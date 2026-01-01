Horizons sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mạnh mẽ nhất hiện có, được đào tạo trên một lượng dữ liệu khổng lồ. Cho dù bạn đang viết nội dung, thiết kế bố cục hay xây dựng các công cụ trực tuyến, AI của chúng tôi hiểu các yêu cầu và cung cấp kết quả phù hợp với tầm nhìn của bạn.

Và vì quyền riêng tư rất quan trọng, chúng tôi không bao giờ sử dụng lời nhắc hoặc dữ liệu dự án của bạn để đào tạo các mô hình.