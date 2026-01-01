Hostinger AI Builder chương trình liên kết

Tham gia chương trình liên kết coi trọng mối quan hệ đối tác – hoàn toàn miễn phí!
Nộp đơn ngay!

Tiếp thị liên kết lấy người dùng làm trọng tâm

Tỷ lệ chuyển đổi cao

Lợi ích từ hiệu suất mạnh mẽ của Hostinger AI Builder và tài sản quảng cáo được tối ưu hóa

Hoa hồng dựa trên hiệu suất

Kiếm tới 60% hoa hồng cho mỗi giao dịch mua hàng.

Theo dõi dễ dàng

Truy cập vào bảng điều khiển liên kết toàn diện để theo dõi và tối ưu hóa các chiến dịch.
Tiếp thị liên kết lấy người dùng làm trọng tâm
5M+
người dùng tin tưởng Hostinger
150+
quốc gia sử dụng
20+
năm kinh nghiệm
5M+
người dùng tin tưởng Hostinger
150+
quốc gia sử dụng
20+
năm kinh nghiệm

Kiếm được nhiều hơn với Hostinger AI Builder trong bốn bước đơn giản

01.

Tham gia chương trình

Đăng ký trong vòng chưa đầy một phút – hoàn toàn miễn phí.

02.

Sử dụng biểu ngữ liên kết

Nhận tài liệu tiếp thị sẵn sàng sử dụng, tất cả ở một nơi.

03.

Theo dõi hiệu suất

Theo dõi và tối ưu hóa các chiến dịch với bảng điều khiển liên kết mạnh mẽ.

04.

Nhận thanh toán

Kiếm tới 60% hoa hồng cho mỗi lượt bán đủ điều kiện.
Trở thành đối tác liên kết ngay bây giờ

Các tài nguyên hữu ích để bạn bắt đầu

Tài sản liên kết

Tận dụng tối đa quan hệ đối tác của bạn với Hostinger AI Builder.

Câu hỏi thường gặp về chương trình liên kết

Xem những câu hỏi thường gặp để bắt đầu kinh doanh liên kết một cách thuận lợi.

Biến lưu lượng truy cập của bạn thành thu nhập với Hostinger AI Builder

Trở thành đối tác liên kết

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