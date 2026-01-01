Thương mại điện tử Horizons được thiết kế để giúp mọi người dễ dàng bán hàng trực tuyến. Horizons AI xây dựng cửa hàng hoặc ứng dụng web thương mại điện tử tùy chỉnh của bạn thông qua giao diện trò chuyện đơn giản, trong khi giải pháp thương mại điện tử gốc của Hostinger xử lý sản phẩm, thanh toán, đơn hàng và vận chuyển – tất cả hoạt động cùng nhau ngay từ đầu.

Không cần viết mã, không cần thiết lập kỹ thuật, không cần nhiều công cụ riêng biệt. Mọi thứ bạn cần để bán hàng trực tuyến, sẵn sàng khi bạn cần.