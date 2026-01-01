Bán hàng trực tuyến với cửa hàng được xây dựng theo ý bạn
Mọi thứ bạn cần để bán hàng và phát triển trực tuyến
Bán sản phẩm kỹ thuật số
Mọi thứ để thúc đẩy tăng trưởng
Đã bao gồm hosting, tên miền và email. Dễ dàng thiết lập các công cụ tiếp thị và thanh toán: SEO, Stripe, PayPal, AdSense và nhiều hơn nữa.
0% phí giao dịch
Giữ lại toàn bộ thu nhập. Chấp nhận hơn 100 phương thức thanh toán mà không tính thêm phí.
Gửi email tự động
Bán sản phẩm kỹ thuật số
Mọi thứ để thúc đẩy tăng trưởng
Đã bao gồm hosting, tên miền và email. Dễ dàng thiết lập các công cụ tiếp thị và thanh toán: SEO, Stripe, PayPal, AdSense và nhiều hơn nữa.
0% phí giao dịch
Giữ lại toàn bộ thu nhập. Chấp nhận hơn 100 phương thức thanh toán mà không tính thêm phí.
Gửi email tự động
Ý tưởng thương mại điện tử của bạn, sẵn sàng xây dựng
Website bán hàng tùy chỉnh
Trang web thành viên
Trò chuyện AI
Công cụ theo dõi hàng tồn kho
Hệ thống theo dõi đơn hàng
Bảng điều khiển phân tích doanh số
Cách bắt đầu bán hàng trực tuyến bằng AI
Mô tả ý tưởng hoặc chọn một mẫu
Tùy chỉnh và thử nghiệm
Xuất bản chỉ với một nhấp chuột
Chọn một mẫu. Biến nó thành của riêng bạn.
Velour (fashion store)
Online coffee store
Alpaca (online boutique)
Từ ý tưởng đến thanh toán chỉ trong vài phút
Xem những gì khác mà Horizons có thể xây dựng cho doanh nghiệp của bạn
Người dùng nói gì về Hostinger Horizons
Mã hóa Vibe làm giảm 45% phát triển, với các công cụ như Hostinger AI Builder biến ngôn ngữ tự nhiên thành nguyên mẫu làm việc trong vài giờ thay vì vài tuần. Rào cản để xây dựng phần mềm là thấp hơn đáng kể.
Gần đây tôi có cơ hội thử nghiệm công cụ @Hostinger AI Builder mới và tôi phải nói rằng tôi đã ấn tượng. 😎
Hostinger AI Builder có thể là công cụ mã vibe hiệu quả nhất để xây dựng các ứng dụng trị giá hàng triệu USD.
Hostinger AI Builder là một cách mới và sáng tạo để tạo MVP và thử nghiệm ý tưởng trước khi tham gia.
Bạn sẽ không tin nó dễ dàng như thế nào để xây dựng những gì bạn muốn cho trang web của bạn và khách hàng sử dụng Hostinger AI Builder!
Hostinger AI Builder là một công cụ mà bạn có thể xây dựng một ý tưởng mà bạn đã có – bạn chỉ cần giải thích nó, và nó chỉ hoạt động.
Thích cách mọi thứ đang đi với @Hostinger AI Builder! Cập nhật AI mới đã thực sự thú vị để tương tác. Nó đã thay đổi trò chơi không chỉ cho tôi mà tôi cũng biết rất nhiều người khác.
Tôi đang tự hỏi làm thế nào Hostinger rút ra AI Builder ... nó điên rồ như thế nào nhanh nó cho phép bất cứ ai triển khai phía trước và phía sau.
Không thể nói cho bạn biết dự án này đã chờ đợi bao lâu trong danh sách của tôi một ngày nào đó cho đến khi bạn thành lập AI Builder. Tôi không biết gì về mã hóa Web Apps. 0 và đó là nó. Dự án mơ ước của tôi để giúp đỡ mọi người là LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder thực sự là một game-changer so với mọi thứ khác. Nó rất dễ dàng để thiết lập một subdomain cho blog của tôi trên ứng dụng web của tôi – tôi nói, 'Wow!'
Bây giờ bạn có thể xây dựng các ứng dụng web chỉ bằng cách nhập một lời nhắc trên Hostinger AI Builder.
Tôi đã thử Hostinger AI Builder và nó là một game-changer! App builder AI không có mã này tạo ra các trang web và ứng dụng thanh lịch trong vài phút - thiết kế, mã và viết cho bạn.
Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.
Bạn có thể xây dựng một số thứ khá đẹp với Hostinger AI Builder. Nó không giống như một trình xây dựng trang web điển hình - nó là nhiều hơn.
AI Builder vibe code cửa hàng trực tuyến
AI Builder ecommerce là gì?
Thương mại điện tử Horizons được thiết kế để giúp mọi người dễ dàng bán hàng trực tuyến. Horizons AI xây dựng cửa hàng hoặc ứng dụng web thương mại điện tử tùy chỉnh của bạn thông qua giao diện trò chuyện đơn giản, trong khi giải pháp thương mại điện tử gốc của Hostinger xử lý sản phẩm, thanh toán, đơn hàng và vận chuyển – tất cả hoạt động cùng nhau ngay từ đầu.
Không cần viết mã, không cần thiết lập kỹ thuật, không cần nhiều công cụ riêng biệt. Mọi thứ bạn cần để bán hàng trực tuyến, sẵn sàng khi bạn cần.
Tôi có thể bán gì?
Bạn có thể bán các sản phẩm vật lý và kỹ thuật số, thẻ quà tặng, và in các sản phẩm theo yêu cầu.
Các đăng ký và cuộc hẹn vẫn chưa được hỗ trợ, nhưng bạn vẫn có thể cung cấp chúng bằng các công cụ của bên thứ ba:
- Để bắt đầu bán đăng ký, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Stripe. Chỉ cần yêu cầu AI Builder giúp bạn kết nối nó với dự án của bạn.
- Đối với cuộc hẹn, các công cụ như Calendly hoạt động tuyệt vời. Bạn cũng có thể hỏi AI Builder làm thế nào để thêm nó vào trang web của bạn.
Phương thức thanh toán nào được hỗ trợ?
Chọn từ hơn 100 phương thức thanh toán, như thẻ, PayPal, Google Pay, Apple Pay và nhiều phương thức khác. Các phương thức thanh toán khả dụng cho cửa hàng phụ thuộc vào nơi bạn bán hàng, vị trí, loại tiền tệ và đối tượng khách hàng của bạn.
Những phương thức vận chuyển nào được hỗ trợ?
Sau khi kết nối website bán hàng, bạn có thể định nghĩa các khu vực vận chuyển với tối đa 25 tùy chọn giao hàng và đặt các quy tắc vận chuyển tùy chỉnh dựa trên số tiền đặt hàng hoặc trọng lượng sản phẩm.
Làm thế nào để kết nối website bán hàng với dự án của tôi?
Chỉ cần hai bước để đưa cửa hàng của bạn vào hoạt động:
- Nhấp vào 'Tích hợp' ở góc trên bên phải của dự án Horizons của bạn, sau đó chọn và kết nối website bán hàng. Horizons sẽ thiết lập nó cho bạn ngay lập tức.
- Sau khi kết nối, đi tới 'Tích hợp' → 'Website bán hàng' để truy cập tất cả cài đặt cửa hàng của bạn.
Kiểm tra hướng dẫn từng bước của chúng tôi để biết thêm hướng dẫn.
Làm thế nào để tôi chỉnh sửa website bán hàng?
Bạn có thể quản lý cửa hàng bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào ‘Tích hợp’ → ‘Website bán hàng’.
Sau khi kết nối, bạn sẽ thấy các liên kết sẽ chuyển hướng bạn đến trình quản lý cửa hàng tích hợp. Từ đó, bạn có thể quản lý sản phẩm, thanh toán và nhiều hơn – mà không cần bất kỳ lời nhắc nào.
Nếu bạn muốn chỉnh sửa giao diện website bán hàng (ví như bố cục danh sách sản phẩm), chỉ cần yêu cầu AI trong trò chuyện để thực hiện thay đổi.
Tôi có thể xây dựng nhiều hơn chỉ là một cửa hàng trực tuyến với AI Builder?
Đúng – và đây là nơi AI Builder thực sự nổi bật. Từ một cửa hàng trực tuyến đơn giản đến một ứng dụng thương mại điện tử hoàn toàn tùy chỉnh, AI Builder cho phép bạn xây dựng bất kỳ trải nghiệm thương mại điện tử nào bạn có thể tưởng tượng – bao gồm các công cụ tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu kinh doanh chính xác của bạn. Các trình theo dõi hàng tồn kho, hệ thống quản lý đơn hàng, bảng điều khiển bán hàng – chỉ cần mô tả những gì bạn cần và AI Builder sẽ xây dựng nó cho bạn.
Tôi có cần kỹ năng lập trình để tạo một ứng dụng hoặc cửa hàng thương mại điện tử không?
Không có gì cả. AI Builder được xây dựng xung quanh vibe coding – chỉ cần mô tả những gì bạn muốn xây dựng và AI sẽ chăm sóc phần còn lại. Cho dù bạn đang khởi động một cửa hàng hoặc xây dựng một công cụ thương mại điện tử tùy chỉnh, tất cả những gì nó cần là một lời nhắc.
Nếu mục tiêu của bạn là khởi động một cửa hàng trực tuyến, bạn có thể xây dựng một trang web ban đầu từ một lời nhắc duy nhất, sau đó kết nối tích hợp cửa hàng trực tuyến và thêm sản phẩm của bạn – tất cả mà không cần viết một dòng mã.
Vibe coding có phù hợp với tôi không?
Nếu bạn từng có ý tưởng về một website bán hàng hoặc một công cụ thương mại điện tử tùy chỉnh nhưng không biết bắt đầu từ đâu – vibe coding là dành cho bạn. Thay vì viết mã, bạn chỉ cần mô tả những gì bạn muốn xây dựng bằng ngôn ngữ đơn giản và AI sẽ biến nó thành hiện thực, từng bước một.
Cách tốt nhất để tìm hiểu là tự mình trải nghiệm. Horizons đi kèm với bản dùng thử miễn phí bao gồm 5 lời nhắc – đủ để lập trình theo cảm hứng một website bán hàng ban đầu hoặc ứng dụng thương mại điện tử tùy chỉnh và xem chính xác những gì nó có thể làm trước khi bạn cam kết bất cứ điều gì. Không cần thẻ tín dụng.
Sự khác biệt giữa AI Builder và Hostinger Website Builder cho thương mại điện tử là gì?
Hostinger cung cấp hai cách để xây dựng một trang web thương mại điện tử – với AI Builder vibe coding platform và Hostinger drag-and-drop website builder – và sự khác biệt đã có trong tên.
Hostinger Website Builder cho phép bạn bắt đầu từ một template hoặc tạo ra một trang web thương mại điện tử từ mô tả, sau đó tùy chỉnh nó bằng cách kéo và thả các yếu tố được xây dựng sẵn. Nó cũng cho phép bạn xây dựng các dự án tiên tiến hơn, chẳng hạn như thị trường hoặc các cửa hàng trực tuyến phức tạp hơn với người dùng, nhờ vào nền tảng tích hợp của nó.Và cho những ai muốn nó, bạn có quyền truy cập mã đầy đủ cho AI và nó áp dụng các thay đổi theo thời gian thực tế.