương tác. Nó đã thay đổi trò chơi không chỉ cho tôi mà tôi cũng biết rất nhiều người khác.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Tôi đang tự hỏi làm thế nào Hostinger rút ra AI Builder ... nó điên rồ như thế nào nhanh nó cho phép bất cứ ai triển khai phía trước và phía sau.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Không thể nói cho bạn biết dự án này đã chờ đợi bao lâu trong danh sách của tôi một ngày nào đó cho đến khi bạn thành lập AI Builder. Tôi không biết gì về mã hóa Web Apps. 0 và đó là nó. Dự án mơ ước của tôi để giúp đỡ mọi người là LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Người sáng lập

Hostinger AI Builder thực sự là một game-changer so với mọi thứ khác. Nó rất dễ dàng để thiết lập một subdomain cho blog của tôi trên ứng dụng web của tôi – tôi nói, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Bây giờ bạn có thể xây dựng các ứng dụng web chỉ bằng cách nhập một lời nhắc trên Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Tôi đã thử Hostinger AI Builder và nó là một game-changer! App builder AI không có mã này tạo ra các trang web và ứng dụng thanh lịch trong vài phút - thiết kế, mã và viết cho bạn.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Doanh nhân

Bạn có thể xây dựng một số thứ khá đẹp với Hostinger AI Builder. Nó không giống như một trình xây dựng trang web điển hình - nó là nhiều hơn.

Bạn đã sẵn sàng biến ý tưởng dự án độc đáo của mình thành hiện thực chưa?

Bắt đầu miễn phí

Không cần thẻ tín dụng

Câu hỏi thường gặp về phát triển ứng dụng SaaS

Phát triển ứng dụng SaaS (phần mềm dưới dạng dịch vụ) bao gồm việc tạo các công cụ hoặc dịch vụ dựa trên đám mây mà người dùng truy cập thông qua trình duyệt web, thường dựa trên cơ sở đăng ký. Không giống như phần mềm truyền thống, các ứng dụng SaaS không yêu cầu tải xuống hoặc cài đặt — mọi thứ đều chạy trực tuyến.

Bạn muốn khám phá các cơ hội để khởi nghiệp? Hãy xem danh sách các ý tưởng SaaS để lấy cảm hứng của chúng tôi.

Không, và với AI Builder, bạn không cần phải học HTML, CSS hoặc bất kỳ framework nào. AI Builder sử dụng một cách tiếp cận đối thoại để xây dựng — thường được gọi là mã hóa vibe. Bạn chỉ cần mô tả những gì bạn muốn ứng dụng SaaS của bạn làm bằng ngôn ngữ đơn giản và AI sẽ xây dựng nó cho bạn trong thời gian thực. Bạn muốn thêm một tính năng mới? Chỉ cần hỏi. Cần thay đổi một luồng người dùng? Mô tả nó. Nếu bạn là người mới với khái niệm này, chúng tôi vibe coding guide hướng dẫn bạn qua tất cả mọi thứ bạn cần biết.

Các chi phí khác nhau tùy thuộc vào cách tiếp cận của bạn. Tự mã hóa nó tốn thời gian nhưng ít tiền; tuyển dụng các nhà phát triển có thể tốn kém. Sử dụng một nhà xây dựng SaaS không có mã như Hostinger AI Builder là thân thiện với ngân sách, với các kế hoạch có giá cả phải chăng bắt đầu từ 41.900đ/th và cho phép bạn xây dựng, thử nghiệm và tung ra các sản phẩm SaaS mà không cần đầu tư đầu tiên nặng nề.

Các tín dụng miễn phí của bạn là đủ để mô tả ứng dụng SaaS của bạn, xem nó lên, và nhận được cảm giác thực sự cho các nhà xây dựng AI trước khi bạn bắt đầu xây dựng.

Bạn có thể thu lợi nhuận từ các ứng dụng SaaS thông qua đăng ký hàng tháng, các gói cao cấp theo cấp, mua trong ứng dụng hoặc quảng cáo. Hostinger AI Builder tích hợp với các hệ thống thanh toán như Stripe, giúp dễ dàng thiết lập thanh toán.

Tiếp thị SaaS hiệu quả bao gồm SEO, chiến dịch truyền thông xã hội, quảng cáo trả phí, tiếp thị qua email và hợp tác với người có sức ảnh hưởng. Xác định đối tượng mục tiêu và điều chỉnh giá trị ứng dụng là chìa khóa.

Tìm hiểu thêm trong hướng dẫn tiếp thị SaaS của chúng tôi.

Micro SaaS là ứng dụng SaaS chuyên biệt cao phục vụ cho một phân khúc hẹp, thường được xây dựng và điều hành bởi một nhóm nhỏ hoặc chỉ một người sáng lập. Các trang web này có thể khởi chạy nhanh hơn và dễ quản lý hơn.

Bạn muốn biết thêm? Hãy xem hướng dẫn micro SaaS của chúng tôi.

Chế độ bảo trì bao gồm cập nhật thường xuyên ứng dụng, sửa lỗi, cải thiện bảo mật và thêm các tính năng mới. Hostinger AI Builder đơn giản hóa điều này bằng cách bundle các bản cập nhật, lưu trữ và giám sát vào một nền tảng duy nhất.

Thử nghiệm giúp bạn bắt lỗi và đảm bảo ứng dụng SaaS của bạn hoạt động trên các thiết bị. Bạn có thể kiểm tra tính năng bằng tay hoặc sử dụng các công cụ kiểm tra tự động. Hostinger AI Builder cho phép bạn xem trước và kiểm tra trong môi trường sandbox trước khi phát hành.

An ninh SaaS bao gồm bảo vệ dữ liệu người dùng, thực thi xác thực mạnh mẽ, áp dụng SSL và theo dõi thường xuyên các lỗ hổng. Hostinger AI Builder chăm sóc các tính năng bảo mật quan trọng ra khỏi hộp, giúp bạn khởi động một cách tự tin.

Thông thường, triển khai và lưu trữ yêu cầu thiết lập máy chủ, cấu hình môi trường và quản lý miền. Với Hostinger AI Builder, tất cả đều được tích hợp — bạn xây dựng và khởi động ở một nơi, bao gồm lưu trữ, miền tùy chỉnh và SSL.

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