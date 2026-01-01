Hostinger Horizons kết nối trang web hoặc ứng dụng với các công cụ bạn cần để phát triển và mở rộng quy mô. Bỏ qua những rắc rối về kỹ thuật - chỉ cần mô tả những gì bạn muốn và AI sẽ xử lý phần còn lại.

Bạn cần đăng nhập, thanh toán hoặc kiếm tiền? Hostinger Horizons tích hợp các dịch vụ như Supabase, Stripe và AdSense, và có thể kết nối với các công cụ khác theo yêu cầu.