Bán hàng trực tuyến với cửa hàng được xây dựng theo ý bạn

Tạo cửa hàng hoặc một ứng dụng thương mại điện tử tùy chỉnh hoàn toàn chỉ bằng cách trò chuyện với AI. Quản lý sản phẩm, đơn hàng, thanh toán và hơn thế nữa – tất cả ở một nơi.
Bắt đầu miễn phí

Gói trả phí chỉ từ 41.900đ/th

Bán hàng trực tuyến với cửa hàng được xây dựng theo ý bạn

Mọi thứ bạn cần để bán hàng và phát triển trực tuyến

Có mọi thứ bạn cần để bán sản phẩm vật lý và kỹ thuật số, thẻ quà tặng hoặc kinh doanh in theo yêu cầu.
Bán sản phẩm kỹ thuật số

Bán sản phẩm kỹ thuật số

Tạo website bán hàng và trang sản phẩm dễ dàng bằng cách trò chuyện với AI hoặc sử dụng các mẫu.
Bán sản phẩm kỹ thuật số

Mọi thứ để thúc đẩy tăng trưởng

Đã bao gồm hosting, tên miền và email. Dễ dàng thiết lập các công cụ tiếp thị và thanh toán: SEO, Stripe, PayPal, AdSense và nhiều hơn nữa.

Mọi thứ để thúc đẩy tăng trưởng

0% phí giao dịch

Giữ lại toàn bộ thu nhập. Chấp nhận hơn 100 phương thức thanh toán mà không tính thêm phí.

0% phí giao dịch

Gửi email tự động

Các sản phẩm kỹ thuật số (sách điện tử, âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật) được chuyển đến khách hàng ngay lập tức mà không cần bạn phải làm gì.
Gửi email tự động

Bán sản phẩm kỹ thuật số

Tạo website bán hàng và trang sản phẩm dễ dàng bằng cách trò chuyện với AI hoặc sử dụng các mẫu.
Bán sản phẩm kỹ thuật số

Mọi thứ để thúc đẩy tăng trưởng

Đã bao gồm hosting, tên miền và email. Dễ dàng thiết lập các công cụ tiếp thị và thanh toán: SEO, Stripe, PayPal, AdSense và nhiều hơn nữa.

Mọi thứ để thúc đẩy tăng trưởng

0% phí giao dịch

Giữ lại toàn bộ thu nhập. Chấp nhận hơn 100 phương thức thanh toán mà không tính thêm phí.

0% phí giao dịch

Gửi email tự động

Các sản phẩm kỹ thuật số (sách điện tử, âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật) được chuyển đến khách hàng ngay lập tức mà không cần bạn phải làm gì.
Gửi email tự động

Ý tưởng thương mại điện tử của bạn, sẵn sàng xây dựng

Từ các website bán hàng đến bảng điều khiển bán hàng và hơn thế nữa – khám phá một số ví dụ phổ biến để khơi gợi ý tưởng, hoặc bắt đầu ngay với một lời nhắc có sẵn và bắt đầu xây dựng trong vài giây.
Website bán hàng tùy chỉnh

Website bán hàng tùy chỉnh

Khởi chạy một cửa hàng có giao diện và hoạt động chính xác như bạn muốn – trưng bày sản phẩm, quản lý đơn hàng và bắt đầu bán hàng trực tuyến mà không cần chạm vào một dòng mã nào.Bắt đầu xây dựng
Xây dựng một nền tảng dành riêng cho thành viên, nơi thành viên trả phí để truy cập nội dung độc quyền, khóa học hoặc một cộng đồng – tự do đặt giá, quản lý gói đăng ký và phát triển doanh thu định kỳ.Bắt đầu xây dựng
Tạo một chatbot thông minh có thể trả lời các câu hỏi của khách hàng 24/7, hướng dẫn khách hàng hoặc tự động hóa các tác vụ thông thường.Bắt đầu xây dựng
Cho phép người dùng dễ dàng theo dõi mức tồn kho, theo dõi nguồn cung ứng và tránh tình trạng thiếu hụt — tất cả chỉ từ một bảng điều khiển đơn giản, trực quan.Bắt đầu xây dựng
Luôn cập nhật thông tin cho khách hàng với trải nghiệm theo dõi đơn hàng mang thương hiệu, tạo dựng niềm tin từ khi mua hàng đến khi giao hàng.Bắt đầu xây dựng
Biến dữ liệu bán hàng của bạn thành những thông tin chi tiết rõ ràng, có thể hành động, giúp bạn luôn biết điều gì đang hiệu quả và cần phát triển ở đâu.Bắt đầu xây dựng

Cách bắt đầu bán hàng trực tuyến bằng AI

01

Mô tả ý tưởng hoặc chọn một mẫu

Mô tả website bán hàng hoặc ứng dụng thương mại điện tử bạn hình dung và xem nó trở thành hiện thực – hoặc chọn một mẫu để bắt đầu nhanh hơn nữa.
02

Tùy chỉnh và thử nghiệm

Tinh chỉnh thiết kế của bạn, tạo trang sản phẩm từ chỉ một hình ảnh, kết nối thanh toán và vận chuyển – tất cả từ một bảng điều khiển. Xem trước trực tiếp trước khi xuất bản.
03

Xuất bản chỉ với một nhấp chuột

Chỉ một nhấp chuột, cửa hàng của bạn đã trực tuyến và sẵn sàng nhận đơn hàng – không cần thiết lập kỹ thuật, không cần kết nối bên thứ ba hay chờ đợi.

Chọn một mẫu. Biến nó thành của riêng bạn.

Chọn một mẫu thiết kế chuyên nghiệp, tùy chỉnh nó bằng AI hoặc chỉnh sửa trực quan, và đưa trang web của bạn lên mạng nhanh hơn.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Từ ý tưởng đến thanh toán chỉ trong vài phút

Xem cách tạo, tùy chỉnh và ra mắt cửa hàng chỉ trong vài phút — từ sản phẩm do AI tạo ra đến thiết lập thanh toán.

Xem những gì khác mà Horizons có thể xây dựng cho doanh nghiệp của bạn

Trang giới thiệu doanh nghiệp và ứng dụng

Trang web và ứng dụng đặt chỗ

CRM tùy chỉnh

Công cụ kinh doanh nội bộ

Người dùng nói gì về Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Mã hóa Vibe làm giảm 45% phát triển, với các công cụ như Hostinger AI Builder biến ngôn ngữ tự nhiên thành nguyên mẫu làm việc trong vài giờ thay vì vài tuần. Rào cản để xây dựng phần mềm là thấp hơn đáng kể.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Gần đây tôi có cơ hội thử nghiệm công cụ @Hostinger AI Builder mới và tôi phải nói rằng tôi đã ấn tượng. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder có thể là công cụ mã vibe hiệu quả nhất để xây dựng các ứng dụng trị giá hàng triệu USD.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Chuyên gia số

Hostinger AI Builder là một cách mới và sáng tạo để tạo MVP và thử nghiệm ý tưởng trước khi tham gia.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Bạn sẽ không tin nó dễ dàng như thế nào để xây dựng những gì bạn muốn cho trang web của bạn và khách hàng sử dụng Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Người sáng tạo nội dung

Hostinger AI Builder là một công cụ mà bạn có thể xây dựng một ý tưởng mà bạn đã có – bạn chỉ cần giải thích nó, và nó chỉ hoạt động.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Thích cách mọi thứ đang đi với @Hostinger AI Builder! Cập nhật AI mới đã thực sự thú vị để tương tác. Nó đã thay đổi trò chơi không chỉ cho tôi mà tôi cũng biết rất nhiều người khác.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Tôi đang tự hỏi làm thế nào Hostinger rút ra AI Builder ... nó điên rồ như thế nào nhanh nó cho phép bất cứ ai triển khai phía trước và phía sau.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Không thể nói cho bạn biết dự án này đã chờ đợi bao lâu trong danh sách của tôi một ngày nào đó cho đến khi bạn thành lập AI Builder. Tôi không biết gì về mã hóa Web Apps. 0 và đó là nó. Dự án mơ ước của tôi để giúp đỡ mọi người là LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Người sáng lập

Hostinger AI Builder thực sự là một game-changer so với mọi thứ khác. Nó rất dễ dàng để thiết lập một subdomain cho blog của tôi trên ứng dụng web của tôi – tôi nói, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Bây giờ bạn có thể xây dựng các ứng dụng web chỉ bằng cách nhập một lời nhắc trên Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Tôi đã thử Hostinger AI Builder và nó là một game-changer! App builder AI không có mã này tạo ra các trang web và ứng dụng thanh lịch trong vài phút - thiết kế, mã và viết cho bạn.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Doanh nhân

Bạn có thể xây dựng một số thứ khá đẹp với Hostinger AI Builder. Nó không giống như một trình xây dựng trang web điển hình - nó là nhiều hơn.

Bạn đã sẵn sàng ra mắt website bán hàng hoặc ứng dụng thương mại điện tử chưa?

Bắt đầu miễn phí

Không cần thẻ tín dụng

AI Builder vibe code cửa hàng trực tuyến

Thương mại điện tử Horizons được thiết kế để giúp mọi người dễ dàng bán hàng trực tuyến. Horizons AI xây dựng cửa hàng hoặc ứng dụng web thương mại điện tử tùy chỉnh của bạn thông qua giao diện trò chuyện đơn giản, trong khi giải pháp thương mại điện tử gốc của Hostinger xử lý sản phẩm, thanh toán, đơn hàng và vận chuyển – tất cả hoạt động cùng nhau ngay từ đầu.

Không cần viết mã, không cần thiết lập kỹ thuật, không cần nhiều công cụ riêng biệt. Mọi thứ bạn cần để bán hàng trực tuyến, sẵn sàng khi bạn cần.

Bạn có thể bán các sản phẩm vật lý và kỹ thuật số, thẻ quà tặng, và in các sản phẩm theo yêu cầu.

Các đăng ký và cuộc hẹn vẫn chưa được hỗ trợ, nhưng bạn vẫn có thể cung cấp chúng bằng các công cụ của bên thứ ba:

  • Để bắt đầu bán đăng ký, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Stripe. Chỉ cần yêu cầu AI Builder giúp bạn kết nối nó với dự án của bạn.
  • Đối với cuộc hẹn, các công cụ như Calendly hoạt động tuyệt vời. Bạn cũng có thể hỏi AI Builder làm thế nào để thêm nó vào trang web của bạn.

Chọn từ hơn 100 phương thức thanh toán, như thẻ, PayPal, Google Pay, Apple Pay và nhiều phương thức khác. Các phương thức thanh toán khả dụng cho cửa hàng phụ thuộc vào nơi bạn bán hàng, vị trí, loại tiền tệ và đối tượng khách hàng của bạn.

Sau khi kết nối website bán hàng, bạn có thể định nghĩa các khu vực vận chuyển với tối đa 25 tùy chọn giao hàng và đặt các quy tắc vận chuyển tùy chỉnh dựa trên số tiền đặt hàng hoặc trọng lượng sản phẩm.

Chỉ cần hai bước để đưa cửa hàng của bạn vào hoạt động:

  1. Nhấp vào 'Tích hợp' ở góc trên bên phải của dự án Horizons của bạn, sau đó chọn và kết nối website bán hàng. Horizons sẽ thiết lập nó cho bạn ngay lập tức.
  2. Sau khi kết nối, đi tới 'Tích hợp' → 'Website bán hàng' để truy cập tất cả cài đặt cửa hàng của bạn.

Kiểm tra hướng dẫn từng bước của chúng tôi để biết thêm hướng dẫn.

Bạn có thể quản lý cửa hàng bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào ‘Tích hợp’ → ‘Website bán hàng’.

Sau khi kết nối, bạn sẽ thấy các liên kết sẽ chuyển hướng bạn đến trình quản lý cửa hàng tích hợp. Từ đó, bạn có thể quản lý sản phẩm, thanh toán và nhiều hơn – mà không cần bất kỳ lời nhắc nào.

Nếu bạn muốn chỉnh sửa giao diện website bán hàng (ví như bố cục danh sách sản phẩm), chỉ cần yêu cầu AI trong trò chuyện để thực hiện thay đổi.

Đúng – và đây là nơi AI Builder thực sự nổi bật. Từ một cửa hàng trực tuyến đơn giản đến một ứng dụng thương mại điện tử hoàn toàn tùy chỉnh, AI Builder cho phép bạn xây dựng bất kỳ trải nghiệm thương mại điện tử nào bạn có thể tưởng tượng – bao gồm các công cụ tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu kinh doanh chính xác của bạn. Các trình theo dõi hàng tồn kho, hệ thống quản lý đơn hàng, bảng điều khiển bán hàng – chỉ cần mô tả những gì bạn cần và AI Builder sẽ xây dựng nó cho bạn.

Không có gì cả. AI Builder được xây dựng xung quanh vibe coding – chỉ cần mô tả những gì bạn muốn xây dựng và AI sẽ chăm sóc phần còn lại. Cho dù bạn đang khởi động một cửa hàng hoặc xây dựng một công cụ thương mại điện tử tùy chỉnh, tất cả những gì nó cần là một lời nhắc.

Nếu mục tiêu của bạn là khởi động một cửa hàng trực tuyến, bạn có thể xây dựng một trang web ban đầu từ một lời nhắc duy nhất, sau đó kết nối tích hợp cửa hàng trực tuyến và thêm sản phẩm của bạn – tất cả mà không cần viết một dòng mã.

Nếu bạn từng có ý tưởng về một website bán hàng hoặc một công cụ thương mại điện tử tùy chỉnh nhưng không biết bắt đầu từ đâu – vibe coding là dành cho bạn. Thay vì viết mã, bạn chỉ cần mô tả những gì bạn muốn xây dựng bằng ngôn ngữ đơn giản và AI sẽ biến nó thành hiện thực, từng bước một.

Cách tốt nhất để tìm hiểu là tự mình trải nghiệm. Horizons đi kèm với bản dùng thử miễn phí bao gồm 5 lời nhắc – đủ để lập trình theo cảm hứng một website bán hàng ban đầu hoặc ứng dụng thương mại điện tử tùy chỉnh và xem chính xác những gì nó có thể làm trước khi bạn cam kết bất cứ điều gì. Không cần thẻ tín dụng.

Hostinger cung cấp hai cách để xây dựng một trang web thương mại điện tử – với AI Builder vibe coding platform và Hostinger drag-and-drop website builder – và sự khác biệt đã có trong tên.

Hostinger Website Builder cho phép bạn bắt đầu từ một template hoặc tạo ra một trang web thương mại điện tử từ mô tả, sau đó tùy chỉnh nó bằng cách kéo và thả các yếu tố được xây dựng sẵn. Nó cũng cho phép bạn xây dựng các dự án tiên tiến hơn, chẳng hạn như thị trường hoặc các cửa hàng trực tuyến phức tạp hơn với người dùng, nhờ vào nền tảng tích hợp của nó.

Và cho những ai muốn nó, bạn có quyền truy cập mã đầy đủ cho AI và nó áp dụng các thay đổi theo thời gian thực tế.

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