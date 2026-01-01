Sao chép bất kỳ trang web nào. Thay đổi nó bằng trí tuệ nhân tạo.

Chỉ cần dán URL để tái tạo bất kỳ trang web nào thành một trang web có thể chỉnh sửa hoàn toàn, sau đó tùy chỉnh nó bằng AI. Không cần lập trình hay nhờ đến công ty thiết kế.

Không cần thẻ tín dụng

Một công cụ sao chép website cho phép bạn cải tiến.

Hãy giữ nguyên cấu trúc mà bạn thích, sau đó thay đổi những phần bạn không thích.
Một công cụ sao chép website cho phép bạn cải tiến.

Tạo từ URL

Chỉ cần dán đường dẫn đến bất kỳ trang web hiện có nào và AI sẽ tái tạo nội dung, cấu trúc và thiết kế của trang web đó thành một trang web có thể chỉnh sửa mà bạn có thể xây dựng dựa trên đó.
Viết lại nội dung, thêm các phần hoặc thay đổi giao diện bằng tính năng trò chuyện AI hoặc chỉnh sửa kéo thả. Giữ lại những gì hiệu quả và cập nhật những gì không hiệu quả.
Chỉnh sửa, lưu trữ và xuất bản trang web đã được tạo lại của bạn tại một nơi duy nhất, mà không cần phụ thuộc vào lập trình viên hay phải tự viết mã.

Dù công việc là gì, hãy hoàn thành nó nhanh hơn với AI.

Di chuyển dữ liệu, thiết kế lại hệ thống, dự án khách hàng và nhiều hơn nữa. Bỏ qua các bước thiết lập lặp đi lặp lại và bắt tay ngay vào công việc chính.
Dù công việc là gì, hãy hoàn thành nó nhanh hơn với AI.

Di chuyển mà không cần bắt đầu lại từ đầu

Di chuyển trang web của bạn từ WordPress, trình tạo trang web khác hoặc bất kỳ nền tảng nào khác mà không cần phải xây dựng lại thủ công từng trang.
Nâng cấp một trang web cũ với các tính năng mà nó chưa từng hỗ trợ, từ đặt chỗ và bảng điều khiển khách hàng đến thương mại điện tử.
Hãy bắt đầu từ một trang web hiện có, sau đó thay đổi nội dung, cấu trúc và tính năng để phù hợp với thương hiệu, sản phẩm/dịch vụ hoặc đối tượng khách hàng mới.
Nhập trang web hiện có của khách hàng làm điểm xuất phát, sau đó tùy chỉnh theo yêu cầu mà không cần xây dựng lại thủ công.
Hãy thiết kế lại trang web của bạn, sau đó sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để điều chỉnh nội dung cho các ngôn ngữ và thị trường mới.
Biến trang web hiện có thành một môi trường thử nghiệm có thể chỉnh sửa để kiểm tra bố cục, thương hiệu hoặc thông điệp mới trước khi đưa vào hoạt động chính thức.

Cách sao chép một trang web bằng AI

01

Dán URL

Nhập đường dẫn đến một trang web và yêu cầu AI sao chép nó. AI sẽ phân tích nội dung, bố cục và cấu trúc để tạo lại nó thành một trang web có thể chỉnh sửa.
02

Xem xét và tùy chỉnh

Trang web được tạo lại của bạn đã sẵn sàng để chỉnh sửa. Trò chuyện với AI để viết lại nội dung, cập nhật thiết kế hoặc thêm các phần mới cho đến khi mọi thứ trông hoàn hảo.
03

Xuất bản chỉ với một cú nhấp chuột

Sau khi bạn hài lòng với trang web của mình, hãy xuất bản nó chỉ với một cú nhấp chuột. Dịch vụ lưu trữ, tên miền và mọi thứ bạn cần để đưa trang web hoạt động trực tuyến đều đã được bao gồm.

Hãy khám phá thêm những gì bạn có thể xây dựng với Hostinger AI Builder.

Nguyên mẫu

MVP

Ứng dụng SaaS

Công cụ tùy chỉnh được hỗ trợ bởi AI

Ứng dụng và cửa hàng thương mại điện tử

Ứng dụng đặt chỗ

Hãy bắt đầu với trang web hiện có. Nâng cấp lên phiên bản tiếp theo nhanh hơn.

Bắt đầu miễn phí

Không cần thẻ tín dụng

Câu hỏi thường gặp về phần mềm sao chép website bằng AI

Công cụ sao chép website là một tính năng của Hostinger AI Builder giúp tái tạo một website hiện có từ URL, ghi lại cấu trúc, kiểu dáng và nội dung của nó dưới dạng một dự án tương tác, có thể chỉnh sửa. Chỉ cần dán liên kết, và AI sẽ xây dựng một điểm khởi đầu mà bạn có thể tùy chỉnh tự do.

Công cụ sao chép website được thiết kế cho bất kỳ ai đã có sẵn website, dù đó là website của chính họ, của khách hàng hay website họ đang muốn chuyển đổi. Công cụ này đặc biệt hữu ích cho các chủ doanh nghiệp nhỏ muốn làm mới trang web lỗi thời mà không cần thuê agency, các freelancer và agency muốn xây dựng lại website cho khách hàng nhanh hơn, và bất kỳ ai đang chuyển từ một công cụ xây dựng website khác, WordPress hoặc nền tảng tương tự.

Bạn có thể tạo phiên bản mới của bất kỳ trang web nào mà bạn cung cấp URL, miễn là bạn sở hữu trang web đó hoặc có quyền sử dụng nó. AI Builder sẽ phân tích nội dung và cấu trúc hiển thị của trang web để tạo ra phiên bản của bạn; kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào độ phức tạp của trang web gốc.

Đúng vậy, chỉnh sửa là điểm mấu chốt. Sau khi trang web của bạn được tạo, bạn có thể thay đổi nội dung, màu sắc, hình ảnh, bố cục và các thành phần, bằng cách chọn trực tiếp các phần tử hoặc mô tả thay đổi trong cuộc trò chuyện với AI.

Vâng. Nếu bạn muốn kiểm soát nhiều hơn, trình chỉnh sửa mã đầy đủ có sẵn, vì vậy bạn có thể tùy chỉnh vượt ra ngoài trình chỉnh sửa trực quan và mở rộng dự án theo bất kỳ cách nào bạn cần.

Kết quả được tạo ra chỉ là điểm khởi đầu gần đúng, không phải là bản sao hoàn hảo đến từng pixel. Một số bố cục, hoạt ảnh hoặc các yếu tố tùy chỉnh cao có thể không được sao chép chính xác. Từ đó, bạn có thể điều chỉnh mọi thứ, từ bố cục đến nội dung, bằng cách sử dụng các gợi ý của AI hoặc chỉnh sửa thủ công bằng cách kéo và thả.

Không cần gì cả. Chỉ cần dán URL, sau đó mô tả bất kỳ thay đổi nào bạn muốn bằng ngôn ngữ đơn giản. AI Builder sẽ xử lý phần còn lại, không yêu cầu kỹ năng thiết kế hay kỹ thuật.

Bạn có thể bắt đầu miễn phí, không cần thẻ tín dụng. Bạn sẽ nhận được tín chỉ AI để tạo và chỉnh sửa trang web tái tạo đầu tiên của bạn. Khi bạn đã sẵn sàng để xuất bản, hãy chọn một paid plan, hosting và tên miền đã được bao gồm.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

Trang web này sử dụng cookie cần thiết để trang web hoạt động bình thường và để lấy dữ liệu về cách bạn tương tác với trang web, cũng như cho mục đích tiếp thị. Bằng cách chấp nhận, bạn đồng ý lưu cookie trên thiết bị cho quảng cáo mục tiêu, cá nhân hóa và phân tích như được mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi.