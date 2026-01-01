Ý tưởng của bạn được hỗ trợ bởi AI tiên tiến

Với Hostinger AI Builder, trang web của bạn được hỗ trợ bởi công nghệ AI cao cấp, được kiểm tra và điều chỉnh cho sự sáng tạo, độ chính xác và quyền riêng tư.
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Bạn mang đến tầm nhìn, chúng tôi xử lý công nghệ phức tạp

Horizons sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mạnh mẽ nhất hiện có, được đào tạo trên một lượng dữ liệu khổng lồ. Cho dù bạn đang viết nội dung, thiết kế bố cục hay xây dựng các công cụ trực tuyến, AI của chúng tôi hiểu các yêu cầu và cung cấp kết quả phù hợp với tầm nhìn của bạn.

Và vì quyền riêng tư rất quan trọng, chúng tôi không bao giờ sử dụng lời nhắc hoặc dữ liệu dự án của bạn để đào tạo các mô hình.

Bắt đầu miễn phí
Bạn mang đến tầm nhìn, chúng tôi xử lý công nghệ phức tạp
TỐC ĐỘ, BẢO MẬT VÀ QUY MÔ

AI giúp bạn sáng tạo nhanh hơn, tốt hơn và dễ dàng hơn

Luôn tiên tiến

Chúng tôi thường xuyên đánh giá các mô hình AI tốt nhất hiện có, cập nhật hệ thống để bạn luôn có quyền truy cập vào các công cụ ổn định và có khả năng nhất. Không cần phải tự mình kiểm tra, nâng cấp hoặc tích hợp bất cứ thứ gì.
Bạn không cần phải học bất kỳ lệnh đặc biệt nào. Chỉ cần mô tả ý tưởng bằng bất kỳ ngôn ngữ nào trong số hơn 80 ngôn ngữ được hỗ trợ và AI sẽ xử lý thiết kế, nội dung và chức năng cho bạn.
Các cuộc trò chuyện và trang web của bạn là riêng tư. Không giống như một số công cụ AI khác, AI Builder không sử dụng đầu vào của bạn để đào tạo mô hình của nó.
Từ trang đích đến ứng dụng tương tác, trang web sẽ thành hình trong vài phút. Bạn có thể xem trước, chỉnh sửa và xuất bản chỉ bằng một nhấp chuột.

Người dùng nói gì về Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Mã hóa Vibe làm giảm 45% phát triển, với các công cụ như Hostinger AI Builder biến ngôn ngữ tự nhiên thành nguyên mẫu làm việc trong vài giờ thay vì vài tuần. Rào cản để xây dựng phần mềm là thấp hơn đáng kể.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Gần đây tôi có cơ hội thử nghiệm công cụ @Hostinger AI Builder mới và tôi phải nói rằng tôi đã ấn tượng. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder có thể là công cụ mã vibe hiệu quả nhất để xây dựng các ứng dụng trị giá hàng triệu USD.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Chuyên gia số

Hostinger AI Builder là một cách mới và sáng tạo để tạo MVP và thử nghiệm ý tưởng trước khi tham gia.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Bạn sẽ không tin nó dễ dàng như thế nào để xây dựng những gì bạn muốn cho trang web của bạn và khách hàng sử dụng Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Người sáng tạo nội dung

Hostinger AI Builder là một công cụ mà bạn có thể xây dựng một ý tưởng mà bạn đã có – bạn chỉ cần giải thích nó, và nó chỉ hoạt động.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Thích cách mọi thứ đang đi với @Hostinger AI Builder! Cập nhật AI mới đã thực sự thú vị để tương tác. Nó đã thay đổi trò chơi không chỉ cho tôi mà tôi cũng biết rất nhiều người khác.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Tôi đang tự hỏi làm thế nào Hostinger rút ra AI Builder ... nó điên rồ như thế nào nhanh nó cho phép bất cứ ai triển khai phía trước và phía sau.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Không thể nói cho bạn biết dự án này đã chờ đợi bao lâu trong danh sách của tôi một ngày nào đó cho đến khi bạn thành lập AI Builder. Tôi không biết gì về mã hóa Web Apps. 0 và đó là nó. Dự án mơ ước của tôi để giúp đỡ mọi người là LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Người sáng lập

Hostinger AI Builder thực sự là một game-changer so với mọi thứ khác. Nó rất dễ dàng để thiết lập một subdomain cho blog của tôi trên ứng dụng web của tôi – tôi nói, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Bây giờ bạn có thể xây dựng các ứng dụng web chỉ bằng cách nhập một lời nhắc trên Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Tôi đã thử Hostinger AI Builder và nó là một game-changer! App builder AI không có mã này tạo ra các trang web và ứng dụng thanh lịch trong vài phút - thiết kế, mã và viết cho bạn.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Doanh nhân

Bạn có thể xây dựng một số thứ khá đẹp với Hostinger AI Builder. Nó không giống như một trình xây dựng trang web điển hình - nó là nhiều hơn.

Bạn đã sẵn sàng biến ý tưởng dự án độc đáo của mình thành hiện thực chưa?

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Không yêu cầu thẻ tín dụng.

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