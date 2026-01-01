Hostinger AI Builder chương trình liên kết

Tiếp thị liên kết lấy người dùng làm trọng tâm
Tỷ lệ chuyển đổi cao
Lợi ích từ hiệu suất mạnh mẽ của Hostinger AI Builder và tài sản quảng cáo được tối ưu hóa
Hoa hồng dựa trên hiệu suất
Kiếm tới 60% hoa hồng cho mỗi giao dịch mua hàng.
Theo dõi dễ dàng
Truy cập vào bảng điều khiển liên kết toàn diện để theo dõi và tối ưu hóa các chiến dịch.
Kiếm được nhiều hơn với Hostinger AI Builder trong bốn bước đơn giản
01.
Tham gia chương trình
Đăng ký trong vòng chưa đầy một phút – hoàn toàn miễn phí.
02.
Sử dụng biểu ngữ liên kết
Nhận tài liệu tiếp thị sẵn sàng sử dụng, tất cả ở một nơi.
03.
Theo dõi hiệu suất
Theo dõi và tối ưu hóa các chiến dịch với bảng điều khiển liên kết mạnh mẽ.
04.
Nhận thanh toán
Kiếm tới 60% hoa hồng cho mỗi lượt bán đủ điều kiện.