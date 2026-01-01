Kết quả được tạo ra chỉ là điểm khởi đầu gần đúng, không phải là bản sao hoàn hảo đến từng pixel. Một số bố cục, hoạt ảnh hoặc các yếu tố tùy chỉnh cao có thể không được sao chép chính xác. Từ đó, bạn có thể điều chỉnh mọi thứ, từ bố cục đến nội dung, bằng cách sử dụng các gợi ý của AI hoặc chỉnh sửa thủ công bằng cách kéo và thả.