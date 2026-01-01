Sao chép bất kỳ trang web nào. Thay đổi nó bằng trí tuệ nhân tạo.
Một công cụ sao chép website cho phép bạn cải tiến.
Tạo từ URL
Thiết kế lại với trí tuệ nhân tạo
Hãy sở hữu những gì bạn xây dựng.
Dù công việc là gì, hãy hoàn thành nó nhanh hơn với AI.
Di chuyển mà không cần bắt đầu lại từ đầu
Hiện đại hóa một trang web lỗi thời
Điều chỉnh trang web cho mục đích mới.
Thiết kế lại trang web của khách hàng.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Nguyên mẫu và thử nghiệm
Cách sao chép một trang web bằng AI
Dán URL
Xem xét và tùy chỉnh
Xuất bản chỉ với một cú nhấp chuột
Hãy khám phá thêm những gì bạn có thể xây dựng với Hostinger AI Builder.
Câu hỏi thường gặp về phần mềm sao chép website bằng AI
Công cụ sao chép website là gì?
Công cụ sao chép website là một tính năng của Hostinger AI Builder giúp tái tạo một website hiện có từ URL, ghi lại cấu trúc, kiểu dáng và nội dung của nó dưới dạng một dự án tương tác, có thể chỉnh sửa. Chỉ cần dán liên kết, và AI sẽ xây dựng một điểm khởi đầu mà bạn có thể tùy chỉnh tự do.
Tính năng sao chép website dành cho ai?
Công cụ sao chép website được thiết kế cho bất kỳ ai đã có sẵn website, dù đó là website của chính họ, của khách hàng hay website họ đang muốn chuyển đổi. Công cụ này đặc biệt hữu ích cho các chủ doanh nghiệp nhỏ muốn làm mới trang web lỗi thời mà không cần thuê agency, các freelancer và agency muốn xây dựng lại website cho khách hàng nhanh hơn, và bất kỳ ai đang chuyển từ một công cụ xây dựng website khác, WordPress hoặc nền tảng tương tự.
Tôi có thể sao chép bất kỳ trang web nào không?
Tôi có thể chỉnh sửa trang web đã được sao chép không?
Đúng vậy, chỉnh sửa là điểm mấu chốt. Sau khi trang web của bạn được tạo, bạn có thể thay đổi nội dung, màu sắc, hình ảnh, bố cục và các thành phần, bằng cách chọn trực tiếp các phần tử hoặc mô tả thay đổi trong cuộc trò chuyện với AI.
Tôi có thể chỉnh sửa mã không?
Vâng. Nếu bạn muốn kiểm soát nhiều hơn, trình chỉnh sửa mã đầy đủ có sẵn, vì vậy bạn có thể tùy chỉnh vượt ra ngoài trình chỉnh sửa trực quan và mở rộng dự án theo bất kỳ cách nào bạn cần.
Trang web được sao chép sẽ trông giống hệt trang web gốc chứ?
Kết quả được tạo ra chỉ là điểm khởi đầu gần đúng, không phải là bản sao hoàn hảo đến từng pixel. Một số bố cục, hoạt ảnh hoặc các yếu tố tùy chỉnh cao có thể không được sao chép chính xác. Từ đó, bạn có thể điều chỉnh mọi thứ, từ bố cục đến nội dung, bằng cách sử dụng các gợi ý của AI hoặc chỉnh sửa thủ công bằng cách kéo và thả.
Tôi có cần kinh nghiệm lập trình để sao chép và chỉnh sửa một trang web không?
Không cần gì cả. Chỉ cần dán URL, sau đó mô tả bất kỳ thay đổi nào bạn muốn bằng ngôn ngữ đơn giản. AI Builder sẽ xử lý phần còn lại, không yêu cầu kỹ năng thiết kế hay kỹ thuật.
Việc sao chép website có miễn phí dùng thử không?
Bạn có thể bắt đầu miễn phí, không cần thẻ tín dụng. Bạn sẽ nhận được tín chỉ AI để tạo và chỉnh sửa trang web tái tạo đầu tiên của bạn. Khi bạn đã sẵn sàng để xuất bản, hãy chọn một paid plan, hosting và tên miền đã được bao gồm.